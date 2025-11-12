Keine Sorge, wir mussten auch zweimal hingucken. Dieses verrückte Angebot von MediaMarkt ist wirklich echt. Ihr bekommt das Honor 400 Pro, das einzeln um die 550 Euro kostet, aktuell in Kombination mit einem fetten 60-GB-Tarif für rund 15 Euro.

Direkt zum Top-Deal: Honor 400 Pro mit Tarif für effektiv 14,95 Euro bei MediaMarkt

Überblick zum Bundle: Top-Handy mit 60 GB Datenvolumen

Um das Honor 400 Pro für rund 15 Euro zu bekommen, müsst ihr es bei MediaMarkt in Kombination mit einem Tarif kaufen. Der hat ebenfalls einiges zu bieten. Alle Infos zum Deal:

Smartphone: Honor 400 Pro (512 GB) einmaliger Gerätepreis: 9 Euro

9 Euro Versandgebühren: 5,95 Euro Tarif: o2 Blue M Netz: o2

o2 Datenvolumen: 60 GB, bis zu 50 Mbit/s im Download

60 GB, bis zu 50 Mbit/s im Download Inklusive: Allnet Flat & SMS Flat

Allnet Flat & SMS Flat Laufzeit: 24 Monate

24 Monate monatlicher Grundpreis 19,99 Euro

19,99 Euro einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

MediaMarkt verrät leider nicht, wie lange der Deal läuft. Wir raten daher dazu, schnell zuzuschlagen.

Ist das ein guter Deal?

Äh ... Was soll die Frage? Natürlich ist das ein guter Deal! Ihr bekommt ein Top-Handy zum Spottpreis und dazu auch noch einen starken Tarif mit 60 GB Datenvolumen.

Gucken wir uns einmal zusammen an, warum das Angebot bei MediaMarkt so gut ist:

Das Honor 400 Pro (512 GB) kostet einzeln mindestens 549 Euro, und das auch nur wegen des Black-Friday-Sales bei Honor. Normalerweise sind es sogar 649 Euro.

einzeln mindestens 549 Euro, und das auch nur wegen des Black-Friday-Sales bei Honor. Normalerweise sind es sogar 649 Euro. Der Tarif o2 Blue M kostet einzeln 19,99 Euro im Monat + 39,99 Euro Einmalkosten wegen des Anschlusspreises. Das ist derselbe Preis wie im Bundle. Heißt: Ihr könnt den Tarif aus der Rechnung entfernen.

einzeln 19,99 Euro im Monat + 39,99 Euro Einmalkosten wegen des Anschlusspreises. Das ist derselbe Preis wie im Bundle. Heißt: Ihr könnt den Tarif aus der Rechnung entfernen. Versandkosten und Anzahlung des Bundles betragen zusammengerechnet 14,95 Euro. Und das ist genau die Summe, die dann auch übrigbleibt. Eben der Effektivpreis des Honor 400 Pro.

Zusammengefasst: Zieht ihr die Tarifkosten ab, bleibt der reine Gerätepreis übrig. Und der beträgt für Honor 400 Pro unschlagbare 14,94 Euro. Ihr spart also 534,06 Euro.



Ist das Honor 400 Pro ein gutes Smartphone?

Honor wird in Deutschland oft belächelt oder gar nicht erst wahrgenommen. Zu Unrecht. Die Smartphones des Herstellers sind herausragend ausgestattet und stechen die Konkurrenz besonders in der Mittelklasse oft durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das gilt auch für das Honor 400 Pro, das ungefähr auf Augenhöhe mit einem Samsung Galaxy S25 FE oder iPhone Air einzuordnen ist.

So stylisch sieht das Honor 400 Pro aus (© 2025 CURVED )

Die technischen Highlights des Honor 400 Pro:

6,7 Zoll großes AMOLED-Display (120 Hz, 2800 x 1280 Pixel) – superflüssige Bildwiedergabe mit Top-Auflösung und starker Helligkeit

(120 Hz, 2800 x 1280 Pixel) – superflüssige Bildwiedergabe mit Top-Auflösung und starker Helligkeit Triple-Kamera mit 200-MP-Hauptlinse – inklusive 50-MP-Telelinse für extrem detaillierte Zoom-Fotos

– inklusive 50-MP-Telelinse für extrem detaillierte Zoom-Fotos Snapdragon 8 Gen 3 – Top-Chipsatz, der ausschließlich in den besten Flaggschiffen zum Einsatz kommt

– Top-Chipsatz, der ausschließlich in den besten Flaggschiffen zum Einsatz kommt 5300-mAh-Akku – inklusive 100-W-Schnellladefunktion (51 Prozent in 15 Minuten)

– inklusive 100-W-Schnellladefunktion (51 Prozent in 15 Minuten) IP68/IP69-Schutz – selbst bei Hochdruckwasserreinigung vollständig staub- und wasserdicht

Das Honor 400 Pro ist ein herausragendes Smartphone, das kaum Kompromisse macht. Ihr solltet allerdings wissen, dass der Chipsatz Snapdragon 8 Gen 3 ein Top-Antrieb aus 2023 ist. Er ist also schon älter, performt aber immer noch mühelos auf sehr hohem Niveau. Kurz gesagt: Das starke Honor 400 Pro für 14,95 Euro rauszuschmeißen, ist fast schon ein Witz.

Also schnappt euch den Deal, bevor es zu spät ist:

