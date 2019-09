Huawei ohne Google: So soll es beim Mate 30 Pro aussehen

Huawei-Chef Richard Yu hatte bei der IFA 2019 eine Bombe platzen lassen. Im Zuge des Handelsstreits zwischen den USA und China muss Huawei ohne Google auskommen – und beim neuen Mate 30, das in Kürze vorgestellt wird, sehen wir, was das bedeutet. Im Netz kursiert ein Bild, wie das Smartphone ohne Google-Dienste aussieht.

In Zukunft wird Huawei auf das eigene Betriebssystem HarmonyOS setzen, doch das ist eben noch nicht so weit, um veröffentlicht zu werden. So muss sich das chinesische Unternehmen Alternativen für seine Smartphones einfallen lassen, damit ihr trotz der Sperre das Handy so nutzen könnt, wie ihr es gewohnt seid.

Eine Möglichkeit: Huawei nutzt die Open-Source-Version von Android, für die es keiner Lizenz bedarf. Dummerweise bekommt ihr damit eine ziemlich karge Version des Google-Betriebssystems – und die beliebten Dienste des amerikanischen Software-Unternehmens sind eben nicht vorinstalliert. Das sieht dann auch ziemlich trist auf dem Smartphone-Display aus, wie ein Bild zeigt, das gerade im Umlauf ist und vom Leaker Ice universe über Twitter verbreitet wurde.

Huawei ohne Google und App-Icons auf dem Bildschirm

Es zeigt das Mate 30 Pro mit eben dieser Benutzeroberfläche des Open-Source-Programms, genannt Android Open Source Project (AOSP). Wie ihr seht, seht ihr nicht viel – gerade mal ein Widget für die Google-Suche und ein App-Icon sind zu sehen.

Allerdings wird es so höchstwahrscheinlich nicht auf den Markt kommen. Zwar wäre ein Stock-Android ohne zusätzliche Dienste denkbar, allerdings gehen wir davon aus, dass Huawei seine Custom-ROM EMUI noch darüberspielen wird. Trotzdem steht fest: Google-Dienste wie den Play Store oder vorinstallierte Apps wird es nicht geben. Die Installation müsst ihr dann selbst übernehmen.

Und höchstwahrscheinlich müsst ihr euch einen Huawei-Account anlegen, damit ihr das Mate 30 Pro nutzen könnt. Denn die ganzen Google-Logins und die Synchronisierung mit dem Play Store, die das Einrichten eines neuen Smartphones so einfach machten, fallen weg. Für erfahrene Nutzer vielleicht weniger ein Problem, allerdings ist das schon ein Komfortfaktor, der manche Smartphone-Käufer abschrecken kann. Wir sind gespannt, wie uns Huawei das Mate 30 dennoch schmackhaft machen wird.