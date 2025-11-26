Besser als Apple AirTags: Alternative jetzt bei Amazon für nur 5,49 €

Bei Amazon gibt es aktuell eine starke AirTags-Alternative für gerade einmal 9,99 € besonders günstig. Mit einem Trick könnt ihr den Preis obendrein auf rund 5,49 € senken. Wir stellen euch den Deal vor und verraten, wieso der Tracker teilweise sogar besser als das Apple-Original ist.

AirTags haben sich bei iPhone-Nutzern als extrem praktische Tracker für Dinge wie Gepäck etabliert. Günstig sind die kleinen Tracking-Pucks mit einer UVP von 39 Euro pro Stück allerdings nicht. Bei dieser Alternative könnt ihr ohne Kompromisse richtig sparen:

Ugreen FineTrack: Das bietet der Tracker

kompakter Tracker

Schlaufe zum Befestigen (z. B. Schlüsselbund)

zertifiziert für Apples "Wo ist?"-Netzwerk

Batterielaufzeit: 2 Jahre (auswechselbar)

Alarm mit bis zu 80 dB

Mit dem Ugreen FineTrack bekommt ihr bei Amazon eine AirTags-Alternative mit allen wichtigen Features für jetzt nur noch 9,99 Euro statt 14,99 Euro . Das ist bereits ein starker Preis, bei dem sich ein Kauf lohnt. Es gibt aber noch einen rechnerischen Trick.

So zahlt ihr nur 5,49 € pro Tracker: Ihr könnt rechnerisch noch mehr sparen, indem ihr etwas mehr ausgebt und direkt ein 4er-Pack wählt. Das ist nämlich ebenfalls reduziert. Es kostet aktuell nur noch 21,99 € statt 34,99 € und ist somit im Durchschnitt deutlich günstiger als in den letzten 90 Tagen (via Keepa: 28,89 €). Auch hier könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Bei beiden Deals macht ihr nichts falsch.

Ugreen FineTrack: AirTags-Alternative mit "Wo ist?"-Integration

Der große Vorteil von AirTags gegenüber früheren Tracking-Alternativen ist das große Ortungsnetzwerk von Apple, das sich "Wo ist?" (engl: "Find My") nennt. Dadurch gibt es genug Geräte im Netzwerk, die beim Ermitteln des Standorts eures Trackers helfen. Praktischerweise ist auch der Ugreen FineTrack offiziell für Apples "Wo ist?"-Netzwerk zertifiziert und lässt sich in die "Wo ist?"-App einbinden.

Außerdem bietet er eine längere Laufzeit als Apples AirTags (zwei statt ein Jahr), einen lauteren Alarm (80 dB) und eine Schlaufe, um den Tracker direkt am Schlüsselbund zu befestigen.

Wer also nicht ganz so viel wie für das Apple-Original ausgeben möchte, findet hier eine preiswerte Alternative. Bei Ugreen handelt es sich zudem um eine etablierte Marke. Vor allem für Ladegeräte und Powerbank ist der Hersteller bekannt.

