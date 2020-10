Huawei Mate 40: Das erste offizielle Bild ist da – und überrascht

Ihr freut euch schon auf das Huawei Mate 40 Pro? Dann sind wir gespannt, was ihr von dem neusten Foto zu dem Smartphone haltet.

Her damit 23

Her damit 23

Fies: So macht sich Samsung über Huawei lustig Lars Wertgen 07.10.20

Nicht meins 16

Huawei verliert in Europa weiter an Einfluss. Die Abwärtsspirale will Samsung ausnutzen und der Konkurrenz Käufer klauen – eine Spitze gibt es gratis.