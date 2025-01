Apple hat erst vor wenigen Monaten iOS 18 veröffentlicht, doch die Gerüchteküche brodelt bereits rund um iOS 19. Laut einem ersten Leak könnte uns mit dem nächsten großen Update eine komplett überarbeitete Kamera-App erwarten. Diese soll sich am Design von visionOS orientieren, dem Betriebssystem der Vision Pro. Auch das gesamte User Interface von iOS könnte sich optisch stark verändern.

In einem YouTube-Video hat Jon Prosser von Front Page Tech eine Vorschau auf die neu gestaltete Kamera-App in iOS 19 gegeben. Angeblich soll Apple hier einige Neuerungen einführen, die der Experte bereits in Erfahrung gebracht haben will.

Die Änderungen versprechen eine deutlich modernere und aufgeräumte Optik. Die App setzt auf einen transparenten Hintergrund, was für ein cleaneres Erscheinungsbild sorgt. Außerdem sollen die Bedienelemente vereinfacht werden: Statt zahlreicher Modi gibt es künftig nur noch zwei Hauptoptionen – Foto und Video.

(© 2025 CURVED )

iOS 19: Redesign der Kamera-App nur der Anfang?

Die Kamera-App in iOS 19 wird laut dem Leak stark an die Benutzeroberfläche von visionOS angelehnt. Sobald ihr Foto oder Video auswählt, könnt ihr zusätzliche Features wie Tiefeneffekte, Panorama oder Stile für Fotos nutzen. Im Videomodus stehen euch Funktionen wie Zeitlupe, Zeitraffer oder Action-Videos zur Verfügung. Besonders praktisch: Oben im Interface könnt ihr direkt die Auflösung und die Bildrate einstellen.

Jon Prosser erklärt, dass die Kamera-App nur der Anfang sein könnte. iOS 19 selbst könnte eine größere visuelle Überarbeitung erhalten, die das gesamte Betriebssystem an das Design von visionOS angleicht. Bisher hat iOS über die Jahre nur geringfügige Designänderungen erfahren, doch die neue Richtung könnte Apples mobile Plattform frischer wirken lassen.

Release von iOS 19 und unterstützte Geräte

Der offizielle Start von iOS 19 wird wie gewohnt zusammen mit dem iPhone 17 im Herbst 2025 erwartet. Erste Einblicke in die neuen Features dürften wir jedoch schon auf der WWDC im Juni 2025 erhalten. Einen genauen Termin gibt es für die Veranstaltung aber noch nicht.

Apple bleibt plant laut Leaks, das Update auch für ältere Geräte bereitzustellen. Dazu sollen unter anderem das iPhone 11, iPhone XR und das iPhone SE (2020) zählen. Neuere Modelle wie das iPhone 16 Pro Max erhalten die Aktualisierung natürlich auch. Welche Geräte das Update sonst noch erhalten sollen, erfahrt ihr hier.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht