Die besten Mittelklasse-Smartphones im Test

In der Mittelklasse sind diverse attraktive Handys zu finden, die mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Hier werfen wir für euch einen Blick auf die besten Mittelklasse-Smartphones, die es aktuell gibt.

Die besten Mittelklasse-Smartphones in der Übersicht 8 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy A53 Top Hervorragendes Display

Gute Kamera

Starke Akkulaufzeit

5 Jahre Sicherheitsupdates Flop Schwacher Chipsatz

Kein Kamera-Upgrade gegenüber A52(s)

Insgesamt kaum Neuerungen

Klinkenanschluss fehlt 7.8 /10 CURVED-Score Google Pixel 4a 5G Top Preis-Leistungs-Verhältnis

Beste Kamera in der Preisklasse

OLED-Display

Sofortige Android-Updates

Kopfhörer-Anschluss Flop Nur eine Kamera-Linse auf Rückseite (Pixel 4a) 7.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone SE 2022 Top herausragende Leistung

starker Sound

aktuelles iOS-Betriebssystem

insgesamt gute Kamera Flop altbackenes Design

veraltete Displaytechnologie

wenige Verbesserungen

Hauptkamera mit nur einer Linse

kein Nachtmodus für Fotos Samsung Galaxy A33 5G Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend erweiterbarer Speicher

ausdauernder Akku

25 W Schnellladen Weniger Vielversprechend Rückseite und Rahmen aus Kunststoff

durchschnittliche Performance

keine Kopfhörerbuchse Xiaomi Xiaomi 11 Lite 5G NE Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend guter Mittelklasse-Chipsatz

90 Hz AMOLED-Display

5G Weniger Vielversprechend Nur IP53 (nicht wasserdicht)

Rückseite aus Kunststoff

kein Kopfhöreranschluss

Eignet sich ein Mittelklasse-Smartphone für mich?

Mittelklasse-Smartphones vereinen ausgewählte Premium-Features mit solider Standard-Hardware. Ihr bekommt beispielsweise eine gute Kamera, dafür jedoch einen langsameren Prozessor oder aber auch einen ausdauernden Akku, der jedoch kein Wireless Charging unterstützt. Es gilt daher genau hinzuschauen und abzuwägen, welche Features für euch unverzichtbar und welche unnötiger Schnickschnack sind.

Der größte Vorteil von Mittelklasse-Handys ist, dass sie deutlich weniger kosten als Premium-Modelle. Die Preisspanne liegt ungefähr zwischen 300 und 600 Euro. Wobei wir auch noch zwischen einer unteren und einer gehobenen Mittelklasse unterscheiden können. Eine offizielle Abgrenzung gibt es nicht, aber es ergibt Sinn, die Linie bei ungefähr 450 Euro zu ziehen. Denn hier unterscheiden sich die verbauten Features noch einmal deutlich.

Doch bevor es mit den Unterscheidungen zu kompliziert wird – zurück zur Ausgangsfrage: Mittelklasse-Handys eignen sich für alle, die ein Gerät suchen, das reibungslos im Alltag funktioniert. Erwartet keine bahnbrechenden Innovationen oder extravagante Features. Mittelklasse-Smartphones sind weder Sportwagen noch Limousinen, sondern verlässliche Familien-Kombis. Falls es das ist, was ihr sucht, dann werdet ihr hier fündig.

Samsung Galaxy A53 5G: Der attraktive Allrounder

Das Galaxy A53 5G ist eines der beliebtesten Mittelklasse-Handys (© 2022 CURVED )

Samsungs Galaxy A53 5G vereint alles in sich, was ihr von einem guten Mittelklasse-Smartphone erwarten dürft. Es ist mit einem farbenfrohen Super-AMOLED-Display ausgestattet, welches nicht nur eine scharfe Auflösung, sondern auch eine flüssige 120-Hz-Bildwiederholrate mitbringt – so macht das Zocken doppelt so viel Spaß. Hinzu kommen eine solide Leistung, viel Speicherplatz samt Erweiterungsoption und eine gute Kamera.

