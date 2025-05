Es gibt endlich frisches Material zu GTA VI! Rockstar hat den zweiten Trailer zum kommenden Open-World-Kracher veröffentlicht – und der liefert uns einen frischen Blick auf die Story des heiß ersehnten Spiels. Die Handlung könnte dabei auch direkt aus einem Actionfilm stammen. Zudem bekommen wir zahlreiche neue Eindrücke zur Grafikqualität des Titels. Und das hat zum jetzigen Zeitpunkt schon Millionen begeistert.

Wahnsinn: Seit Launch des neuen Trailers zu GTA VI sind keine 20 Stunden vergangen. Dennoch hat das Video auf YouTube bereits über 60 Millionen Aufrufe generiert. Hierzu gesellen sich rekordverdächtige 4,5 Millionen Likes (Stand: 7. Mai, 10:50 Uhr). Davon können die meisten Spieleentwickler nur träumen.

Kurz gesagt: Das Interesse am nächsten Ableger der GTA-Reihe ist ungebrochen hoch. Einige andere Publisher haben angeblich schon ihre eigenen Spiele-Releases verschoben, damit sie bloß nicht im Trubel des Launches von GTA VI untergehen. Der Start des Titles wurde zwar auf 2026 verschoben, hoffentlich handelt es sich aber um die letzte Verschiebung. Mehr dazu weiter unten.

Die Story: Zu Zweit gegen die Welt

Der Trailer zeigt: Im Mittelpunkt von GTA VI stehen Jason und Lucia – ein kriminelles Duo, das sich gegen ein ganzes System behaupten muss. Ihr "Bonnie & Clyde"-ähnliches Abenteuer führt sie durch den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der eindeutig an Florida angelehnt ist und natürlich Vice City beheimatet. Ein geplanter Coup geht schief, und schon stecken die beiden mitten in einer Verschwörung, die sich über den gesamten Staat erstreckt. Der zweite Trailer gibt dabei mehr über ihre Dynamik preis: zwei Figuren, die sich gegenseitig brauchen, um überhaupt eine Überlebenschance zu haben.

Auf den ersten Blick wird direkt das Grafik-Update deutlich: Die gesamte Spielwelt wirkt deutlich detaillierter als beim Vorgänger GTA V. Wir können allerdings schon erahnen, dass PC-Spieler saftige Hardware-Anforderungen erwarten, wenn sie die hübsche Optik voll genießen wollen...

Release verschoben – und trotzdem kaum Gameplay

Auch wenn Rockstar verspricht, dass GTA VI das "größte und immersivste" Spiel der Reihe werden soll, hält sich das Studio weiter mit Spielszenen zurück. Wer also auf neue Infos zur Spielmechanik gehofft hat, muss sich weiter gedulden. Dafür zeigt der Trailer erneut die beeindruckende Welt, die euch in Vice City erwartet – Palmen, Partys, Polizeijagden und reichlich Chaos inklusive. Die Hintergrundmusik des Trailers lässt uns zudem darauf hoffen, dass der Soundtrack ähnlich grandios ausfallen wird wie im damaligen Ableger GTA Vice City – der war gespickt mit Hits aus den 80ern. Und sogar als CD-Box im Laden erhältlich.

Allerdings gibt es auch schlechte Nachrichten für alle, die 2025 schon mit dem Release gerechnet haben. Der Start von GTA VI wurde auf Mai 2026 verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, doch daraus wird nun nichts. Publisher Take-Two scheint sich sicher zu sein, dass der neue Termin für den GTA-VI-Release gehalten werden kann – trotzdem dürfte die Enttäuschung bei vielen groß sein.

Was sonst noch in GTA VI steckt

Neben der packenden Story steht auch ein weiteres spannendes Feature im Raum: Nutzer-generierte Inhalte könnten eine größere Rolle als bisher einnehmen. Noch ist das nicht offiziell bestätigt, aber Berichte deuten darauf hin, dass Rockstar in diesem Bereich mehr Möglichkeiten bieten will. Schon beim Vorgänger können PC-Spieler auf unzählige Mods zurückgreifen. Einige davon machen euch etwa zu einem waschechten Superhelden.

Und während die Fans also weiter auf konkretes Gameplay warten, bleibt der Hype trotzdem bestehen. Kein Wunder: GTA V ist mittlerweile über zehn Jahre alt und hat sich über 200 Millionen Mal verkauft. Da liegen die Erwartungen für den Nachfolger natürlich hoch – aber Rockstar lässt sich Zeit. So oder so muss aus GTA VI ein Hit werden. Immerhin soll das Entwicklungsbudget des Titels bei über zwei Milliarden US-Dollar liegen. Geld, das auch wieder reingespült werden muss. Nach dem neuen Trailer sind wir aber guter Dinge, dass uns 2026 hier tatsächlich ein wahres Gaming-Fest erwartet.

