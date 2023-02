Galaxy S23 und S23+ im Test: Was das Plus-Modell besser macht

Samsungs Top-Modelle für das Jahr 2023 haben es in die Regale geschafft: Zeit für einen ausführlichen Test. Wir nehmen das Galaxy S23 und das Galaxy S23+ für euch unter die Lupe und verraten, für wen sich die neuen Modelle lohnen könnten.

Galaxy S23 und S23+ im Test: Kurzfazit mit Wertung

8.9 /10 CURVED-Score Das Galaxy S23 profitiert enorm vom neuen Snapdragon-Chip: Die Performance ist auf höchstem Niveau und die Akkulaufzeit spürbar besser als beim Vorgänger. Das Design ist etwas erwachsener und die Haptik unterm Strich sehr angenehm. Die Kamera ist solide, wenn auch nicht auf absolutem Spitzenniveau. Einziger großer Kritikpunkt bleibt die langsame Ladezeit, die zumindest beim Galaxy S23+ noch im befriedigenden Bereich landet. Snapdragon-Chip 120 Hz AMOLED-Display Hohe Verarbeitungsqualität Solide Akkulaufzeit Vergleichsweise lahmes Aufladen Kamera mit wenigen Verbesserungen

Design: Schick und makellos verarbeitet

Das Galaxy S23 das erste Mal aus der Verpackung zu holen, macht Spaß. Die matte Glasrückseite, der Aluminiumrahmen und das neue Kameradesign sprechen eine schlichte Designsprache, die gleichzeitig sehr hochwertig wirkt. Und das fühlt sich auch so an: Störenfriede, wie Gehäuseknarzen oder Spaltmaße, gibt es nicht – alles sitzt bombenfest. Das gilt auch für das Galaxy S23+. Beide Standardmodelle der S23-Reihe können in dieser Kategorie durchweg überzeugen.

Die große Neuerung zu den Vorgängermodellen bildet dabei die neue Optik des Kamerasystems. Wobei die so neu gar nicht ist: Die separat im Gehäuse verbauten Kameralinsen kennen wir so ähnlich schon vom Galaxy S22 Ultra (Test hier). Ich persönlich finde das zwar schick, könnte mir allerdings vorstellen, dass der Schutz der einzelnen Linsen darunter leidet. Natürlich nur, wenn ihr plant das Handy ohne Hülle zu nutzen.

Das Galaxy S23+ (Bild) sieht aus wie ein größeres Galaxy S23 (© 2023 CURVED )

Haptik: Kompakt oder großes Display?

Für ein High-End-Smartphone hat das Galaxy S23 kompakte Abmessungen und ist recht leicht. Damit bietet es sich für die meisten Hosentaschen an und lässt sich gut mit einer Hand bedienen. Auch ohne Hülle habt ihr das Galaxy S23 meist fest im Griff: Die Kanten zum Display und zur Gehäuserückseite hin sind angenehm "kantig", während Letztere kaum rutschig ist. Alle drei S23-Modelle werden auf Vorder- und Rückseite von Gorilla Glas Victus 2 geschützt, das laut Hersteller sogar einem 2 m hohen Sturz auf Asphalt standhalten soll.

Das Galaxy S23+ lässt sich weniger gut mit einer Hand bedienen. Dafür ist das Gerät zu groß. Als Gegenleistung bekommt ihr allerdings auch ein spürbar größeres Display, auf das ich später noch eingehen werde. In der Hosentasche kann das Plus-Modell stören, ist aber noch kompakt genug, um überhaupt in dieser Form transportiert werden zu können. Zum Entsperren bietet sich der Fingerabdrucksensor unterm Display an: Der gilt als sehr sicher und reagiert in beiden Modellen extrem schnell.

Galaxy S23 und S23+: Abmessungen und Gewicht Galaxy S23: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm und 167 g

Galaxy S23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm und 195 g

Display: Ist das noch höchstes Niveau?