Ein weiteres Highlight ist der 5000-mAh-Akku, der nicht nur lange Laufzeiten verspricht, sondern auch über eine 25-W-Schnellladefunktion verfügt. Wireless Charging oder umgekehrtes Laden unterstützt das Galaxy A53 5G jedoch nicht. Das hätten wir bei einem Preis ab 325 Euro (Stand Juli 2022) aber auch nicht erwartet. In unserem Galaxy-A53-5G-Test verraten wir euch, wie gut sich das Smartphone im Alltag schlägt.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten

Samsung Galaxy A53 5G

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 26,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Google Pixel 4a 5G: Die beste Kamera in der Mittelklasse

Das OLED-Display ist bei allen neuen Pixel-Modellen Standard (© 2020 CURVED )

Ihr sucht ein Mittelklasse-Handy mit guter Kamera? Dann schaut euch das Google Pixel 4a 5G genauer an. Eine einzelne 12.2-MP-Kamera auf der Rückseite mag nach wenig klingen, doch Google hat in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass ein Objektiv reicht, um beeindruckende Fotos zu schießen. Schaut euch in unserem Pixel-4a-5G-Test die Beispielbilder an und urteilt selbst.

Doch auch sonst hat Google in das Pixel 4a 5G gute Hardware verbaut. Zum Beispiel ein kontrastreiches OLED-Display, das in Full-HD+ auflöst, einen Snapdragon-Chip mit solider Performance und ein 5G-Modem. Der 3885-mAh-Akku ist etwas klein geraten, liefert aber dennoch eine vernünftige Laufzeit ab. Preislich ist das Pixel 4a 5G ab 405 Euro (Stand Juli 2022) zu haben – ein echtes Schnäppchen!

iPhone SE (2022): Apples Mittelklasse-Smartphone

Apples iPhone SE (2022) ist im klassischen Design gehalten (© 2022 CURVED )

Apple und Mittelklasse – zwei Begriffe, die wohl nur wenige in einem Satz zusammen benutzen. Doch auch Apple bietet ein günstiges Mittelklasse-Handy an: das iPhone SE. Das aktuelle Modell kam 2022 auf den Markt und ist schon die dritte Generation. Preislich startet es ab 491 Euro (Stand Juli 2022), was für Apple-Verhältnisse sehr günstig ist.

Was die Ausstattung angeht, so dürft ihr euch über einen Top-Prozessor freuen, mit dem kein anderes Smartphone in der Mittelklasse mithalten kann. Der A15-Bionic-Chip werkelt nämlich nicht nur im iPhone SE (2022), sondern unter anderem auch im iPhone 13 Pro Max (hier mit Vertrag). Die restliche Hardware ist dafür jedoch eher ernüchternd. Im iPhone-SE-(2022)-Test verraten wir euch, was ihr von Apples Mittelklasse-Handy erwarten dürft.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten

Apple iPhone SE (2022)

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Samsung Galaxy A33 5G: Die günstige Alternative

Alle Farbvarianten des Galaxy A33 5G (© 2022 Samsung )

Wenn euch das Galaxy A53 5G zu viel kostet, solltet ihr euch stattdessen das Galaxy A33 5G genauer ansehen. Hier bekommt ihr unter anderem ein Super-AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate – und das für einen Preis ab 265 Euro (Stand Juli 2022). Der hauseigene Exynos-1280-Prozessor bringt eine solide Leistung auf und der 5000-mAh-Akku verspricht viele Stunden Laufzeit.

Auch wenn in Sachen Fotografie keine Wunder erwarten dürft, so ist das Samsung Galaxy A33 5G außerdem mit einer Quad-Kamera mit 48-MP-Hauptsensor ausgestattet. Für Profis eignet sich das nicht, aber für Urlaubsfotos allemal. Für Selfies gibt es zudem eine 13-MP-Frontkamera.

