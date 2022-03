Galaxy S21 FE im Test: Der Wolf im Mittelklasse-Pelz

Was war das eigentlich für ein wilder Ritt? Eigentlich hatten wir mit dem Galaxy S21 FE im Herbst 2021 gerechnet. Dann hieß es in der Gerüchteküche, das günstige Top-Smartphone erscheint gar nicht mehr. Wenig später hieß es: Es kommt doch. Und nun ist es seit Januar 2022 endlich im Handel. Ob sich das Warten gelohnt hat, erfahrt ihr in unserem Test des Samsung Galaxy S21 FE.

Und wo wir schon beim Thema Warten sind, hier eine Randnotiz für alle Leser, die sich fragten "Wo ist der Test?": Aufgrund eines Unfalls konnte ich diese Review leider erst deutlich später vollenden als geplant.

Design: Besseres Plastik bleibt Plastik

Stellt euch vor, Smartphones könnten sich wie wir Menschen fortpflanzen. Moment, Stop! Stellt es euch nicht zu bildlich vor. Danke. Also, der Punkt ist: Das Samsung Galaxy S21 FE (hier mit Vertrag) sieht aus, als hätten das Galaxy S21 und das Galaxy A52 ein Kind bekommen. Dabei haben sich allerdings die Gene des A-Modells aus der Mittelklasse durchgesetzt. Abgesehen vom Display und den Metallrahmen ist das Gehäuse reines Plastik. Und was den Rahmen angeht: Es hat eine Weile gedauert, bis ich mir sicher war, dass es sich doch um Metall handelt. Denn dieser sieht nicht nur wie Plastik aus, sondern fühlt sich auch so an.

Im Prinzip ist das Design dem klassischen S21 nachempfunden. Das zeigt sich auch bei der Hauptkamera, die sich in einer Erhebung oben links befindet und nahtlos in den Rahmen übergeht. Anders als beim "Original" ist die Kamera-Ummantelung des S21 FE aber komplett aus Plastik und hebt sich aus der Rückseite hervor. Kein schillernder, glänzender Metall-Look. Eben die Art von Erhebung, die wir schon vom Galaxy A52 (hier mit Vertrag in der "S"-Version") kennen – kombiniert mit dem Scharnier-Look des S21.

(© 2022 CURVED ) Das S21 FE bietet ein Gehäuse mit vielen Rundungen (© 2022 CURVED ) Die Rückseite ist erneut aus Plastik, fühlt sich aber wertiger als beim Vorgänger an (© 2022 CURVED ) Der Scharnier-Look des S21 hat es auch zum FE-Modell geschafft. Nur eben mit Kunststoff (© 2022 CURVED ) Der SIM-Einschub befindet sich auf der UNterseite neben dem USB-C-Anschluss (© 2022 CURVED ) Das Galaxy S21 FE von beiden Seiten

Ja, das kleine S21 besitzt bereits eine Plastik-Rückseite und auch hier habe ich im Test des Galaxy S21 schon viel gemeckert – Kunststoff hat meiner Meinung nach in dieser Preisklasse nichts zu suchen. Immerhin: Das Plastik des FE-Modells wirkt wertiger als beim älteren S21 und dem direkten Vorgänger Galaxy S20 FE (hier geht's zum Test). Hier hat Samsung immerhin nachgebessert. Zur Erinnerung: Bei den älteren beiden Modellen wirkt die Kunststoffrückseite relativ dünn und biegt sich nach innen, wenn ihr etwas auf die Fläche drückt.

Mein Problem mit Kunststoff, abgesehen davon, dass es weniger wertig wirkt: Plastik ist in der Regel kratzeranfälliger als eine Glasrückseite. Ich kann und will Samsung bei diesem Plastik-Trend einfach nicht versehen. Zumal alle anderen Hersteller weiterhin auf wertigere Materialien in der oberen Preisklasse setzen und hier mehr Premium-Gefühl für ähnliche Summen bieten. Nur die Südkoreaner stellen sich hier quer.

