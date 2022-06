Endlich: Kommt das Xiaomi 12 Ultra an diesem Tag?

Das Xiaomi 12 Ultra gehört zu den am meisten erwarteten Smartphones im Sommer 2022. Dabei ist so gut wie sicher, dass wir das kommende Flaggschiff vom chinesischen Hersteller noch im Juli 2022 zu Gesicht bekommen werden. Ein Leaker hat sich nun auf ein bestimmtes Datum festgelegt.

Xiaomi selbst hat bereits bestätigt, dass man im Juli 2022 das erste Xiaomi-Handy (mit Vertrag hier) mit Snapdragon 8+ Gen 1 und Leica-Kamera vorstellen wird. Der heißeste Kandidat für das anstehende Launch-Event ist das Xiaomi 12 Ultra, für das beide Eigenschaften bestens geeignet wären. Bisher ist die Gerüchteküche von einem Termin in der ersten Juli-Woche 2022 ausgegangen. Die Kollegen von Tech Going nennen nun den 5. Juli 2022. Ein chinesischer Insider soll den Tipp kommuniziert haben – passt das?

Erste Teaser sollen Spannung aufbauen

Neben dem Datum für das Launch-Event, nennt Tech Going mit dem 28. Juni 2022 das Datum für den Start der Marketing-Kampagne. Von da an soll Xiaomi damit beginnen, die finale Präsentation des Xiaomi 12 Ultra mit Teasern aufzubauen. Das kennen wir so bereits von anderen Modellen des chinesischen Herstellers und ist eine oft genutzte Marketing-Methode von Smartphone-Herstellern.

Die beiden Termine scheinen zunächst glaubhaft, passen sie doch zu den bisherigen Gerüchten und zum Schema des Herstellers. Doch obwohl das Magazin damit zwei konkrete Daten nennt, wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Tippgeber um einen nicht sonderlich zuverlässigen Informanten handelt. Wir müssen uns wohl noch ein paar Tage gedulden und auf den ersten offiziellen Schritt von Xiaomi warten.

Was steckt im Xiaomi 12 Ultra?

Ein Android-Smartphone, das kurz vor der Vorstellung steht: Die technischen Daten des Xiaomi 12 Ultra scheinen so gut wie sicher. Bereits vor einigen Tagen sind alle möglichen Details zum High-End-Smartphone durchgesickert. Dabei dürfen wir uns wohl auf den brandneuen Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm freuen. Der soll auch im Asus ROG Phone 6 stecken, das am 05. Juli 2022 vorgestellt werden soll.

Darüber hinaus erwarten wir eine Triple-Kamera. Die soll die erste in einem Smartphone verbaute Kamera sein, die gemeinsam von Xiaomi und Leica entwickelt wurde. Dazu gesellen sich wohl bis zu 12 GB Arbeitsspeicher, 512 GB schneller UFS-3.1-Datenspeicher und ein 6,7 Zoll großes QHD+-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate.