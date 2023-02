Neues Samsung-Handy einrichten: Alle Infos im Überblick

Ihr möchtet euer neues Samsung-Handy einrichten und fragt euch, worauf ihr bei der Einrichtung achten solltet? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir liefern euch alle Infos zur Datenübertragung, Personalisierungsoptionen und Co.

Das neue Handy von Samsung ist angekommen: Jetzt kann es endlich losgehen. Bevor das Smartphone euer altes Gerät endgültig ablöst, steht die Ersteinrichtung an. Mit den richtigen Tipps und Tricks geht das einfach und schnell. Wir zeigen euch, worauf ihr bei der Einrichtung von Galaxy S23 und Co. achten solltet und wie ihr unter anderem eure Daten und Konten sauber auf euer neues Handy transferiert.

Samsung-Handy einrichten: Das solltet ihr vorher erledigen

Bevor ihr euch an die Einrichtung wagt, solltet ihr den Akkustand checken. Möchtet ihr eure Daten auf das neue Handy übertragen, solltet ihr auch den des alten Smartphones auf dem Schirm haben. Im Idealfall ladet ihr beide Geräte zunächst auf volle 100 Prozent auf. Damit seid ihr auf der sicheren Seite.

Habt ihr euch zum Beispiel für ein Galaxy S23 UItra mit Vertrag entschieden, solltet ihr vor der Einrichtung die dazugehörige SIM-Karte in euer neues Samsung-Handy einlegen. So kann das Gerät schon während der Einrichtung alle wichtigen Netz-Konfigurationen festlegen. Alternativ könnt ihr das auch ohne Probleme nach der Einrichtung nachholen.

Habt ihr die Möglichkeit den Speicher eures neuen Samsung-Handys mit einer SD-Karte zu erweitern, bietet sich an, diese auch schon vor der Ersteinrichtung einzustecken. Seid ihr noch auf der Suche nach einem Smartphone mit SD-Kartenslot? Entsprechende Geräte findet ihr in unserer Übersicht zu Smartphones mit SD-Kartenslot 2022

Auch die Galaxy-S23-Reihe (Bild) lässt sich einfach einrichten (© 2023 Samsung )

Erste Schritte: Neues Samsung-Handy einrichten

Habt ihr alle Vorkehrungen getroffen, könnt ihr mit der Einrichtung starten. Dazu schaltet ihr das neue Samsung-Handy ein. Ist das Smartphone neu, startet der Einrichtungsprozess nun automatisch. Handelt es sich um ein gebrauchtes Gerät, kann es sein, dass ihr das Handy zunächst zurücksetzen müsst.

Nun wählt ihr eine Sprache eurer Wahl aus und bestätigt. Daraufhin erscheint ein Dialog für eine WLAN-Verbindung. Auch wenn ihr euch für einen Vertrag mit viel Datenvolumen entschieden habt, empfehlen wir euch an dieser Stelle eine WLAN-Verbindung. Denn im weiteren Verlauf kann es vorkommen, dass Apps, Software-Updates und Daten heruntergeladen werden. Das muss nicht auf Kosten eures Datenvolumens erfolgen.

Optional: Daten auf neues Samsung-Handy übertragen

Habt ihr ein altes Gerät und möchtet eure Habt ihr ein altes Gerät und möchtet eure Daten auf das neue Samsung-Handy übertragen , geht das dank Samsungs "Smart-Switch" recht einfach. Damit lassen sich Kontakte, Termine, Bilder, Musik und Apps auf euer neues Samsung-Handy transferieren. Für einige Daten bietet sich auch Googles Cloud-Lösung "Google One" an. Für mehr Details schaut ihr euch am besten den verlinkten Ratgeber an.

Alle wichtigen Konten einrichten

Anschließend ist es an der Zeit, eure wichtigsten Accounts auf dem Samsung-Handy einzurichten. Da die Oberfläche für Galaxy-Smartphones (One UI) auf Googles Betriebssystem Android basiert, solltet ihr euch in euren Google-Account einloggen oder – falls noch nicht vorhanden – ein neues Konto einrichten. Damit habt ihr unter anderem Zugriff auf den PlayStore, Googles App-Store für Android-Handys.

Darüber hinaus kann auch ein Samsung-Account Sinn ergeben: Damit könnt ihr auf verschiedene Features des Herstellers zugreifen. Dazu gehören unter anderem die Samsung Cloud, der Sprachassistent "Bixby" und einige vorgefertigte Designs für eure Oberfläche. Zwingend ist die Einrichtung beider Konten allerdings nicht: Ihr könnt diesen Schritt auch überspringen und jederzeit nachholen.

Software-Update und Sicherheit

Während der Einrichtung fordert euch euer neues Samsung-Handy auf, eine Sperrmethode zu wählen. Dieser Schritt lässt sich zwar ebenfalls überspringen, wir empfehlen jedoch dringend, sich für eine Methode zu entscheiden. Falls euer Samsung-Handy eine biometrische Sperre wie zum Beispiel einen Fingerabdruckscan oder eine Gesichtserkennung ermöglicht, solltet ihr dies einrichten.

Geht euer Handy einmal verloren, könnt ihr so sicherstellen, dass keine unbefugte Person direkten Zugriff auf eure Daten hat. Dateien, Fotos, Dokumente und Kontakte bleiben so euch vorbehalten.

Habt ihr diesen Schritt abgeschlossen und bestätigt, sucht euer Samsung-Handy nach Software-Updates. Bei einer Ersteinrichtung kommt es vergleichsweise häufig vor, dass ein umfangreiches Update verfügbar ist. Das solltet ihr auch direkt installieren, da es sich um elementare Sicherheitsupdates handeln kann. Eine stabile WLAN-Verbindung schont in diesem Fall euer Datenvolumen.

Neues Samsung-Handy personalisieren

Nach der Einrichtung könnt ihr euer Samsung-Handy ganz nach euren Präferenzen personalisieren. Dafür stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl, die Samsung "Galaxy Themes" nennt und die sich unter "Einstellungen | Themes" finden lassen. Auch neue Designs für das Always-On-Display mancher Samsung-Handys gibt es hier. Beachtet allerdings, dass nicht alle Themes kostenlos ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie überträgt man alle Daten von Samsung zu Samsung?

Bereits während ihr euer neues Samsung-Handy einrichtet, habt ihr die Möglichkeit, viele Daten von eurem alten Gerät auf euer neues Smartphone zu übertragen. Handelt es sich um zwei Samsung-Handys, bietet sich die Hersteller-App "Smart Switch" an. Wie das genau funktioniert, erklären wir in unserem Ratgeber "Alle Samsung-Daten übertragen".

Wie bekomme ich meine Daten vom alten aufs neue Handy?

Möchtet ihr zum Beispiel vom iPhone zu Android wechseln, gibt es mehrere Optionen, eure Daten zu transferieren. Google ermöglicht das etwa über die App "Switch to Android", die ihr in Apples App Store findet.

Wann muss die SIM-Karte ins neue Handy?

Wir empfehlen, schon während der Ersteinrichtung eine SIM-Karte in euer neues Handy zu stecken. Das ist allerdings nicht zwingend notwendig und kann jederzeit nachgeholt werden. In diesem Fall könnte es sein, dass euer Smartphone euch auffordert, die Netzdaten zu aktualisieren. Das gelingt in wenigen Schritten fast automatisch.

