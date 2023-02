Verrückter Deal: iPhone 14 Pro Max quasi zum Tarif geschenkt

Das iPhone 14 Pro Max hat das iPhone 13 Pro Max offiziell abgelöst. Wir haben das neue Apple-Flaggschiff natürlich auch in unserem CURVED-Shop gelistet – und das zum Top-Deal.

Im CURVED-Shop bieten wir das iPhone 14 Pro Max mit Vertrag in Kombination mit dem o2 Free Unlimited Max für monatlich 59,99 Euro an. Der Tarif bietet euch ein unbegrenztes Datenvolumen, was sich besonders dann lohnt, wenn ihr gerne Videos unterwegs schaut oder Musik streamt – dabei aber nicht auf euren Datenverbrauch achten wollt. Außerdem ist ein Zugang zum 5G-Netz mit bis zu 500 Mbit/s im Tarif enthalten.

Das Verrückte an dem Deal: Der o2 Free Unlimited schlägt einzeln schon mit 59,99 Euro zu Buche. Für das iPhone 14 Pro Max zahlt ihr also effektiv nur einen Euro über 36 Monate Laufzeit. Damit ist das Smartphone quasi geschenkt.

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Free Unlimited Max Unlimitiertes LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 500 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

69,99 € mtl./36Monate: 59,99 € einmalig: 1,00 €

Wieso das iPhone 14 Pro Max?

Das iPhone 14 Pro Max ist ein echter Kracher. Das Handy ist unter anderem mit einer hervorragenden Dreifachkamera inklusive LiDAR-Sensor für bessere Fotos bei Nacht und schnellem Autofokus ausgestattet. Auf dem farbenfrohen OLED-Display inklusive 120 Hz Bildwiederholrate wirken Bildübergänge und Animationen besonders weich und angenehm. Die Leistung ist – typisch für Apple – auf High-End-Niveau, sodass ihr euch selbst am Ende der 36 Monate Laufzeit keine Gedanken über die Performance im Vergleich zu neueren Modellen machen müsst.

Hinzu kommen Innovationen wie die neue Dynamic Island (pillenförmige Aussparung im Screen), das Always-On-Display (ständig aktiver Bildschirm mit wichtigen Infos im Standby-Modus) und die mächtige 48-MP-Kamera. Im Vergleich iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max erfahrt ihr, wie sehr Apple sich beim neuen Modell gesteigert hat.

Übrigens: Wir haben Apples neues Handy ausführlich für euch gecheckt. In unserem Test des iPhone 14 Pro Max erfahrt ihr im Detail, wie gut das neuere Modell ist. Unser Test des iPhone 13 Pro Max verrät euch hingegen, was das Flaggschiff aus dem letzten Jahr auf dem Kasten hat.

