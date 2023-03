Preise zum iPhone 15 geleakt: Wer soll das noch bezahlen?

Apple wird im Herbst neue iPhones auf den Markt bringen. Und zum iPhone 15 gibt es bereits zahlreiche Spekulationen. Das Top-Modell könnte etwa iPhone 15 Ultra statt iPhone 15 Pro Max heißen. Egal, wie Apple das Handy nennt: Es soll sich stark vom Rest abheben – was allerdings auch seinen Preis haben soll. Diese Preise wird Apple angeblich für seine Handys aufrufen.

Inhaltsverzeichnis

Preis des iPhone 15 Ultra/Pro Max

Mit dem iPhone 15 Ultra (oder iPhone 15 Pro Max) hat Apple wohl nicht nur einen neuen Namen für die Pro-Max-Varianten gefunden, sondern auch ein neues Preis-Level. Laut Tech-Analyst Jeff Pu sollen sowohl das Top-Modell als auch das iPhone 15 Pro deutlich teurer werden als die aktuellen Modelle. Dies berichtet MacRumors. Der bekannte Leak-Experte "LeaksApplePro" hat laut Forbes sogar einen genauen Preis erfahren: In den USA soll das Handy zum Preis von 1299 Dollar starten. Damit wäre der Preis zum Release gleich 200 Dollar höher als beim iPhone 14 Pro Max. So hoch sei der Preisanstieg zwischen zwei iPhone-Generationen noch nie gewesen.

Deshalb wird das iPhone 15 (Ultra) teurer

Dem Bericht zufolge soll Apple den Preis aber nicht aus einer Laune heraus anpassen. Gestiegene Produktionspreise und die Inflation sollen die Umsätze des Unternehmens drücken und mitverantwortlich für den höheren Preispunkt sein. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf den Preis für die Ausstattungsvarianten mit mehr Speicherplatz. So könnte das iPhone 15 Ultra mit 1 TB Speicher bei rund 1799 Dollar landen.

Wie viel könnte das iPhone 15 Ultra in Deutschland kosten?

In den USA wäre es die erste Preiserhöhung seit dem iPhone X. Und wenn der Preis des iPhone 15 Ultra / Pro Max schon im Heimatmarkt 200 Dollar höher liegt, wie viel könnte das Handy dann in Deutschland kosten? Immerhin hat die Inflation hierzulande schon bei der 14er-Generation zugeschlagen – oder genauer gesagt der schlechtere Euro-Kurs. Apple bietet das iPhone 14 Pro Max bei uns für 1449 Euro an, in den USA für 1099 Dollar. Demnach könnte das iPhone 15 Ultra in Deutschland erst ab 1649 oder 1699 Euro erhältlich sein.

Wie viel kostet das iPhone 15 Pro?

Apples Preispolitik soll laut Forbes beim iPhone 15 Pro wie beim Top-Modell sein. Heißt: Es geht um 200 Dollar nach oben. Das Pro-Modell würde demnach bei 1199 Dollar starten und dafür 128 GB Speicher bieten. Die Staffelung ginge dann bis zu 1 TB und 1699 Dollar.

Der Preis des iPhone 15 und iPhone 15 Plus

Sollten Inflation und Materialkosten tatsächlich den Preis in die Höhe treiben, könnte das bedeuten: Womöglich wird Apple auch den Preis für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus höher ansetzen als bei der aktuellen Generation.

Mit etwas Glück liegt man mit der Annahme allerdings voll daneben. Forbes meldet, dass die Preise für die beiden Basismodelle unverändert bleiben. Das iPhone 15 würde bei 799 Dollar (hierzulande wohl bei 999 Euro) beginnen, das iPhone 15 Plus bei 899 Dollar (in Deutschland vermutlich 1149 Euro). Sollten die Gerüchte stimmen, würde der Unterschied zwischen dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro bei 400 Dollar liegen. Wow. Das hört sich nach viel an, könnte aber Apples Schachzug sein, die Basismodelle erschwinglicher wirken zu lassen.

Schon das iPhone 14 Pro Max (Bild) gibt es in Deutschland erst ab 1449 Euro. Wie hoch würde da der Preis für das iPhone 15 Ultra ausfallen? (© 2022 CURVED )

iPhone 15 Pro nur noch für Wohlhabende?

Das kann man nun drehen und wenden, wie man möchte: Ein Smartphone für knapp 1700 Euro wäre schon ein echter Brocken, den sich nicht jeder leisten möchte oder kann. Bleibt abzuwarten, wie sich die Preise für das iPhone 15 und iPhone 15 Pro entwickeln. Womöglich fällt die preisliche Kluft zwischen den Modellen kleiner aus, als wir es uns wünschen würden.

Noch ist aber nicht die Zeit für schlechte Laune: Bis zum Release der iPhone-15-Reihe gehen noch einige Monate ins Land. In dieser Zeit kann noch viel passieren – und mit etwas Glück muss Apple doch nicht zu einer drastischen Preiserhöhung greifen.

Was erwartet uns mit der 15. Generation?

Die Gerüchteküche hat schon mehr als pure Preisprognosen zu den neuen iPhones ins Netz gespült. So gibt es bereits erste Hinweise (und Renderbilder) zum Design des iPhone 15. Zudem haben wir bereits darüber berichtet, dass einige Nutzer vom iPhone 15 Ultra möglicherweise verärgert sein werden.

Mehr zu den kommenden Flaggschiffen findet ihr in unserer Gerüchteübersicht zum iPhone 15. Auch für das besser ausgestattete iPhone 15 Pro haben wir für euch bereits alle aktuellen Gerüchte gesammelt.

