Das Galaxy S23 Ultra ist Samsungs bestes Smartphone für das Jahr 2023. Das hochwertig verarbeitete Flaggschiff glänzt in einem edlen Design und einer überragenden Ausstattung, die unter anderem eine 200-MP-Kamera und den digitalen Eingabestift "S Pen" beinhaltet. Hinzu kommen ein brillantes Dynamic AMOLED Display, der bärenstarke Antrieb Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und eine lange Akkulaufzeit. Sichert euch das Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag im CURVED-Shop und genießt ein Top-Smartphone, das keine Wünsche offenlässt.

Inhaltsverzeichnis

Premium-Design mit Ecken und Kanten

Das Galaxy S23 Ultra präsentiert sich in dem gewohnt edlen Design, das wir von High-End-Modellen des Herstellers kennen. Durch sein kantiges Gehäuse und das an den Seiten gekrümmte Curved-Display hebt es sich deutlich von den Schwestermodellen Galaxy S23 und Galaxy S23+ ab. Die großen Kameralinsen auf der Rückseite machen auf den ersten Blick deutlich, dass Fotografen viel Freude an dem Smartphone haben werden.

Für eine hohe Stabilität sorgen Materialien wie "Armor Aluminium" und Gorilla Glass Victus 2. Dadurch ist das Samsung-Handy wirkungsvoll gegen Kratzer und Display-Schäden gewappnet. Und natürlich ist das Galaxy S23 Ultra nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Zudem hat Samsung für jeden Geschmack eine passende Farbe im Angebot: Wenn ihr das Galaxy S23 Ultra mit Vertrag bestellt, wählt ihr zwischen Schwarz (Phantom Black), Beige (Cream), Lavendel (Lavender) und Grün (Green).

Das erste Samsung-Handy mit 200-MP-Kamera

Größte Neuerung gegenüber dem S22 Ultra und ein absolutes Highlight ist die 200-MP-Kamera des Galaxy S23 Ultra. Die enorm hohe Auflösung des Hauptobjektivs sorgt zusammen mit einem großen Bildsensor für beeindruckende Fotos. Ihr könnt die 200 MP wahlweise für extrem detaillierte Bilder oder für Pixel-Binning verwenden. Letzteres erhöht die Bildqualität – vor allem im Dunkeln, weshalb Samsung auch von Nightography spricht.

Aber auch die anderen Linsen der Quad-Kamera haben es in sich: Zum Beispiel die zwei 10-MP-Teleobjektive, die euch maximale Qualität und Flexibilität beim Zoomen bescheren. Denn dadurch steht euch sowohl ein optischer Dreifachzoom als auch ein optischer Zehnfachzoom zur Auswahl. Sowohl für mittlere als auch große Distanzen seid ihr so bestens gerüstet. Und wenn ihr in ganz neue Dimensionen vorstoßen möchtet, ist der 100-fache Space Zoom für euch da.

Komplettiert wird das Quartett durch ein 12-MP-Ultraweitwinkel, mit der ihr Architektur, weitläufige Landschaften oder viele Personen auf einem Foto ablichten könnt. Und Selfies? Die knipst ihr mit der 12-MP-Frontkamera, die in einem Punch-Hole auf der Vorderseite untergebracht ist. Sichert euch jetzt das Galaxy S23 Ultra mit Vertrag und teilt eure Schnappschüsse direkt nach der Aufnahme unterwegs.

Galaxy S23 Ultra: Curved Display mit QHD+-Auflösung

Mit einer beeindruckenden Bilddiagonale von 6,8 Zoll bietet das Galaxy S23 Ultra das größte Dynamic AMOLED Display der S23-Reihe. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Denn die Auflösung (3088 x 1440 Pixel, QHD+) ist deutlich höher und die Darstellung damit spürbar schärfer. In Kombination mit den leuchtenden Farben, exzellenten Schwarzwerten und tollen Kontrasten sorgt das für ideale Voraussetzungen, um Filme und Serien zu streamen. Sichert ihr euch das Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag und ausreichend Datenvolumen ist das auch unterwegs über das Mobilfunknetz möglich.

