Das Google Pixel 8a trifft in unserem Vergleich auf das Google Pixel 9a: Was ist neu und wie groß sind die Unterschiede wirklich? Wir haben die Handys in den wichtigsten Bereichen auf den Prüfstand gestellt und uns natürlich auch die Kameras näher angeschaut.

Google Pixel 9a vs. Pixel 8a: Wichtigste Unterschiede

Beim Design auf der Rückseite unterscheiden sich beide Geräte

Das Google Pixel 9a hat ein größeres Display

Auch sein Gehäuse ist etwas größer

Es besitzt einen schnelleren Prozessor

Der Wasserschutz des Pixel 9a ist besser (IP68 vs. 67)

Das Pixel 9a hat eine neue Kamera

Es hat einen viel stärkeren Akku

Das Pixel 9a lädt ebenso etwas schneller auf

Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Google Google Modell Google Pixel 9a Pixel 8a Display und Gehäuse Display-Größe 6.3 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2424x1080 Pixel 2400x1080 Pixel Pixeldichte 422 ppi 430 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 60 bis 120 Hz 60 bis 120 Hz Maße Größe 154.7x73.3x8.9 mm 152.1x72.7x8.9 mm mm Material Kunststoff (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Kunststoff (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Gewicht 185.9 g 188 g Leistungsmerkmale Chipsatz Google Tensor G4 Google Tensor G3 Taktrate 3.1 GHz Bis zu 3.0 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Obere Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 GB 128 / 256 GB Akkuleistung 5100 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie mehr als 24 h h mehr als 24 Stunden h Sicherheit Fingerabdruck Fingerabdruck Betriebssystem Android 15 (ab Werk) Android 14 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel) + 13 (Ultraweitwinkel) 64 MP Weitwinkel + 13 MP Ultraweitwinkel Frontkamera 13 MP 13 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 549 Euro (UVP) Ab 549 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Beim Google Pixel 9a verabschiedet sich der Hersteller von einem Markenzeichen: Der dominante Kamera-Balken ist beim neuen Modell verschwunden, was auf der Gehäuserückseite für einen ganz anderen Look sorgt als beim Pixel 8a. Das Kamera-Modul, das seinen Platz einnimmt, ist deutlich dezenter und flacher.

(© 2025 Google ) Das Google Pixel 9a in der Farbe Iris (© 2024 Google ) Das Google Pixel 8a in der Farbe Bay

Flacher geworden ist auch der Gehäuserand, der beim Pixel 8a noch leicht abgerundet ist. Ein weiterer Unterschied ist der Wasserschutz. Das Pixel 9a ist nach IP68 zertifiziert und damit noch resistenter gegen das kühle Nass als Pixel 8a (IP67).

Display: Pixel 9a mit mehr Bildfläche

Eine der besten Neuerungen am Pixel 9a ist sein größeres Display. Mit 6,3 Zoll in der Diagonale überragt es den 6,1-Zoll-Bildschirm des Pixel 8a spürbar. Außerdem ist die Spitzenhelligkeit beim Pixel 9a deutlich höher (2700 vs. 2000 Nits). Praxisrelevant ist das eher nicht, da auch das Display des Pixel 8a bereits sehr hell werden kann – bei Sonnenstrahlen auf dem Display sollte aber das neuere Modell besser ablesbar bleiben.

(© 2025 Google ) Das Display des Google Pixel 9a (© 2025 Google ) Das Display des Google Pixel 8a

Die übrigen Spezifikationen sind nahezu identisch. Auflösung und Pixeldichte unterscheiden sich nur minimal, sodass euch ein ähnlich scharfes Bild erwartet. Keine Unterschiede gibt es beim Display-Schutz: Es kommt jeweils Gorilla Glass 3 zum Einsatz.

Kamera-Vergleich: Google Pixel 9a vs. 8a

Selten war ein Kamera-Vergleich anhand von technischen Daten so schwer zu beurteilen wie beim Google Pixel 9a und 8a. Denn aus dem Datenblatt gehen nicht nur Verbesserungen hervor, im Gegenteil: Die Hauptlinse des neueren Modells hat einen kleineren Bildsensor, was eigentlich immer ein Nachteil ist.

(© 2025 Google ) Die Dual-Kamera des Google Pixel 9a (© 2025 Google ) Die Dual-Kamera des Google Pixel 8a

Relativiert wird dieser Unterschied etwas durch die niedrigere Auflösung des Pixel 9a. Denn je mehr Megapixel, desto mehr Sensorfläche ist für eine gute Bildqualität nötig. Für die Hauptlinse des Pixel 9a spricht in erster Linie die etwas größere Blende, welche die geringere Lichtausbeute durch den kleineren Sensor etwas kompensiert.

Interessant: Die Specs deuten darauf hin, dass im Pixel 9a die gleiche Hauptlinse zum Einsatz kommt wie im Pixel 9 Pro Fold. Ein gutes Objektiv, das aber nicht an die Linsen des Pixel 9 bzw. 9 Pro (XL) heranreicht.

