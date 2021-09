Vor wenigen Tagen hat der Vorverkauf begonnen und wir mahnten zur Eile. Ist das iPhone 13 nun tatsächlich schon ausverkauft? Zumindest bei Apple direkt sind einige Modelle nicht mehr pünktlich zum Marktstart lieferbar. Wir verraten euch, auf welche Geräte ihr wie lange warten müsst.

Am 24. September 2021, so hieß es, würde Apple (vor)bestellte iPhone-13-Geräte ausliefern. Wenn ihr unserem Rat gefolgt seid und euch frühzeitig zu einem Kauf entschieden habt, sollte das auch der Fall sein. Doch wer jetzt erst zuschlägt, muss bei diversen Modellen länger warten, wie uns bei einem Streifzug durch den Onlineshop des Herstellers aufgefallen ist.

iPhone 13 ausverkauft? So lange müsst ihr warten

Welche Varianten des iPhone 13 sind aktuell ausverkauft und welche sind lieferbar? Wie schnell ihr euer Gerät bei Apple bekommt, hängt von der gewählten Speicherkonfiguration und Farbe ab. Hier seht ihr die jeweiligen Lieferzeiten auf einen Blick (Stand: 20. September 2021):

Rosé:

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.) Blau:

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.) Mitternacht (Schwarz):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.) Polarstern (Weiß):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.) Product RED (Rot):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

Wie ihr seht, kommt keine der Ausführungen mehr am 24. September bei euch an, wenn ihr das iPhone 13 erst jetzt bei Apple bestellt.

iPhone 13 mini: Eine Konfiguration besonders beliebt

Auch das iPhone 13 mini kann Apple nicht mehr rechtzeitig zum 24. September liefern. Die Verfügbarkeit ist im Schnitt aber etwas besser als beim Standardmodell. Einzige nennenswerte Ausnahme ist die schwarze Variante mit 512 GB Speicher, die erst zwischen dem 13. und 20. Oktober bei euch eintrudelt, wenn ihr sie jetzt bei Apple bestellt.

Rosé:

128 GB (28. Sep. - 1. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.)

128 GB (28. Sep. - 1. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (6. - 13. Okt.) Blau:

128 GB (28. Sep. - 1. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

128 GB (28. Sep. - 1. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.) Mitternacht (Schwarz):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (13. - 20. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (13. - 20. Okt.) Polarstern (Weiß):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.) Product RED (Rot):

128 GB (6. - 13. Okt.)/ 256 GB (28. Sep. - 1. Okt.) / 512 GB (28. Sep. - 1. Okt.)

iPhone 13 Pro: Ein Monat Lieferzeit

Das iPhone 13 Pro ist euer Favorit? Dann haben wir schlechte Neuigkeiten für euch: Unabhängig von Konfiguration und Farbe wartet ihr bei Apple etwa einen Monat lang auf euer Gerät, wenn ihr jetzt erst bestellt.

Sierrablau

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Silber

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Gold

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Graphit (Dunkelgrau / Schwarz)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

iPhone 13 Pro Max: Viel Geduld gefragt

Beim iPhone 13 Pro Max sieht es genauso aus: Apple kann erst in einem Monat wieder liefern. Für alle genannten Geräte gilt jedoch: In den Filialen des Herstellers könnten sie vereinzelt doch verfügbar und abholbereit sein. Solltet ihr in der Nähe eines Apple Stores wohnen, könntet ihr also dort euer Glück versuchen. Apples Onlineshop gibt euch darüber Auskunft, ob euer Wunsch-Handy dort in einem Apple Store vorrätig ist.

Sierrablau

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Silber

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Gold

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.) Graphit (Dunkelgrau / Schwarz)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (alle 20. - 27. Okt.)

Wer sein iPhone 13 nicht unbedingt bei Apple kaufen möchte, kann sich natürlich bei anderen Anbietern online umschauen. Auch bei uns könnt ihr iPhone 13 (mini) und iPhone 13 Pro (Max) beispielsweise bestellen.