Schade, da Samsung hier sonst vieles beim Design richtig gemacht hat: Die fein abgerundeten Ecken und die feinen Übergänge zwischen Rahmen und Rückseite beziehungsweise Display vermitteln allein für sich ein Premium-Feeling. Kunststoff hin oder her, die Verarbeitung und die schönen glatten Kurven können sich sehen lassen.

Haptik: Der bessere Kunststoff

Bei all dem Gemecker über Plastik will ich natürlich auch die Vorteile in den Fokus stellen. Das Galaxy S21 FE ist ohne Metall und Glas kaum rutschig. So sorgt der Kunststoff dafür, dass ich das Smartphone stets gut im Griff habe. Und wenn das Gerät einmal in der Hand liegt, muss ich es auch kaum nachjustieren: Mit dem Daumen erreiche ich Lautstärketasten und Standby-Button ohne Probleme. Eine komplette Einhandbedienung ist aber nicht möglich. Das obere Drittel des Screens erreiche ich nur mit einer zweiten Hand. Wer das nicht will, sollte sich ein noch kompakteres Modell wie das iPhone 13 mini (zum Test geht's hier) anschauen.

Die Buttons sind mit dem Daumen gut erreichbar (© 2022 CURVED )

Dabei ist das Galaxy S21 FE für heutige Verhältnisse eher klein. Es misst 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (Höhe, Breite, Tiefe) und setzt auf einen 6,4-Zoll-Screen. In der oberen Preisklasse gibt es derzeit nicht viele ähnlich kompakte Smartphones. Neben den letzten beiden iPhone-Generationen (außer den Pro-Max-Modellen) wäre da vielleicht noch das Pixel 6 als prominenter Vertreter dieser Gruppe zu nennen. Die meisten Top-Modelle gehen aber eher Richtung 6,7 Zoll. Ein klassischer Zweihänder, würde ein Ritter jetzt sagen. Zumindest, hätte es im Mittelalter Smartphones gegeb... ach, lassen wir das.

Bleibt noch eines: Die Position des Fingerabdrucksensors im Display. Die ist ungewöhnlich weit unten. Ein anderes Magazin hat dies als Negativpunkt angemerkt, da der Sensor schwierig zu erreichen sei. Das kann ich allerdings nicht bestätigen. Ich habe das Galaxy S21 FE zum Test mehrmals in die Hand genommen und entsperrt. Mein Daumen landet dabei bequem auf dem vorgesehenen Feld. Wie zuverlässig die Technik das Smartphone übrigens entsperrt, verrate ich euch weiter unten in dieser Review. Spannungsaufbau!

Display: Samsung ist Samsung

Kennt ihr diese eine Sache, die Samsung seit Jahren hervorragend kann? Ja, genau. Die Displays. Gerade im Bereich der OLED-Screens sind die Südkoreaner mit die größten Player am Markt. Und das zeigt sich auch beim Galaxy S21 FE. Der Bildschirm liefert ein hervorragend scharfes Bild mit knackigem Kontrast und knalligen Farben.

Das Display des S21 FE wird nur oben in der Mitte durch eine kleine Kamera unterbrochen (© 2022 CURVED )

Obwohl wir hier von Samsung reden, ist das aber keine Selbstverständlichkeit: Hier hat das Unternehmen endlich das abgeliefert, was beim Vorgänger fehlte: Während das S20 FE noch einen leichten Rotstich mitbrachte (was nur im Direktvergleich aufgefallen ist), wirkt der Bildschirm des Nachfolgers farbneutraler. Geht doch!

Wie man es in dieser Preisklasse erwartet, bringt das Samsung Galaxy S21 FE eine hohe Bildwiederholrate mit. Bis zu 120 Hz flimmern so über den 6,4-Zoll-Screen. Naja, eigentlich ist es weniger ein "flimmern", sondern mehr ein flüssiges vorbeisausen von Bildern. Durch die hohe Rate entsteht nämlich ein grundsätzlich sehr flüssiger Eindruck bei der Bedienung.