Die Displays von Samsungs Galaxy-S-Reihe gehören in der Regel zu den besten auf dem Markt. Das gilt so auch für die S23-Modelle: Galaxy S23 und S23+ bieten jeweils ein AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer adaptive Bildwiederholrate von 48 bis zu 120 Hz. Einziger Unterschied der beiden Standardmodelle: Das Display im Galaxy S23+ ist mit 6,6 Zoll spürbar größer als im S23 (6,1 Zoll).

Die Auflösung führt im Galaxy S23 zu einer Pixeldichte von 422 ppi. Zum Vergleich: Das ist in etwa auf dem Niveau von Apples Konkurrenzmodell iPhone 14. Im Galaxy S23+ verringert sich aufgrund des größeren Displays die Pixeldichte auf 390 ppi. Das ist immer noch ausreichend scharf, über eine an das größere Display angepasste höhere Auflösung hätte ich mich jedoch gefreut.

Das AMOLED-Display des Galaxy S23 (Bild) unterstützt bis zu 120 Hz (© 2023 CURVED )

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Sachen Bildwiederholrate: Das allgemeine Bediengefühl ist dank 120 Hz spürbar runder als bei Smartphones mit nur 60 Hz. Wird die erhöhte Bildwiederholrate in einem Moment nicht benötigt, wird sie dynamisch auf einen niedrigeren Wert angepasst (auf bis zu 48 Hz). Das schont unter anderem den Akku. Runter bis auf 1 Hz, wie wir es zum Beispiel vom Galaxy S23 Ultra kennen, geht es allerdings nicht. Also: hohes Niveau, aber nicht das allerhöchste.

Anders sieht es bei Farben, Kontrast und Helligkeit aus: Die liegen allesamt auf allerhöchstem Niveau. Samsung gibt eine maximale Helligkeit von bis zu 1750 nits (bei HDR-Inhalten) an. Das klingt rekordverdächtig und fühlt sich im Alltag auch so an. Unter anderem bei direkter Sonneneinstrahlung aktiviert sich die "Zusätzliche Helligkeit", was euch Inhalte auf dem Galaxy-S23-Display wieder angenehm ablesen lässt. Tipp zum Ausprobieren: Die Spitzenhelligkeit lässt sich in den Einstellungen auch manuell aktivieren.

Leistung: Wie schnell ist das Galaxy S23?

Der Jubel war groß, als Samsung verkündete, für die S23-Reihe global auf einen Snapdragon-Chip zu setzen. Denn auch wenn die hauseigenen Exynos-Chips aus den Vorgängern alles andere als schlecht sind, können die Konkurrenzmodelle von Qualcomm in Sachen Effizienz und Leistung oft spürbar bessere Ergebnisse erzielen. In allen drei S23-Modellen ist ein "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" verbaut. Also eine an Samsungs Top-Modelle angepasste Variante des aktuell stärksten Chips von Qualcomm.

Ich mache es kurz: Das Galaxy S23 ist eines der aktuell schnellsten Smartphones auf dem Markt und kann sich endlich auch in dieser Kategorie wieder ernsthaft mit iPhones vergleichen lassen, die seit einiger Zeit den Leistungsthron besetzen: In diversen Benchmarks, wie zum Beispiel dem Geekbench 5, liegt das Galaxy S23 auf Augenhöhe mit dem aktuellen iPhone 14.

Galaxy-S23-Test: Geekbench 5 im Vergleich Galaxy S23: Single-Score 1555, Multi-Score 5008

Galaxy S23+: Single-Score 1559, Multi-Score 5022

iPhone 14: Single-Score 1728, Multi-Score 4769 Alle Werte sind Durchschnittswerte aus zehn Messungen nach verschiedenen vorangegangenen Belastungen. Alle Werte sind Durchschnittswerte aus zehn Messungen nach verschiedenen vorangegangenen Belastungen.

Ein weiterer Vorteil des Snapdragon-Chips ist die starke Effizienz: Das hat positiven Einfluss auf die Akkulaufzeit (später mehr) und gleichzeitig auf die Wärmeentwicklung. Das Galaxy S23 ist nach mehreren Stunden Benchmarks und Gaming zwar leicht warm geworden, was aber zu keinem Zeitpunkt unangenehm aufgefallen ist.

Speicherseitig haben wir es in S23 und S23+ mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB Datenspeicher zu tun. Der kann nicht per microSD-Karte erweitert werden, während nur die 256-GB-Option auf den neuen und schnelleren UFS 4.0-Speicher setzt. Der wird schlichtweg nicht in 128 GB produziert, sodass Samsung gezwungen war, in der kleineren Speichervariante die ältere Technik zu verbauen. Wir haben beide ausprobiert und in der Praxis nur einen marginalen Unterschied feststellen können.

Das mag sich in Zukunft, wenn Hard- und Softwarehersteller weiter optimieren konnten, aber noch ändern. Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, greift zur Speichervariante mit 256 GB. Damit hättet ihr gleichzeitig mehr Spielraum für Samsungs "RAM Plus"-Feature, das standardmäßig aktiviert ist. Dadurch kann euer Samsung-Handy Datenspeicher reservieren, um bei Bedarf virtuellen Arbeitsspeicher zur Verfügung zu stellen. Die verbauten 8 GB reichen zwar meist aus, bei Power-Usern kann die Reserve allerdings helfen, zum Beispiel, um Apps länger im Hintergrund arbeiten zu lassen.

Thema Gaming: Die Basisvariante des Snapdragon 8 Gen 2 ist bereits enorm leistungsstark. Die Leistung des im Galaxy S23 verbauten Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ist sogar leicht höher. Besonders die Grafikeinheit des neuen Chips ist beeindruckend und kann im Vergleich zum direkten Vorgänger einen Leistungssprung von sagenhaften 41 Prozent nachweisen.

Alle beliebten Spiele, die für Android-Smartphones verfügbar sind, lassen sich flüssig spielen und sehen dazu auf dem 120-Hz-AMOLED-Display hervorragend aus. Die aus dem Galaxy S22 (Test hier) bekannten Probleme inklusive spürbarer Leistungsdrosselung sind passé: Gamer werden ihren Spaß mit dem Galaxy S23 und Galaxy S23+ haben.

Kamera: Kennen wir das nicht alles schon?

Smartphones der Oberklasse werden gerne mit einer stark verbesserten Hauptkamera beworben. Mit einer starken Kamera wird zwar auch das Galaxy S23 beworben, das "stark verbessert" fällt aber auffällig oft weg. Und das hat auch einen Grund: Im Vergleich zur Kamera des direkten Vorgängers müssen wir Unterschiede mit der Lupe suchen.

Samsung setzt wieder auf eine Dreifachkamera mit 50-MP-Hauptsensor. Der wird flankiert von einem 12-MP-Ultraweitwinkel und einer 10-MP-Telelinse, die eine verlustfreie dreifache Vergrößerung ermöglicht. Diese drei Linsen decken die meisten Szenarien sehr gut ab. Es fehlt allerdings ein Makromodus, um Objekte aus nächster Nähe scharf einzufangen – vermutlich, weil das Ultraweitwinkel ohne Autofokus auskommen muss.

(© 2023 CURVED ) Beispiel 1: Ultraweitwinkel … (© 2023 CURVED ) … Weitwinkel … (© 2023 CURVED ) … und Tele (© 2023 CURVED ) Beispiel 2: Ultraweitwinkel … (© 2023 CURVED ) … Weitwinkel … (© 2023 CURVED ) … und Tele

Die Qualität der Fotos ist mit allen drei Linsen solide. Die Farben erscheinen angenehm natürlich, Schärfe und Kontrastwerte können ebenfalls überzeugen. Das Ultraweitwinkel fängt ein weites Sichtfeld ein und die Telelinse liegt qualitativ nah am Hauptsensor. Der bietet dennoch das beste Rauschverhalten, besonders bei wenig Licht. In einem solchen Szenario kommt es jedoch mit allen drei Linsen zu teilweise blassen Farben.

