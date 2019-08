Huawei P30 und P30 Pro bekommen per EMUI-Update den Selfie Night Mode

Die aktuellen Flaggschiffe von Huawei, das P30 und P30 Pro, sollen die ersten Geräte des chinesischen Herstellers sein, die EMUI 10 bekommen – die neue Version von Hauweis Custom ROM auf Basis von Android. Auch wenn wir gespannt auf die zahlreichen Funktionen der neuen Benutzeroberfläche sind, kommen immer noch ein paar neue Features für das aktuelle EMUI 9: Wie zum Beispiel der Night Mode für die Selfie-Kamera.

Das heißt: Die Fotokönige, die ihren Titel besonders ihrer Hauptkamera zu verdanken haben, die einer der derzeit stärksten Night Modes haben, werden jetzt laut Huawei Central auch bei der Frontkamera noch besser. Der Selfie Night Mode soll dafür sorgen, dass die Schnappschüsse mit der Frontkamera auch bei schlechteren Lichtverhältnissen noch gut ausgeleuchtet sind.

Die Funktion soll über ein einfaches EMUI-Update auf euer Smartphone kommen, genauer gesagt mit der Aktualisierung auf Version 9.1.0.193. Installiert ihr die neue Version der System-Software, könnt ihr ganz einfach auf das neue Feature zugreifen: Ihr müsst dann nur die Kamera-App öffnen, Frontkamera auswählen und den Night Modus auswählen. Schon schießt ihr schöne Selfies – auch bei Dunkelheit.

Selfie Night Mode verfügbar? So prüft ihr, ob eure EMUI-Version aktuell ist

Neben dem Night Mode soll laut Huawei Central auch ein neues Feature für die Videobearbeitung dazukommen, die Fingerabdruck-Erkennung verbessern und den Security Patch von August 2019 installieren. Wann genau das Update kommen wird, ist noch nicht klar. Gerade wird es in China ausgerollt, danach kommt es auch in anderen Ländern. Vermutlich dauert es also noch ein paar Wochen.

Um zu prüfen, ob ihr ein neues Update installieren könnt, müsst ihr in die Systemeinstellungen gehen. Also: Unter "Einstellungen" tippt ihr auf "System" und dann unter "Softwareaktualisierung" auf "Nach Aktualisierungen suchen". Ist euer System aktuell, steht unter eurer EMUI-Version der Satz: "Ihre Software ist auf dem neuesten Stand."