Kamera: Das S21 hat sich weiterentwickelt

Mit dem Galaxy S21 FE erhaltet ihr eine Triple-Kamera, bestehend aus Weitwinkel (12 MP), Ultra-Weitwinkel (12 MP) und Telezoom (8 MP). Auffälligste Veränderung gegenüber dem Galaxy S21: Die Fan Edition setzt auf einen dreifachen optischen Zoom, während das ältere Modell einen Digital-Zoom mit 64 MP bietet. Wie sich im Test des S21 FE herausstellte, handelt es sich bei den genannten Linsen um ein mächtiges Setup – mit kleineren Schwächen.

Die drei Linsen bieten viel Freiraum für eure Fotos (© 2022 CURVED )

Generell liefert der Weitwinkel schöne Fotos, die – typisch Samsung – strahlende Farben liefern. Der Farbton ist dabei eher neutral bis kalt. Das fällt besonders im Vergleich zu mit iPhones geschossenen Fotos auf, die eher einen wärmeren Farbton mitbringen. Am Detailgrad gibt es auch wenig zu meckern. Das gilt sogar für alle drei Objektive auf der Rückseite. Selbst mit Gegenlicht gehen die Linsen verhältnismäßig gut um.

Auch der Nachtmodus hat mich im Test überzeugt. Sehr schön finde ich, wie das Feature mit Lichtquellen arbeitet: Lampen überstrahlen auf den Fotos selten, die Automatik gleicht die Helligkeitsunterschiede so gut aus, wie es bis dato noch keinem iPhone gelungen ist. Dieses Verhalten des Nachtmodus ist mir auch schon bei den anderen S21-Modellen positiv aufgefallen. Etwa beim Galaxy S21 (zum Test geht's hier).

(© 2022 CURVED ) Strand mit Weitwinkel: Selbst die schattigen Stellen gehen nicht unter (© 2022 CURVED ) Und hier mit Dreifach-Zoom: Positiv fallen viele Details und eine sehr ähnliche Farbgegung auf (© 2022 CURVED ) Ein etwas schattigerer Ort. Auch mit dieser Lichtsituation kommt das S21 FE klar (© 2022 CURVED ) Zum Vergleich: Gleiches Motiv, nur mit Ultraweitwinkel geknipst (© 2022 CURVED ) Und hier mit Zoom-Linse (© 2022 CURVED ) Der automatische Fokus wollte beim Telezoom nicht immer so wie ich (© 2022 CURVED ) Manuell nachjustiert: Geht doch! Das ist übrigens die größte Sandburg der Welt (© 2022 CURVED ) Und noch einmal Zoom. Auch die Wellen fängt das Handy gut ein (© 2022 CURVED ) Der Nachtmodus holt selbst bei purer Dunkelheit noch etwas raus und Lichter überstrahlen nicht (© 2022 CURVED ) In unserer Testbox ist die natürliche Farbgebung positiv aufgefallen

Was ich zum Telezoom anmerken muss: Hin und wieder hatte ich hier Probleme mit dem Autofokus und benötigte mehrere Anläufe, ehe das S21 FE im Test vernünftig scharf gestellt hatte. Dazu kommt, dass in einigen Fällen die Farben weniger prächtig und leuchtend ausfielen, sobald ich den Zoom verwendet habe. Und bei wenig Licht wurde es beim Wechsel zwischen Weitwinkel und Tele-Linse sogar etwas dunkler. Bei Tageslicht war hier aber kein Unterschied zu erkennen.

Die Frontkamera ist mit 32 MP ausgestattet und fängt genügend Details ein. Selbst mit Gegenlicht weiß das Galaxy S21 FE umzugehen – auch wenn hier noch mehr drin gewesen wäre. Wer zum Bokeh-Effekt (unscharfer Hintergrund) für Porträts greift, bekommt in der Regel eine saubere Trennung zwischen Person und Hintergrund.

(© 2022 CURVED ) Hautton und Bokeh gefallen mir. Wer genau hinschaut sieht sogar die Schlinge, die meinen gebrochenen Arm stützt (© 2022 CURVED ) Selbst bei Gegenlicht ist noch etwas im Hintergrund zu erkennen und das Bokeh ist sauber (© 2022 CURVED ) Auch ohne Effekte gelingen Selfies (der Hintergrund ist nur eine spur zu hell).

