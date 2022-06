Xiaomi 12 Ultra Release rückt näher: Das dürft ihr erwarten

Xiaomis aktuelle Flaggschiffreihe rundum das Xiaomi 12 umfasst derzeit drei Modelle. Allerdings fehlt bisher ein Ultra-Modell. Das Xiaomi 12 Ultra ist schon seit einiger Zeit ein heißes Eisen in der Gerüchteküche: Das Bild wird klarer.

Xiaomi wusste in den letzten Jahren immer wieder mit einem tollen Preisleistungsverhältnis und technischen Highlights zu überzeugen. Das hat das chinesische Unternehmen innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt gemacht. Unser Test des Xiaomi 12 zeigt: Xiaomi kann auch Flaggschiffe. Mit dem Xiaomi 12 Ultra erwartet uns wohl schon bald ein High-End-Smartphone für höchste Ansprüche. Ein Leaker hat alle bisherigen Gerüchte zusammengefasst:

Xiaomi 12 Ultra

(rumoured)



- 6.7" QHD+ AMOLED LTPO, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1

- 8/12GB LPDDR5 RAM

- 256/512GB UFS3.1

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 48MP (UW) + 48MP (periscope, 5x), ToF, Laser AF

- Front Cam: 20MP

- Android 12, MIUI 13

- 4,800mAh battery, 67W wired, 50W wireless — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 14, 2022

Leica-Kamera und Snapdragon 8+ Gen 1?

Bei den zusammengefassten Gerüchten handelt es sich natürlich weiterhin um Gerüchte, die Xiaomi noch nicht bestätigt hat. Die Dichte an Leaks, die die gleichen Specs voraussagen, ist allerdings besonders hoch. Das lässt hoffen, dass die beeindruckenden technischen Daten tatsächlich der Realität entsprechen könnten.

Die Hauptkamera des Xiaomi 12 Ultra soll auf drei Linsen setzen. Die Hauptlinse liefert demnach 50 MP, während die Ultraweitwinkel- und Zoomlinse jeweils 48 MP aufbieten sollen. Hinzu gesellen sich wohl ein Tiefen- und ein Umgebungssensor. Ob es sich bei der Xiaomi-12-Kamera um die erste Kamera aus der Zusammenarbeit von Xiaomi und Leica handelt, ist noch nicht sicher. Das erste Smartphone mit Leica-Kamera bringt Xiaomi laut offiziellen Angaben im Juli heraus – das könnte passen.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 22,99 € mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Des Weiteren dürfen wir uns auf Qualcomms neuesten High-End-Chip freuen: Der Snapdragon 8+ Gen 1 ist laut Hersteller deutlich effizienter und bietet 30 Prozent mehr Performance pro Watt. Damit dürften die Hitzeprobleme des Snapdragon 8 Gen 1 passé sein, während die Akkulaufzeit des Xiaomi 12 Ultra ebenfalls profitieren könnte.

Wann wird das Xiaomi 12 Ultra veröffentlicht?

Neben den technischen Daten ist vor allem die Frage nach dem Release des Xiaomi 12 Ultra interessant. Eine offizielle Einladung seitens Xiaomi gibt es zwar noch nicht, doch die Indizienlage ist eindeutig: Xiaomi und Leica haben die erste gemeinsame Kamera in einem Smartphone für den Juli 2022 angekündigt. Dabei dürfte es sich um ein Xiaomi-Handy (mit Vertrag hier) handeln, das beeindrucken soll. Schließlich sollten beide Hersteller daran interessiert sein, die Früchte ihrer Zusammenarbeit möglichst saftig zu präsentieren.

Besonders gut bietet sich an dieser Stelle das Xiaomi 12 Ultra an, das sich darüber hinaus schon seit einigen Monaten hartnäckig in der Gerüchteküche für einen Launch im Sommer 2022 aufdrängt. Zusätzlich zeigt die derzeit lahme Konkurrenz-Situation und der gerade erst vorgestellte Snapdragon 8+ Gen 1, wie günstig die Gelegenheit für ein Flaggschiffmodell von Xiaomi momentan ist.