Ebenfalls top: Dank der dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz dürft ihr euch auf butterweiche Animationen freuen. Zum Beispiel beim Scrollen auf Webseiten und in One UI oder in vielen unterstützten Apps und Mobile-Games. Und da sich die Bildwiederholrate – etwa bei statischen Inhalten – automatisch auf bis zu 1 Hz reduziert, spart ihr hier noch mehr Strom als bei den anderen Modellen der Reihe. Damit ihr das Smartphone sicher und schnell entsperren könnt, hat Samsung außerdem einen flotten und zuverlässigen Fingerabdrucksensor unter dem Display verbaut.

Mit dem S Pen auf dem Galaxy S23 Ultra schreiben und zeichnen

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Galaxy S23 Ultra ist der S Pen. Der praktische digitale Eingabestift erlaubt es euch, auf dem Display des Smartphones zu malen und zu schreiben. Ähnlich wie auf einem Zeichen- oder Notizblock. So könnt ihr euch als digitaler Picasso versuchen oder spontane Ideen handschriftlich notieren, bevor ihr sie wieder vergessen habt.

Auf Wunsch wandelt das Samsung-Handy eure Schrift anschließend in getippten Text um. Der Stift hat aber auch noch ein paar andere Tricks auf Lager und löst zum Beispiel eure Kamera aus der Ferne aus. Es gibt noch vieles mehr zu entdecken, wenn ihr euch das Galaxy S23 mit Vertrag kauft.

Der Snapdragon 8 Gen 2 bringt das auf Galaxy S23 Ultra Hochtouren

Der Snapdragon 8 Gen 2 treibt das Galaxy S23 Ultra zu Höchstleistungen an. Anders als beim Vorgängermodell kommt statt einem Exynos- also ein Qualcomm-Chipsatz zum Einsatz. So wie es sich viele Samsung-Fans schon seit langem für die Galaxy-S-Modelle gewünscht haben. Samsung lässt diesen Wunsch in Erfüllung geht und liefert mit dem S23 Ultra ein enorm leistungsstarkes Handy ab, das für alle Herausforderungen bereit ist. Egal, ob Mobile-Gaming, AR oder Multitasking – auf das Samsung-Flaggschiff ist Verlass. Flankiert wird der Hochleistungs-Chip je nach Konfiguration von 8 oder 12 GB RAM.

Akku: Ausdauernd und schnell aufgeladen

Ein 5000 mAh starker Akku ermöglicht eine starke Ausdauer. Samsung gibt für sein High-End-Modell eine Videowiedergabezeit von bis zu 26 Stunden an. Musik hören könnt ihr laut Hersteller sogar 99 Stunden lang. Natürlich muss selbst das Handy mit der besten Akkulaufzeit mal an die Steckdose. Das Galaxy S23 Ultra allerdings nur kurz: Dank Fast-Charging mit bis zu 45 W ladet ihr es mit dem separat erhältlichen Schnellladeadapter in etwas über einer Stunde voll auf. Kabelloses Laden und Wireless PowerShare unterstützt es ebenfalls. Letzteres ermöglicht es euch beispielsweise ein Galaxy Watch 5 oder andere Gadgets mit dem Handy aufzuladen.

Jetzt Samsung Galaxy S23 Ultra mit Vertrag sichern

Wenn ihr ein absolutes Top-Smartphone sucht, das in allen Bereichen hervorragend aufgestellt ist, sollte Samsungs Flaggschiff ganz oben auf eurer Liste stehen. Wenn ihr das Handy mit Vertrag bei uns bestellt, profitiert ihr außerdem von zahlreichen Tarif-Vorteilen wie einer Allnet-Flat und viel Datenvolumen zum Surfen und Streamen – zum Beispiel im 5G-Netz, wenn euer Standort das erlaubt. Sobald ihr eure SIM-Karte von uns erhalten habt, könnt ihr das Smartphone also voll ausreizen. Klingt gut? Dann sichert euch das Galaxy S23 Ultra jetzt bei uns im CURVED-Shop.