Insgesamt lässt sich sagen: Die Top-Kamera, die schon das S21 besitzt, wurde hier sogar noch verbessert. Gerade bei Nachtmodus und Zoom bietet euch das S21 FE ein Stückchen mehr. In Sachen Weitwinkel und Ultraweitwinkel ist die Qualität sehr ähnlich zur hervorragenden S21-Kamera.

Leistung und Technik: Viel Wärme, neuer Sensor

Kein Exynos für Deutschland: Im Galaxy S21 FE ist der Snapdragon 888 verbaut. Der High-End-Chip, der die meisten anderen Top-Smartphones aus dem Jahr 2021 antreibt. Und man merkt es dem Galaxy S21 FE an: Bei der Bedienung reagiert das Smartphone überaus flott und lässt Rucklern keine Chance. Zumindest fast. Ich habe auch etwas Genshin Impact auf dem Smartphone gespielt. Zwar macht das Samsung-Handy auch die höchsten Grafikeinstellungen mit, doch es kommt an verschiedenen Stellen zu Nachladerucklern.

Womöglich fehlt es irgendwo in der Hardware-Kette zwischen den 8 GB RAM, 128 GB Speicher und Chipsatz an Bandbreite. Super störend waren die Ruckler dann aber nicht. Und wer sich das Smartphone nicht in erster Linie zum Zocken aufwendiger Spiele anschafft, wird womöglich sogar so gut wie nie ein Ruckeln sehen.

Nach mehreren Geekbench-Durchläufen pendelte sich das S21 FE auf diesem Wert ein (© 2022 CURVED )

Was mir ebenfalls aufgefallen ist: Beim Spielen, aber hin und wieder auch beim Surfen, hat sich das Galaxy S21 FE im Test merklich erwärmt. Teils sogar sehr schnell. Das war leicht unangenehm, aber nie auf einem Level, auf dem ich das Handy aus der Hand legen wollte. Verwundert hat mich, dass dies (zum Teil) auch schon passierte, während ich nur wenige Webseiten angesteuert habe.

Kommen wir nun zum Thema Sicherheit: Hier strahlt euch das Galaxy S21 FE beim Entsperren nämlich schon entgegen. Gemeint ist der Fingerabdrucksensor im Display. Während viele Top-Modelle von Samsung hier auf die Ultraschall-Technologie setzen, ist die neue Fan Edition mit einem optischen Sensor bestückt. In der Praxis kein Problem: Das Smartphone erkannte meinen Finger sehr schnell und zuverlässig. Während des Entsperrens leuchtet dann aber eine helle Fläche unter eurem Finger auf, was gerade in dunklen Räumen sehr auffällt.

Ja, der Fingerabdrucksensor tut, was er soll. Allerdings gilt ein optischer Sensor als weniger sicher im Vergleich zur Ultraschall-Variante. Das ist aber auch mein einziger Kritikpunkt. Beispielsweise verglichen mit dem Ultraschall-Sensor des Galaxy S10 arbeitet der optische Sensor des S21 FE deutlich schneller und zuverlässiger.

Display: 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel), Support für HDR10+

6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz, löst in Full HD+ auf (2400 x 1080 Pixel), Support für HDR10+ Chipsatz: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB Arbeitsspeicher

8 GB Arbeitsspeicher Speicherplatz: 128 GB interner Speicher

128 GB interner Speicher Dreifach-Kamera: 12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (dreifacher Telezoom)

12 MP (Weitwinkel), 12 MP (Ultraweitwinkel), 8 MP (dreifacher Telezoom) Frontkamera: 32 MP (Weitwinkel)

32 MP (Weitwinkel) Akku: 4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W)

4500 mAh, Fast Charging (25 W), Wireless Charging (15 W) Betriebssystem: Android 12 ab Werk vorinstalliert

Android 12 ab Werk vorinstalliert Anschlüsse: USB-C

USB-C Dual-SIM: Ja (5G)

