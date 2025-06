Auf der WWDC 2025 hat Apple iOS 26 vorgestellt: Im Mittelpunkt steht das neue Glas-Design. Hinzu kommen viele Detailverbesserungen und einige KI-Funktionen, die euren Alltag mit dem iPhone vereinfachen sollen. Hier gibt's alle Neuheiten von iOS 26 im Überblick.

Design mit "Liquid Glass": Neue Glas-Optik

Die auffälligste Neuerung von iOS 26 ist das neue Design namens "Liquid Glass". Dabei zieht sich ein transparenter, gläserner Look durch das gesamte System. Elemente wirken durchscheinend und legen sich weich über den Hintergrund.

Das iPhone bekommt damit nicht nur ein neues Erscheinungsbild, sondern fühlt sich beim Navigieren auch anders als zuvor an. Homescreen, Sperrbildschirm und Widgets passen sich optisch sogar dynamisch an euren Hintergrund an – inklusive räumlicher Effekte, die für zusätzliche Tiefe sorgen.

Auch Safari, die Musik-App und weitere Systembereiche nutzen das neue Designkonzept, sodass sich alles optisch und funktional stärker miteinander verbindet. Selbst App-Icons sind jetzt im "Glass Look" gestaltet.

Mehr Intelligenz für den Alltag

Eine weitere iOS-26-Neuheit ist die Einbindung von "Apple Intelligence" in noch mehr Systembereiche – inklusive mehr Zugang für Drittanbieter-Apps. Dazu zählen z. B. Live-Übersetzungen bei FaceTime- oder normalen Telefonaten, samt entsprechender Anwendungen anderer Anbieter. iOS 26 erkennt automatisch, wenn ihr in einer anderen Sprache sprecht, und übersetzt eure Gespräche in Echtzeit – sowohl per Text als auch per Sprache.

Auch Fotos, Screenshots oder Inhalte aus Nachrichten könnt ihr nun visuell durchsuchen oder sogar direkt analysieren lassen. Wer möchte, kann aus Bildern Infos extrahieren, Events erstellen oder gleich einen Suchbefehl starten – ohne eine App zu wechseln.

Kreativ wird es ebenfalls: Mit Genmoji könnt ihr eigene Emojis noch besser an eure Bedürfnisse anpassen – etwa für Nachrichten, Sperrbildschirme oder Shortcuts.

Besser organisiert, entspannter telefonieren

Auch klassische Anwendungen bekommen ein Update: Die Telefon-App fasst jetzt Anrufe, Voicemails und Kontakte übersichtlicher zusammen. Zwei neue Funktionen stechen dabei heraus:

Anruffilter hilft euch, zu erkennen, wer da wirklich klingelt.

hilft euch, zu erkennen, wer da wirklich klingelt. "Hold Assist" informiert euch automatisch, wenn eine Telefon-Warteschleife endet – ohne dass ihr ständig zuhören müsst.

In Messages könnt ihr Chats nun personalisieren, etwa mit individuellen Hintergründen oder Umfragen. Eingehende Nachrichten von Unbekannten landen auf euren Wunsch hin in einem separaten Bereich, den ihr manuell freigeben könnt. Das soll euch mehr Kontrolle geben – vor allem, wenn euer Postfach oft vollläuft.

CarPlay, Apple Music und Wallet – alles wird smarter

Für Autofahrten bringt iOS 26 Verbesserungen in CarPlay: Nachrichten und Anrufe nehmen weniger Platz ein, Widgets lassen sich interaktiver nutzen und die Bedienung von Medien oder Klimaanlage wird direkter eingebunden – vorausgesetzt, euer Auto unterstützt das neue "CarPlay Ultra".

In Apple Music helfen neue KI-Funktionen beim Verstehen von Songtexten – inklusive Übersetzungen und Aussprachehilfen, etwa für den nächsten Karaoke-Abend. Hinzu kommt "AutoMix", das Playlisten intelligenter miteinander kombiniert.

In Wallet ihr Live-Fluginfos direkt neben eurem Boardingpass – inklusive Navigation am Flughafen.

Ab wann gibt’s iOS 26 für euch?

iOS 26 ist ab sofort als Entwickler-Beta verfügbar. Die öffentliche Testversion folgt im Juli 2025. Die finale Version startet im Herbst 2025 – wie immer parallel zum neuen iPhone 17. Unterstützt werden alle Geräte ab dem iPhone 11. Wer also ein halbwegs aktuelles iPhone nutzt, kann sich auf ein rundum erneuertes System freuen – mit frischem Look, mehr Übersicht und intelligenter Hilfe im Alltag.