(© 2023 CURVED ) Beispiel 1: Ohne Nachtmodus … (© 2023 CURVED ) … mit Nachmodus (© 2023 CURVED ) Beispiel 2: Ohne Nachtmodus … (© 2023 CURVED ) … mit Nachtmodus (© 2023 CURVED ) Beispiel 3: Ohne Nachtmodus … (© 2023 CURVED ) … mit Nachtmodus

Die Selfiekamera im Galaxy S23 bietet 12 MP und bewegt sich ebenfalls auf solidem Niveau: Farben werden realistisch eingefangen und Hauttöne erscheinen natürlich. Videos lassen sich mit der Hauptkamera in bis zu 8K bei 30 fps aufnehmen. Eure Aufnahmen profitieren dabei von einer optischen Bildstabilisierung: Ruckler werden gut ausgeglichen, sodass Videos angenehm ruhig aussehen.

Die Kamera ist also durchweg solide und weiß bei Tageslicht durchaus zu überzeugen. Unterm Strich kann sie es aber nicht ganz mit dem Spitzentrio aus Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro und Galaxy S23 Ultra aufnehmen. Die beiden letzteren Geräte bewegen sich allerdings auch in einer höheren Preisklasse als Galaxy S23 und S23+.

Akku: Galaxy S23+ doppelt überlegen

Die Akkulaufzeit des Galaxy S22 war eher durchschnittlich und hat 2022 einige Samsung-Fans enttäuscht. Samsung hat sich dem Problem angenommen und an mehreren Stellschrauben gedreht, um bessere Werte zu liefern. Dazu gehört einerseits der neue Snapdragon-Chip, der deutlich effizienter arbeitet als der Chip im Vorgänger. Zusätzlich verbaut Samsung einen Akku mit einer höheren Kapazität: 3900 mAh bietet das Galaxy S23.

Samsung gibt für das Galaxy S23 eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden Videowiedergabe an. Das sind in etwa 15 Prozent mehr als beim direkten Vorgänger. Und das habe ich im Galaxy-S23-Test auch gespürt: Selbst bei intensiver Nutzung konnte ich gut mit einer Ladung durch den Tag kommen. Die reine Bildschirmzeit lag im Schnitt bei 5 Stunden. Damit ist die Akkulaufzeit des kleinen Standardmodells zwar nicht herausragend, in seiner Größenklasse dennoch stark.

Galaxy S23 und S23+ werden am schnellsten per USB-C geladen (© 2023 CURVED )

Bis auf die offensichtlichen Unterschiede bei der Haptik und dem Display, gibt es zwischen Galaxy S23 und Galaxy S23+ nur einen weiteren: die Akku- und Ladeleistung. Beides ist im Plus-Modell merklich besser als im Galaxy S23. Das S23 bietet zum Beispiel eine Ladeleistung per Kabel von bis zu 25 W. Zum Vergleich: Das Galaxy S23+ bietet bis zu 45 W an. In der Praxis hat das beim Galaxy S23+ zu spürbar kürzeren Ladezeiten trotz größerem Akku geführt, die allerdings im Vergleich zur Android-Konkurrenz in beiden Fällen enttäuschen:

Ladezeiten von 0 auf 100 Prozent im Galaxy-S23-Test: Galaxy S23 per Schnellladenetzteil: 100 Minuten im Durchschnitt

Galaxy S23+ per Schnellladenetzteil: 75 Minuten im Durschnitt Ladeleistung von S23 und S23+ im Vergleich Galaxy S23: 25 W (per Kabel), 15 W (kabellos), 4,5 W (Reverse Wireless)

Galaxy S23+: 45 W (per Kabel), 15 W (kabellos), 4,5 W (Reverse Wireless) Bei der angegebenen Ladeleistung handelt es sich um "bis zu"-Werte, die maximal möglich sind. Bei der angegebenen Ladeleistung handelt es sich um "bis zu"-Werte, die maximal möglich sind.

Apropos größerer Akku: Samsung gibt für das Galaxy S23+ eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden Videowiedergabe an. Das ist ein starker Wert und nochmal 20 Prozent mehr als beim Galaxy S23. Unser Test des Galaxy-S23+ bestätigt das Bild: Eine erreichte Bildschirmzeit von durchschnittlich 6 Stunden reicht in der Regel locker für einen Tag. Wer viel Wert auf eine lange Akkulaufzeit und schnelle Ladezeiten legt, sollte eher zum Galaxy S23+ greifen.

