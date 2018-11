In "Creed 2" seht ihr Sylvester Stallone wohl das letzte Mal als Rocky

Traurige Neuigkeiten für "Rocky"-Fans : In "Creed 2" wird Sylvester Stallone offenbar das letzte Mal den legendären Boxer aus Philadelphia verkörpern. Das hat der Schauspieler in einem Instagram-Beitrag angedeutet, den ihr am Ende dieses Artikels findet.

In dem darin enthaltenen Video spricht Stallone von seinem "letzten Ritt" als Rocky Balboa. Eigentlich habe er bereits 2006 gedacht, dass es das gewesen sei. Damals bestritt er in "Rocky 6" das letzte Mal selbst einen Boxkampf. In "Creed 2" und dem 2015 erschienenen ersten Spin-off, schlüpft er dagegen in die Rolle eines in die Jahre gekommenen Rockys, der den Sohn seines mittlerweile verstorbenen Weggefährten Apollo Creed trainiert.

"Creed 2" läuft im Januar 2019 an

Unter anderem Michael B. Jordan, der im kommenden "Rocky"-Ableger Apollos Sohn spielt, habe ihn vor einigen Jahren zu einem Comeback überzeugt. Doch bald fällt der Vorhang wohl ein letztes Mal, wie Stallone in dem Beitrag auch schriftlich ankündigt: "Obwohl es mir das Herz bricht, müssen alle Dinge traurigerweise einmal zu Ende gehen." Es sei ein Privileg gewesen, den bedeutenden Charakter zu erschaffen und zu spielen.

Sylvester Stallone war nicht nur Hauptdarsteller der "Rocky"-Reihe, sondern schrieb auch die Drehbücher für alle sechs Teile. In "Creed 2" steht dagegen vor allem Michael B. Jordan im Rampenlicht, dem spätestens mit "Black Panther" der Durchbruch zum Hollywood-Star gelungen ist. Ab dem 24. Januar 2019 wird er zusammen mit Stallone auf deutschen Kinoleinwänden zu sehen sein. "Rocky"-Fans sollten sich das nicht entgehen lassen.