Ja (5G) Fingerabdrucksensor: Im Display verbaut (optisch)

Im Display verbaut (optisch) Preis: ab 750 Euro Samsung Galaxy S21 FE: Technische Daten

Akku: Gute Laufzeit, Wireless Charging an Bord

In Sachen Akkulaufzeit hat das Galaxy S21 FE im Test gut abgeschnitten. Ich habe das Smartphone mit unserer Test-SIM bestückt und zu einem Vier-Tage-Trip nach Dänemark mitgenommen. Aufladen musste ich den 4500-mAh-Akku nur zwei Mal, obwohl ich es regelmäßig verwendet habe. Knapp 1,5 Tage kam ich mit einer Ladung aus. Wenn ich das Handy sehr wenig benutzt habe, sogar länger. Bedeutet: Bei normaler Nutzung (ein paar Fotos, etwas Social-Media, Surfen und WhatsApp) dürfte sich die Laufzeit bei euch zwischen einem und 1,5 Tagen einpendeln.

Über USB-C könnt ihr das Handy mit bis zu 25 Watt laden (© 2022 CURVED )

Wollt ihr das Smartphone aufladen, solltet ihr zu einem potenten Ladegerät mit Power Delivery greifen. Ein Netzteil liegt dem S21 FE nicht bei. Selbst wenn ihr ein Ladegerät mit 25 Watt verwendet (maximale Ladeleistung der Fan Edition), müsst ihr für eine volle Ladung aber mehr als 90 Minuten einplanen. Etwas gemächlicher aber komfortabler ladet ihr das Smartphone kabellos mit bis zu 15 Watt auf. Via Reverse Wireless Charging könnt ihr zudem andere Geräte aufladen, etwa eine Samsung-Smartwatch.

Fazit zum Test des Galaxy S21 FE: Klassen-Hybrid zum Oberklasse-Preis

Lohnt sich das Galaxy S21 FE? Kamera und Akkulaufzeit gehören zur Oberklasse. Auch die Leistung ist der eines Flaggschiffes würdig – sehen wir mal von den Nachladerucklern und der nicht optimalen Hitzeentwicklung ab. Einen stärkeren Hauch von Mittelklasse versprühen hingegen der nun optische Fingerabdrucksensor sowie das Gehäuse aus Kunststoff. Hier hat Samsung aus meiner Sicht klar für einen niedrigeren Preispunkt gespart.

Nur frage ich mich, wo die Einsparungen beim Verkaufspreis angekommen sind. 749 Euro verlangt Samsung für die Fan Edition. Die ist damit noch einmal knapp 20 Euro teurer als der Vorgänger und nur 100 Euro günstiger als das noch neuere Galaxy S22 (mit Glas-Rückseite und Ultraschall-Fingerabdrucksensor!). Für meinen Geschmack ist das FE-Modell damit ein kleines Stück zu nah am S22 dran, das . Aber: Das wird der Markt von selbst schon ausgleichen. Das S21 FE ist jetzt schon für um die 700 Euro erhältlich und dürfte mit der Zeit noch stärker im Preis fallen. Zudem gibt es bereits einige Angebote zum S21 FE mit Vertrag.

Mein Vorschlag: Wer viel Power, eine gute Kamera und genügend Akkulaufzeit bei Samsung für möglichst wenig Geld haben will, sollte sich das S21 FE sichern. Eben ein kraftvoller Wolf in einem Mittelklasse-Gewand. Wer kein Plastik mag, holt sich direkt eine Schutzhülle dazu. Wer bereit ist, 100 Euro mehr zu investieren, sollte sich vor dem Kauf aber auch noch das Galaxy S22 (hier mit Vertrag) genauer ansehen und gegebenenfalls zu diesem Modell greifen.

Samsung Galaxy S21 FE: Testbericht und Fotos

8.5 Curved Score

Top Gute Kamera

Viel Leistung

1 - 1,5 Tage Akku Flop Plastik-Rückseite

Nachladeruckler in aufwendigen Games

Wird unter Last schnell warm

Design Display Kamera Performance Software & Apps Akku Preis/Leistungsverhältnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10