Was wäre Instagram ohne Likes? Dieses Gedankenexperiment könnte schon bald Realität werden, denn das soziale Netzwerk blendet die positiven Bewertungen derzeit für manche Nutzer aus – allerdings nur auf Wunsch. Haben wir bald alle diese Wahl?

Es ist nicht das erste Mal, das Instagram den Verzicht auf Likes testet. 2019 gab es erste Versuche in diese Richtung, allerdings ohne Wahlmöglichkeit für die Nutzer. Dieses Mal kann jeder in der Testgruppe selbst bestimmen, ob er seine Likes anzeigen lassen möchte oder nicht. Sollte sich die optionale Anzeige bewähren, könnten diese in Zukunft für alle Nutzer kommen. Und nicht nur das: Auch Facebook ohne Likes könnte es in Zukunft geben. Das Schwester-Netzwerk testet das beschriebene Modell derzeit ebenfalls, wie TechCrunch berichtet.

Instagram ohne Likes, aber warum?

Wieso sollte Instagram ohne Likes überhaupt erstrebenswert sein? Der ursprüngliche Gedanke dahinter: Viele Nutzer fühlten sich durch die Bewertung ihrer Posts womöglich unter Druck gesetzt. Den die Anzahl der Likes sei für viele auch ein Gradmesser für die Beliebtheit des Verfassers.

Dieses Problem betreffe vor allem jüngere Nutzer. Denn denen sei es besonders wichtig, was andere über sie denken. Viele von ihnen löschen offenbar regelmäßig Instagram-Beiträge, die zu wenig Likes erhalten haben.

Ein weiteres Problem sei die sogenannte Herden-Mentalität: Die Likes führten Nutzer zu Instagram-Inhalten, die ohnehin bereits populär seien. Weniger beliebte, aber womöglich dennoch gute Beiträge blieben oft unentdeckt.

Nicht alle sind überzeugt

In den vorangegangenen Tests seien einige gar nicht begeistert darüber gewesen, dass Instagram die Likes vorübergehend abgeschafft hatte. Ihnen sei es wichtig, über Instagram-Trends informiert zu sein, so die Begründung. Laut TechCrunch komme die Kritik aber vor allem aus dem Influencer-Lager. Denn bei dieser Gruppe sei die Messbarkeit und die Interaktionsrate der eigenen Beiträge direkt mit den potenziellen Einnahmen verbunden.

Die nun getestete Wahlmöglichkeit könnte das Dilemma beseitigen: Wer ein Instagram ohne Likes will, entscheidet sich dafür und blendet diese für seinen Account aus. Wer lieber alles beim Alten belassen möchte, muss sich sich nicht umstellen. Was würdet ihr von Instagram oder Facebook ohne Likes halten?