Unsere Empfehlung

5 GBEXTRA

Daten

Samsung Galaxy A33

+ BLAU Allnet XL 5 GB + 5 GB Blau Aktion! +5 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

5+5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./24Monate: 23,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Günstige Neuauflage

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE sieht stylisch aus (© 2021 Xiaomi )

Das Xiaomi 11 Lite 5G (hier im Test) verkaufte sich so gut, dass Xiaomi beschloss das Smartphone als Neuauflage auf den Markt zu bringen. Wie sein Vorgänger setzt auch das Xiaomi 11 Lite 5G NE auf ein farbenfrohes AMOLED-Display. Dieses beeindruckt mit einer flüssigen 90-Hz-Bildwiederholrate und einer scharfen Auflösung in Full-HD+.

Gut ist auch die Triple-Kamera, die mit einem 64-MP-Hauptsensor überzeugende Fotos knipst. Der 4250-mAh-Akku kommt zudem auf eine befriedigende Laufzeit von ein bis anderthalb Tagen – je nachdem, wie intensiv ihr das Smartphone nutzt. Dank der 33-W-Schnellladefunktion braucht ihr jedoch auch nie lange, um das Handy aufzuladen. Für einen Preis ab 252 Euro (Stand Juli 2022) sind das viele gute Features.

Unsere Empfehlung

7 GBEXTRA

Daten

Xiaomi 11 lite 5G NE

+ BLAU Allnet Plus 8 GB + 7 GB Blau Aktion! +7 GB Extra Daten (Eine Aktion von Blau)

8+7 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) 22,99 € mtl./24Monate: 21,49 einmalig: 1,00 € zum Shop

Mittelklasse-Smartphones im Test: So prüfen wir Handys

CURVED testet, vergleicht und bewertet seit 2014 Smartphones. Wir beobachten den Tech-Markt also schon eine ganze Weile und können euch mit unserer Expertise weiterhelfen. Wenn wir Mittelklasse-Smartphones testen, achten wir besonders auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wo bekommt ihr die besten Features für kleines Geld? Bei welchem Smartphone fallen die Kompromisse kaum ins Gewicht und wie bekommt ihr trotz geringem Budget eine Top-Kamera? Wir achten aber auch auf weitere Punkte, wenn wir die besten Smartphones im Handy-Test prüfen. Da wären etwa:

Display: Welche Technik ist verbaut? LC, OLED oder AMOLED? Ist das Bild ausreichend hell? Wie sieht es mit den Farben aus? Sind sie zu knallig, zu fahl oder genau richtig? Wie hoch ist die Auflösung und welche Bildwiederholrate ist angenehm anzusehen?

Welche Technik ist verbaut? LC, OLED oder AMOLED? Ist das Bild ausreichend hell? Wie sieht es mit den Farben aus? Sind sie zu knallig, zu fahl oder genau richtig? Wie hoch ist die Auflösung und welche Bildwiederholrate ist angenehm anzusehen? Akkulaufzeit : Kommt ihr mit dem Smartphone gut durch den Tag oder solltet ihr euch besser eine Powerbank für unterwegs einpacken? Wir versuchen das Smartphone alltagsgetreu zu testen und prüfen mit eingelegter SIM-Karte. Und natürlich bewerten wir auch die Ladezeit und Features wie Wireless Charging.

: Kommt ihr mit dem Smartphone gut durch den Tag oder solltet ihr euch besser eine Powerbank für unterwegs einpacken? Wir versuchen das Smartphone alltagsgetreu zu testen und prüfen mit eingelegter SIM-Karte. Und natürlich bewerten wir auch die Ladezeit und Features wie Wireless Charging. Kamera: Was verbirgt sich hinter all den Megapixelwerten und den Objektiven. Bei uns erfahrt ihr, welches Handy die beste Kamera hat und seht, anhand von Beispielfotos, wie gut die Geräte wirklich sind. Wir analysieren die Bilder und zeigen euch, wo die Schwächen und Stärken liegen.

