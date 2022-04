Vom iPhone zu Android wechseln: Geheime Google-App macht es ganz einfach

Der Wechsel von einem iPhone zu einem Android-Smartphone gestaltet sich schwerer, als wenn ihr innerhalb des Google-Universums auf ein neues Handy umsteigt. Mit einer momentan noch "geheimen" App möchte der Suchmaschinenriese das nun ändern.

Die kostenlose Google-App, die euch den Wechsel von iOS auf Android erleichtern soll, nennt sich "Switch to Android". Das Kuriose: Sie ist momentan noch nicht gelistet. Das bedeutet, sie lässt sich zwar über den App Store herunterladen, ist über die Suchfunktion aber nicht auffindbar. Der Download ist zurzeit nur über den direkten Link möglich. Öffnet ihr diesen im Browser eures iPhones, könnt ihr die Google-App ganz normal herunterladen, wie 9to5Google entdeckt hat. Wir gehen aber davon aus, dass die Anwendung in absehbarer Zeit auch in der Suche auftauchen wird und Google derzeit die Weichen dafür stellt.

Welche Daten kann die App übertragen?

Einmal auf eurem iPhone installiert, hilft "Switch to Android" euch, die wichtigsten Datentypen ohne Kabel auf euer neues Handy (mit Vertrag hier) zu übertragen. Der Beschreibung im App Store zufolge umfasse das Fotos, Videos, Kontakte und Kalender-Einträge. Nicht aufgeführt sind dagegen Textnachrichten, sodass ihr diese wohl nicht über die App transferieren könnt. Für WhatsApp-Nachrichten gibt es allerdings Drittanbieter-Software, die euch den Transfer zwischen Android und iOS ermöglicht. Wie ihr die unterstützten Datentypen mit der Google-App von eurem iPhone auf ein Android-Handy bringt, könnt ihr euch in dem folgenden Video von 9to5Google genauer ansehen:

Von Android zu iOS mit Apples App

Für den umgekehrten Weg – also den Wechsel von Android auf ein iPhone – gibt es schon seit Jahren eine offizielle App: Bereits 2015 hat Apple "Move to iOS" bzw. "Auf iOS Übertragen" eingeführt Da ihr in diesem Fall Daten von einem Android-Handy transferieren wollt, findet sich die App im Google Play Store. Übertragen lassen sich damit Kontakte, Nachrichtenverläufe, Kamerafotos und -Videos, Internetlesezeichen, E-Mail-Accounts und Kalender. Anfang 2021 hat unter anderem unser Chefredakteur den Wechsel von Android zu iOS gewagt – und es bis heute nicht bereut. Lasst euch also nicht abschrecken, wenn ihr mal etwas Neues ausprobieren wollt.