Gegenüber dem Hauptobjektiv des Pixel 8a sind beim Pixel 9a allenfalls leichte Verbesserungen zu erwarten. Immerhin ermöglicht die Linse aber einen Makro-Modus, der dem Vorgängermodell fehlt. Ultraweitwinkel- und Frontkamera scheinen unverändert.

Google Pixel 9a: Kamera-Spezifikationen 48-MP-Hauptlinse: f/1.7, 1/2,0"-Sensor

f/1.7, 1/2,0"-Sensor 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 13-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Google Pixel 8a: Kamera-Spezifikationen 64-MP-Hauptlinse: f/1.89, 1/2,0"-Sensor

f/1.89, 1/2,0"-Sensor 13-MP-Ultraweitwinkel: f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel

f/2.2, 1/3,1"-Sensor, 120 Grad Sichtwinkel 13-MP-Frontkamera: f/2.2, 1/3,1"-Sensor

Neu mit dabei ist dafür ein spannendes Kamera-Feature, das wir bereits von den anderen Pixel-9-Modellen kennen: "Mich hinzufügen" ermöglicht es, eine Person nachträglich in ein Gruppenfoto einzufügen – etwa, weil sie bei der Aufnahme hinter der Kamera stand.

The most interesting AI feature on the new Pixels IMO: "Add Me"



Full video: https://t.co/1jCauLsl2y pic.twitter.com/cWhZNLs4RO — Marques Brownlee (@MKBHD) August 13, 2024

Trotz aller Skepsis über die Neuerungen: Beide Geräte zählen in der Mittelklasse zu den besten Kamera-Handys.

Leistung und KI

Google hat sowohl das Pixel 9a als auch das Pixel 8a mit einem hauseigenen Flaggschiff-Chipsatz ausgestattet. Das aktuellere Modell mit dem Google Tensor G4, das ältere mit dem Vorgängerantrieb Tensor G3. Die daraus resultierenden Leistungsunterschiede halten sich in Grenzen.

Beide Prozessoren sind für KI-Anwendungen optimiert und bereit für Google Gemini. Der Tensor G4 arbeitet allerdings etwas effizienter. Der Arbeitsspeicher ist jeweils gleich groß (8 GB RAM) und die Speicheroptionen sind identisch (128 GB und 256 GB).

Akku und Aufladen

Das Google Pixel 9a übertrifft das Pixel 8a hinsichtlich der Akkukapazität deutlich: 5100 mAh stehen 4492 mAh gegenüber – was den Hersteller kurioserweise nicht davon abhält, eine identische Akkulaufzeit für beide Modelle anzugeben. Wie üblich nennt Google "mehr als 24 Stunden" Ausdauer bei typischer Nutzung. In der Praxis ist das Pixel 9a aber mit mehr Durchhaltevermögen gesegnet: nicht nur wegen des Akku-Plus, sondern auch wegen des effizienteren Chipsatzes.

Auch beim Aufladen hat Google nachgebessert: Mit bis zu 23 W lädt das Google Pixel 9a etwas schneller auf als das Pixel 8a (18 W). Wireless Charging ermöglichen beide Geräte mit bis zu 7,5 W.

Preise im Vergleich

Unmittelbar nach der Veröffentlichung ist das Google Pixel 9a deutlich teurer als das Pixel 8a. Der offizielle Einstiegspreis liegt bei 549 Euro. Zum Vergleich: Das Pixel 8a findet ihr im Netz bereits ab etwa 380 Euro (Stand: Ende März 2025).

Preise für das Google Pixel 9a (UVP) 128 GB: 549 Euro

Euro 256 GB: 649 Euro

Ebenfalls zu bedenken: Während der Preisunterschied zwischen Pixel 9a und 8a relativ groß ausfällt, kostet das Premiummodell Pixel 9 nur ein wenig mehr als das 9a-Modell. Das Pixel 9 ist inzwischen stark rabattiert und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die bessere Wahl im Vergleich zum Mittelklasse-Modell Pixel 9a. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem ausführlichen Vergleich zwischen Google Pixel 9a und Pixel 9.

Fazit: Google Pixel 9a oder 8a? Francis Lido Der Vergleich zwischen Google Pixel 9a und 8a zeigt: Google hat dem neuen Modell nützliche Upgrade spendiert. Wichtigste Vorteile sind das größere Display und der stärkere Akku. Zudem ist das Pixel 9a etwas leistungsstärker, schneller aufgeladen und besser gegen Wasser geschützt. Aber: Die Unterschiede zwischen Pixel 9a und 8a sind nicht riesig. Angesichts des großen Preisunterschieds stellt das ältere Modell eine attraktive Alternative dar. Genau wie das Google Pixel 9, das zwar ein wenig teurer als das Pixel 9a ist – aber dafür auch eine Klasse besser. Das Pixel 9a befindet sich dadurch in einer kuriosen Situation: Zwar bietet es durchaus ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis: Momentan jedoch nicht im Vergleich zu den beiden anderen genannten, inzwischen stark rabattierten Google-Handys.