Was verbirgt sich hinter all den Megapixelwerten und den Objektiven. Bei uns erfahrt ihr, welches Handy die beste Kamera hat und seht, anhand von Beispielfotos, wie gut die Geräte wirklich sind. Wir analysieren die Bilder und zeigen euch, wo die Schwächen und Stärken liegen. Leistung: Wie schnell reagiert das Smartphone und wie lange sind die Ladezeiten? Eine gute Performance ist für die meisten Nutzer ein Grundsatz. Daher loten wir in unseren Tests die Grenzen aus und gucken, welche Anwendungen reibungslos funktionieren.

Design und Haptik: Smartphones sind mehr als technische Hilfsmittel. Sie sind auch modische Accessoires und müssen dementsprechend optisch etwas hermachen. Wir bewerten aber nicht nur das Design, sondern achten auch auf die Verarbeitung. Knirscht und knarzt es, wenn wir die Tasten drücken? Rutscht das Smartphone? Wie fühlt sich das Gewicht an? All diese Fragen beantworten wir.

Noch nicht überzeugt? Wir garantieren, sorgsam zu testen. Falls ihr noch mehr Informationen braucht, verraten wir euch hier im Detail wie wir testen.

Fazit: Die besten Mittelklasse-Handys sind vielfältig

Unsere Bestenliste hat es ganz klar gezeigt: Wer ein günstiges Mittelklasse-Smartphone sucht, sollte nicht beim ersten Angebot zuschlagen, sondern sich in Ruhe umsehen. Es gibt viele verschiedene Geräte, die ihren Schwerpunkt unterschiedlich setzen. Bei einigen ist die Kamera das Top-Feature, dann gibt es welche mit sehr gutem Prozessor und manchmal ist es der Akku, der mit viel Laufzeit lockt.

Ihr solltet daher vorab überlegen, welche Eigenschaften euch besonders am Herzen liegen. Fotografiert ihr zum Beispiel gerne oder sind euch Spiele und Videostreaming wichtiger? Schreibt euch am besten ein paar Stichpunkte auf und hakt diese mithilfe unserer Liste ab. So findet ihr garantiert das für euch beste Mittelklasse-Smartphone.

Häufig gestellte Fragen

Welches Mittelklasse-Handy ist das beste?

Wie wir bereits im Fazit erklärt haben, gibt es auf diese Frage keine endgültige Antwort, da Mittelklasse-Smartphones sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben. Um die Sache jedoch etwas einzugrenzen: Wir finden, dass ihr mit dem Samsung Galaxy A53 5G nichts falsch machen könnt, da es insgesamt sehr ausgewogen aufgestellt ist. Seid ihr Apple-Fans können wir euch hingegen das iPhone SE (2022) empfehlen.

Welches Samsung-Mittelklasse Handy hat die beste Kamera?

Erneut verweisen wir auf das Samsung Galaxy A53 5G. Ihr bekommt hier eine Quad-Kamera mit einem hochauflösenden 64-MP-Weitwinkelsensor für Porträt- und Standardaufnahmen. Für Landschaftsfotografien nehmt ihr das 12-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Wollt ihr ein sehr nahes und kleines Motiv festhalten, benutzt ihr die 5-MP-Makrolinse, währen der 5-MP-Tiefensensor für einen angenehmen Bokeh-Effekt sorgt.

Welches Handy kostet unter 300 Euro?

Der Preis des Samsung Galaxy A33 5G und der des Xiaomi 11 Lite 5G NE liegt jeweils unter 300 Euro. Ihr müsst hier zwar ein paar Abstriche hinnehmen, braucht euch aber keine Sorgen über die grundsätzliche Qualität zu machen. Beide Geräte sind gute Mittelklasse-Smartphones.