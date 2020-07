Hardware Awards 2020: Das beste Smartphone des Jahres ist ...

iPhone 11 und iPhone SE, Galaxy S20 Ultra und Huawei P40 Pro: Unter den nominierten Smartphones bei den European Hardware Awards 2020 befanden sich die ganz großen Namen. Das beste Smartphone des Jahres kommt nach Ansicht der Jury aber weder von Apple oder Samsung noch von Huawei.

Stattdessen hat das OnePlus 8 Pro das Rennen gemacht, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung stolz verkündet. CEO Pete Lau freut sich über die Auszeichnung für das beste Smartphone 2020 und nennt einen Grund für den Erfolg: "Wir bei OnePlus arbeiten hart daran, unseren Nutzern stets die beste Smartphone-Erfahrung zu bieten, und das OnePlus 8 Pro zeigt unser Engagement, beste Technologien zu bieten."

Aus der Jury ist zu vernehmen, dass das OnePlus 8 Pro seinen Sieg unter anderem "seinem unglaublichen Display und seiner Leistung" verdankt. Beeindruckt haben dürfte die Juroren sicherlich die hohe Bildwiederholfrequenz des 120-Hz-Displays. Den Unterschied zwischen 120 Hz und den bislang üblichen 60 Hz hat Pete Lau Anfang des Jahres in einem Tweet demonstriert:

Hauptverantwortlich für die Leistung ist Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 865, dem außerdem bis zu 12 GB RAM zur Seite stehen.

One Plus 8 Pro: Tatsächlich das bestes Smartphone 2020?

Der Snapdragon 865 spricht tatsächlich stark für das OnePlus 8 Pro, handelt es sich dabei doch um den aktuell stärksten Android-Chipsatz. Gerade im Vergleich mit den europäischen Galaxy-S20-Modellen ein großer Vorteil. Denn Samsung verbaut hier seinen hauseigenen, aber spürbar schwächeren Exynos-Chipsatz.

Außerdem hat die European Hardware Association lediglich das S20 Ultra nominiert – obwohl das Standardmodell eigentlich das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet und ein härterer Konkurrent für das OnePlus 8 Pro gewesen wäre. Hier seht ihr alle Nominierten für die Auszeichnung als bestes Smartphone 2020:

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

ASUS ROG Phone II

Huawei Mate 30 Pro

Huawei P40 Pro

OnePlus 8 Pro

OPPO Find X2

Samsung Galaxy Note 10(+)

Samsung Galaxy S20 Ultra

Xiaomi Redmi Note 9s

Ob das OnePlus 8 Pro tatsächlich das beste Smartphone davon ist, sei mal dahingestellt – es ist sicherlich ein hervorragendes Gerät. Allerdings vermissen wir auch das ein oder andere Top-Handy. Neben dem bereits erwähnten Galaxy S20(+) hätte etwa auch das Xiaomi Mi 10 (Pro) eine Nominierung verdient gehabt.

Für OnePlus ist der Sieg bei den European Hardware Awards 2020 übrigens nicht die einzige gute Nachricht der Woche: Freuen dürfte sich der Hersteller sicher auch über das große Interesse am kommenden Spar-Smartphone One Plus Nord. In wenigen Minuten war die erste Charge ausverkauft.