Apple iPhone 14 Pro mit Vertrag

Mit dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max hat Apple sein Produktportfolio auch 2022 um zwei Spitzenmodelle erweitert. Das iPhone 14 Pro ist im Vergleich zum iPhone 14 Pro Max das handlichere Gerät, bietet aber dieselbe Hochleistungshardware. Ihr bekommt die beste Technik, die Apple bislang in einem Smartphone verbaut hat. Kamera, Display, Leistung und mehr sind hier auf Top-Niveau. Und dank Dynamic Island hast du freiere Sicht auf deinen Bildschirm. Bei uns auf CURVED findet ihr das iPhone 14 Pro mit Vertrag und weiteren Tarif-Angeboten.

Inhaltsverzeichnis

Design: Goodbye Notch

Um Platz für die Gesichtserkennung per Face ID zu haben, setzte Apple jahrelang auf eine breite Aussparung am oberen Bildschirmrand: die sogenannte Notch. Das iPhone 14 Pro verabschiedet sich vom diesem Design-Element und setzt stattdessen auf die Dynamic Island. Dabei handelt es sich um ein Punch-Hole, indem sich die Hardware für schicke Selbstporträts und die sichere Gesichtserkennung befinden. Benachrichtigungen, Musik und andere Inhalte bauen diese Aussparung dynamisch in ihre Darstellung ein. So fällt das Loch im Display nicht nur kaum auf: Apple hat es clever ins Design integriert. Insgesamt habt ihr also mehr Platz für eure Inhalte, obwohl die Bildschirmdiagonale mit 6,1 Zoll identisch zum iPhone 13 Pro geblieben ist. Auch dieses iPhone ist wieder sehr handlich und einfach mit einer Hand zu bedienen.

Neben der Handlichkeit hat sich noch mehr vom Design des Vorgängers erhalten: Die harten Kanten, das flache Display und die markante Triple-Kamera sorgen für einen unverwechselbaren iPhone-Look. Und natürlich setzt Apple wieder auf besonders hochwertige Materialien beim Zusammenbau. Dadurch merkt ihr sofort, dass ihr mit dem iPhone 14 Pro ein Premium-Produkt in den Händen haltet. Damit das auch genau zu eurem Stil passt, hat Apple wieder eine Auswahl schicker Farben parat:

Dunkellila

Gold

Silber

Space Schwarz

Display: Always-On und immer gut

Beim neuen 6,1 Zoll großen Super Retina XDR Display hat Apple in diesem Jahr nicht nur die Notch verbessert. Apple setzt nun auch auf ein Always-On-Display. Das bedeutet, dass euch das iPhone 14 Pro die Uhrzeit und eingehende Benachrichtigungen auch dann anzeigen kann, wenn es sich im Ruhezustand befindet. So reicht ein schneller Blick auf euer Smartphone, um mit den wichtigsten Infos versorgt zu sein. Steckt ihr das Telefon in die Tasche oder legt es mit dem Display nach unten auf den Tisch, schaltet sich der Bildschirm automatisch komplett ab, um Strom zu sparen.

Ihr habt mit iOS 16 nun auch die Möglichkeit, den Sperrbildschirm ganz nach eurem Geschmack anzupassen. So könnt ihr euch zum Beispiel durchgehend eure Aktivitätsringe anzeigen lassen, damit ihr euren Trainingsfortschritt nicht aus den Augen verliert. Auch Benachrichtigungen ausgewählter Apps könnt ihr nun direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen.

Eure Inhalte dürfen sich wieder auf die gewohnte Apple-Qualität freuen: Das bedeutet lebendige Farben, scharfe Darstellung und OLED-typische Spitzenleistung bei Kontrast und Schwarzwerten. Damit ist das iPhone 14 Pro ideal geeignet, um darauf unterwegs Filme und Serien zu genießen. Dank der sehr hohen maximalen Helligkeit von bis zu 2000 Nits bleibt das Display dabei auch bei viel Sonne sehr gut ablesbar. Bei uns könnt ihr das iPhone 14 Pro mit Vertrag kombinieren und direkt lossurfen.

Leistung: Allzeit bereit

Ein neues iPhone, eine neue Generation des bekannten Bionic-Prozessors. Mit dieser Gewissheit hat Apple zusammen mit dem iPhone 14 Pro den Apple A16 Bionic Chip vorgestellt. Dieser soll andere Prozessoren hinter sich im Staub zurücklassen und ist auch für anspruchsvollste Anwendungen gewappnet. Handy-Games mit höchsten Grafikeinstellungen? Kein Problem. Video-Bearbeitung in 4K? Ein Kinderspiel.

