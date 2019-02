HTC Desire 12S: Einsteiger-Smartphone kommt nach Deutschland

HTC hat den Deutschland-Start seines Einsteiger-Smartphones angekündigt: Das HTC 12S soll "demnächst" in Deutschland erhältlich sein. Erstmals präsentiert hat der Hersteller das Gerät Ende 2018 in Taiwan. Anlässlich des nahenden Verkaufsstarts rührt HTC nun auch hierzulande die Werbetrommel.

Wann genau das HTC Desire 12S in Deutschland erscheinen wird, geht aus der Pressemitteilung leider ebenso wenig hervor wie der Preis. Bei der Vorstellung im letzten Jahr hieß es, dass das Gerät umgerechnet 170 Euro kosten werde. Da Smartphones hierzulande aber tendenziell mehr kosten als in Asien, bleibt abzuwarten, wie viel der Hersteller in Deutschland dafür verlangen wird. Fest steht, dass ihr das HTC-Smartphone in den Farben "Charcoal Black" (Schwarz) und "Crystal Silver" (Silber) werdet kaufen können.

Zwei verschiedene Konfigurationen

Als Antrieb dient dem HTC Desire 12S Qualcomms Chipsatz Snapdragon 435. Unterstützung erhält er je nach Konfiguration von 3 GB oder 4 GB RAM. Das günstigere Modell bringt außerdem 32 GB internen Speicher mit, das teurere 64 GB. Die Kapazität lässt sich via microSD-Karte aufstocken. Das 18:9-Display misst in der Diagonale 5,7 Zoll und löst mit 1440 x 720 Pixeln auf (HD Plus).

Im oberen Bildschirmrand befindet sich eine 13-MP-Frontkamera. Auf der Rückseite verbaut der Hersteller oberhalb des Fingerabdrucksensors ein einzelnes Objektiv, das ebenfalls mit 13 MP auflöst. Die Platzierung der Hauptkamera ist etwas gewöhnungsbedürftig, wie ihr in dem Bild über diesem Artikel sehen könnt. Als Betriebssystem dient dem HTC Desire 12S Android 8.1 Oreo. Ob der Hersteller mit dem Smartphone ein attraktives Paket geschnürt hat, hängt nicht zuletzt vom derzeit noch unbekannten Preis ab.