Akkulaufzeiten der S23-Reihe (laut Samsung): Galaxy S23: Bis zu 22 Stunden Videowiedergabe

Galaxy S23+: Bis zu 27 Stunden Videowiedergabe

Galaxy S23 UItra: Bis zu 26 Stunden Videowiedergabe Reine Bildschirmzeit mit einer Akkuladung im Test: Galaxy S23: durchschnittlich 5 Stunden

Galaxy S23+: durchschnittlich 6 Stunden

Galaxy-S23-Test im Fazit: Ihr könnt zugreifen Lukas Welter Normalerweise schaue ich skeptisch auf die Modelle der Android-Welt. Das Bild verschiebt sich allerdings immer mehr. Bereits das Pixel 7 Pro aus dem letzten Jahr ließ mich überraschend positiv zurück. Das Galaxy S23 lässt mich nun sogar darüber nachdenken, mein iPhone einzutauschen. Der Snapdragon-Chip macht in Verbindung mit dem tollen 120-Hz-AMOLED-Display richtig Spaß. So fluffig konnte ich lange nicht durch ein Smartphone-System wischen. Das Design gefällt mir ebenfalls richtig gut. Die vergleichsweise kleine Anpassung der Kamera auf der Rückseite erzielt bei mir den wohl von Samsung gewünschten Effekt: Das Galaxy S23 sieht sehr edel aus – und fühlt sich auch so an. Die Kamera lässt mich zwar zwiegespalten zurück, bietet letztendlich aber vieles, was der Großteil der Hobby-Fotografen von einem High-End-Smartphone erwarten darf: Die Aufnahmequalität bei Tageslicht ist durchweg sehr gut, während hohe Zoomstufen und Nachtaufnahmen bei der Konkurrenz teilweise besser abschneiden. Dank Snapdragon-Chip und hoher Akkukapazität bewegt sich die Laufzeit auf solidem bis sehr gutem Niveau. Hier schneidet das Galaxy S23+ besonders stark ab. Einzig die Ladezeit beider Standardmodelle möchte ich ankreiden: Während das Plus-Modell immerhin in etwa 75 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen ist, braucht das Galaxy S23 lahme 100 Minuten.

Alle Einzelwertungen im Überblick:

Technische Daten: Galaxy S23 in Zahlen Geräte-Abbildung Hersteller Samsung Modell Galaxy S23 Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel Pixeldichte 422 ppi Technologie Super AMOLED Frequenz 120 Hz Maße Größe 146.3x70.9x7.6 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 168 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Taktrate Bis zu 3.36 GHz AnTuTu Klasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128/256 GB Akkuleistung 3900 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 13 auf One UI 5.1 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) Frontkamera 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Angebot Jetzt Kaufen

Testwertung: Samsung Galaxy S23

8.9 Curved Score

Top Snapdragon-Chip

120 Hz AMOLED-Display

Hohe Verarbeitungsqualität

Solide Akkulaufzeit Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Kamera mit wenigen Verbesserungen

Feature Tabelle Betriebssystem Android 13 auf One UI 5.1

Prozessor: Name Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Prozessor: Taktung Bis zu 3.36 Ghz

Prozessor: Anzahl Kerne 8

Speicherkapazität 128/256 GB

Arbeitsspeicher 8 GB

Kamera-Auflösung: Back 50 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 10 (Tele) Megapixel

Kamera-Auflösung: Front 12 Megapixel

Bildschirmdiagonale 6.1 Zoll

Auflösung Höhe 2340 Pixel

Auflösung Breite 1080 Pixel

Grafikchip Adreno 740

Display Technologie Super AMOLED

Display Pixeldichte 422 ppi

Schnittstellen/Anschlüsse USB-C

Feature: Bluetooth

Feature: WLAN

Feature: NFC

Feature: GPS

Feature: GPRS/EDGE

Feature: UMTS

Feature: LTE

Feature: Dual-SIM

Feature: Fingerabdruckscanner

Akkuleistung 3900 mAh

Höhe 146.3 mm

Breite 70.9 mm

Tiefe 7.6 mm

Gewicht 168 g

Status Erhältlich