Doch die verbaute Hardware kann noch mehr, als all deine Apps flüssig abzuspielen: Apple hat mit der Unfallerkennung nämlich ein möglicherweise lebensrettendes Feature beim iPhone 14 Pro eingeführt. Verschiedene Sensoren im iPhone arbeiten dabei zusammen, um zu erkennen, ob ihr gerade in einen Autounfall geraten seid. Sollte das der Fall sein, kann das iPhone eigenständig einen Notruf absetzen und eure Notfallkontakte alarmieren.

Kamera: Mehr Megapixel mit dem iPhone 14 Pro

Apple bleibt auch beim iPhone 14 Pro dem Drei-Kamera-Setup treu. Ihr bekommt also wieder eine Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telekamera. Damit seid ihr hervorragend ausgestattet und habt für praktisch jede Foto-Situation das richtige Objektiv zur Hand. Die technischen Daten der Kamera findet ihr hier im Überblick:

48 MP Weitwinkel (65% größerer Sensor als im Vorgänger)

12 MP Ultraweitwinkel (120 Grad Sichtwinkel)

12 MP Tele-Objektv (3x oder 5x optischer Zoom)

LiDAR-Sensor

Bei der Hauptkamera setzt Apple auf den hochauflösendsten Sensor, der jemals in einem iPhone verbaut wurde. Damit könnt ihr eure Fotos in ProRAW mit bis zu 48 Megapixeln aufnehmen, eine 4x höhere Auflösung als noch beim iPhone 13 Pro. Der Sensor hat aber noch einen Trick im Ärmel: Er kann vier Pixel zu einem großen Quad-Pixel zusammenrechnen und so die Lichtausbeute vervierfachen. Das verbessert die Performance bei wenig Licht und sorgt für einen höheren Dynamikumfang.

Bei der Selfie-Kamera hat sich nicht nur die Position verändert: Der Autofokus der TrueDepth Kamera kann mehrere Motive gleichzeitig fokussieren, wodurch auch Gruppenbilder scharf bleiben. Eine größere Blende sorgt dafür, dass 38% mehr Licht zum Sensor gelangt. Das verbessert die Abbildungsleistung in Umgebungen mit wenig Licht deutlich. Darüber hinaus verwendet Apple diese Kamera für Face ID. Diese Gesichtserkennung gilt als sicherste auf dem Markt und kann sich deutlich von der Konkurrenz abheben.

Akku: Schafft den ganzen Tag

Wieder einmal holt Apple dank optimierte Hard- und Software besonders lange Akkulaufzeiten aus seinen iPhones heraus. Ihr müsst euch daher auch beim iPhone 14 Pro keine Gedanken darüber machen, dass euer Akku im Laufe des Tages schlappmacht. Laut Apple sind 23 Stunden dauerhafte Videowiedergabe möglich. Und dank Schnellladung ist euer Smartphone auch fix wieder im Einsatz: Gerade einmal 30 Minuten braucht es beim iPhone 14 Pro bis ihr wieder bei 50% seid.

iPhone 14 Pro: Der Blick über den Tellerrand

Apple hat zusammen mit dem iPhone 14 Pro auch andere neue Modelle vorgestellt. Von der Größe her identisch ist das etwas günstigere Standardmodell iPhone 14. Wenn ihr es gerne eine Nummer größer hättet, dann gibt es für euch das iPhone 14 Pro Max. Hier steckt im Grunde dieselbe Technik unter der Haube wie beim iPhone 14 Pro – gepaart mit einem 6,7 Zoll großen Display. Auch hiervon gibt es mit dem iPhone 14 Plus eine günstigere Variante. Im CURVED-Shop findet ihr jedes dieser iPhones mit Vertrag.

iPhone 14 Pro mit Vertrag: Alle Vorteile nutzen

Wenn ihr die Möglichkeiten eines iPhone 14 Pro mit Vertrag voll ausnutzen möchtet, dann empfehlen wir euch einen günstigen 5G-Tarif. Damit seid ihr mit eurem Smartphone im schnellsten Netz unterwegs – Netzwerkabdeckung an eurem Standort vorausgesetzt. Dank rasanter Down- und Upload-Geschwindigkeiten könnt ihr dann unterwegs nicht nur schnell eure Fotos und Videos teilen, sondern auch Apps herunterladen oder Videos streamen. Damit euch der Platz dabei nicht ausgeht, gibt es das iPhone 14 Pro mit verschiedenen Speichergrößen: Ihr habt hier die Wahl zwischen 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB Speicherplatz.