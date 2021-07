Apple hat das vermutlich letzte (etwas) größere Update vor dem Release von iOS 15 veröffentlicht. iOS 14.7 bringt ein paar Neuerungen auf euer iPhone – und eine Änderung ist dabei besonders wichtig. Der Hersteller fixt ein schweres Sicherheitsproblem.

Wenn Apple eine neue iOS-Version zum Download bereitstellt, dann schließt der Hersteller auch die neuesten Sicherheitslücken. Im Änderungsprotokoll zu iOS 14.7 taucht dazu zum Glück auch der gelöste Fall des WLAN-Killers auf. Dieser legte zuletzt diverse WLAN lahm: Wer ein "%" im WLAN-Namen trägt, der musste damit rechnen, dass das Netzwerk auf seinem iPhone dauerhaft unbenutzbar wurde. Auch AirDrop funktionierte dann nicht mehr.

iOS 14.7: Prozentzeichen wieder erlaubt

Das Problem ist nun offiziell gelöst – nicht nur auf eurem iPhone (per iOS 14.7), sondern dank iPadOS 14.7 auch auf eurem Apple Tablet. Ihr könnt also wieder ausgefallenere SSIDs für euer Netzwerk nutzen, die ein Prozentzeichen enthalten. Teil des Sicherheitspatches sind auch unter anderem diverse Bugfixes mit Kernel, ImageIO und WebKit. Eine rasche Installation ist also durchaus empfehlenswert. Allerdings scheinen die iPhones (theoretisch) noch immer noch durch die Spionage-Software Pegasus angreifbar. Die Lücke erwähnt Apple in seinem Changelog nicht.

So installiert ihr iOS 14.7 Ihr findet das Update in den Einstellungen unter "Allgemein" und Softwareupdate". iOS 14.7 ist rund 900 MB groß.

Neu sind ab iOS 14.7 auch der Support von neuem MagSafe-Zubehör und Informationen in den Wetter- und Karten-Apps sowie einige weitere Bugs, die unter anderem in der Podcast-App und Apple Music auftraten. Alle weiteren Neuerungen findet ihr hier in unserer Übersicht zu iOS 14.7. Leider ist die Aktualisierung offenbar nicht komplett fehlerfrei. Zumindest zeigen sich Apple-Watch-Nutzer über ein Problem nach dem iOS-Update verärgert.