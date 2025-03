Sichert ihr euch das iPhone 16 mit Vertrag, könnt ihr die Anschaffungskosten für den Apple-Allrounder teils deutlich senken – und habt zugleich einen zeitgemäßen neuen Handytarif in der Tasche. In Verbindung mit den überschaubaren Ratenzahlungen eine gute Option, wenn ihr euch das Smartphone zulegen wollt. Wir haben für euch die besten Vertrags-Deals zum iPhone 16 gesammelt.

iPhone 16 mit Vertrag: Die besten Deals in der Übersicht

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 36,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (25 GB) ab 38,99 € Blau inkl. günstigem Tarif (50+ GB) ab 44,00 € Congstar inkl. Vodafone-Tarif (65 GB) ab 44,99 € Logitel inkl. Top-Tarif (ab 7 GB) ab 54,99 € Vodafone

Zukunftssicher und durchdacht: Das ist das iPhone 16

Das iPhone 16 ist das aktuellste Standardmodell von Apple. Die wohl größte Neuerung ist die Kamerataste an der rechten Seite. Über den Button knipst ihr Fotos wie bei einer Digitalkamera. Und die können sich sehen lassen. Zwar bietet das Handy nur eine Dualkamera (Weitwinkel und Ultraweitwinkel). Aber die Hauptlinse löst direkt mit 48 MP auf. Damit gelingen euch auch dann brauchbare Fotos, wenn ihr zweifach an das Motiv heranzoomt – als hätte das Handy eine versteckte dritte Kameralinse.

In Sachen Performance ist das iPhone 16 ebenfalls auf Höhe der Zeit. Der verbaute A18-Chip ist ähnlich schnell wie der im iPhone 15 Pro verbaute Antrieb. Damit sind euch auch beim Mobile Gaming keine Grenzen gesetzt. Zumal es sich auch auf dem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display angenehm zocken lässt. In der Größe liegt das iPhone 16 gut in der Hand und lässt sich auch mit einer Hand bedienen.

Ab April startet zudem Apple Intelligence in Deutschland. Die KI wird auch auf dem iPhone 16 verfügbar sein – in Sachen künstlicher Intelligenz seid ihr mit dem Handy zukunftssicher. Gleiches gilt auch für Updates. Mindestens bis 2029 wird das Smartphone von Apple noch große Aktualisierungen erhalten.

Alternativen: iPhone 16 im Vergleich zum iPhone 15 & 16 Pro Geräte-Abbildung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Hersteller Apple Apple Apple Modell iPhone 16 iPhone 15 iPhone 16 Pro Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals ab 38,99 € o2 ab 38,99 € Blau ab 819,00 € Amazon ab 43,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 1042 € Amazon Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.3 Zoll Auflösung 2556x1179 Pixel 2556x1179 Pixel 2622x1206 Pixel Pixeldichte 460 ppi 461 ppi 460 ppi Technologie OLED OLED OLED Frequenz 60 Hz 60 Hz 1 bis 120 Hz Display-Schutz Maße Größe 147.6x71.6x7.8 mm 147.6x71.6x7.8 mm 149.6x71.5x8.3 mm Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Farben Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Blau, Rosé, Gelb, Grün, Schwarz Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand Gewicht 170 g 171 g 199 g Wasserdicht Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A18 A16 Bionic Apple A18 Pro Taktrate Bis zu 3.4 GHz 4.04 GHz AnTuTu 1735216 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 8 GB RAM 6 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 128 / 256 / 512 GB 128/256/512 GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB Akkuleistung 3561 mAh Kapazität 3582 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: Bis zu 22 h Videowiedergabe: Bis zu 20 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Wireless Charging Sicherheit Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) iOS 17 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) Update-Zeitraum Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele Frontkamera 12 MP MP 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C microSD Dual-SIM Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Preis UVP Ab 949 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP)

iPhone 16 mit Vertrag: Darum lohnt es sich

Schon gewusst? Sichert ihr euch das iPhone 16 mit Vertrag, winken euch in der Regel Rabatte vom jeweiligen Anbieter. Unterm Strich zahlt ihr für Tarif und Handy also weniger, als wenn ihr euch beides einzeln zulegen würdet. Zudem ist so ein Bundle die bessere Option als der Ratenkauf im Laden. Viele Elektronikmärkte bieten die Ratenzahlung nur mit Zinsen an – während die Rate für ein iPhone 16 mit Vertrag rechnerisch meist sogar unterhalb des Ladenpreises liegt. Gemeint ist der sogenannte Effektivpreis. Den ermittelt ihr, indem ihr die Kosten für den Tarif von den Gesamtkosten über die Mindestlaufzeit abzieht.

Neben dem Sparpotenzial gibt es einen weiteren Vorteil: Ihr habt nur einen Ansprechpartner. Egal ob ihr eine Frage zum Tarif habt – oder das Handy Probleme macht. Zudem könnt ihr euch beim iPhone 16 mit Vertrag direkt einen Handytarif sichern, der zu euch und dem Handy passt. Mit dem Apple-Smartphone könnt ihr etwa das 5G-Netz nutzen. Und anstatt einer klassischen SIM lässt sich auch eine eSIM verwenden. Bei den meisten Anbietern könnt ihr diese direkt mitbestellen. Die digitale SIM erspart euch das Einlegen einer physischen Karte und ist ein weiterer Diebstahlschutz – die klassische SIM lässt sich im Handumdrehen von Dieben entfernen, eine eSIM erfordert schon etwas mehr Aufwand.

Das iPhone 16 bekommt ihr auch mit Vertrag in Pink, Grün oder Blau. Oder klassisch in Schwarz oder Weiß. (© 2024 Apple )

Tipp: So findet ihr den besten Tarif für euer iPhone 16

Am Rande sei noch erwähnt: Handyvertrag ist nicht gleich Handyvertrag. Es gibt zwischen den Anbietern noch mehr Unterschiede als die Höhe des Datenvolumens. Achtet auf die folgenden Punkte:

Geschwindigkeit: Viele günstige Anbieter liefern maximal nur 50 MBit/s im mobilen Internet. Über die großen Provider wie Vodafone, o2 und Telekom sind es hingegen bis zu 300 MBit/s. Das wird spätestens dann praktisch, wenn ihr hochauflösende Videos streamt oder größere Dateien herunterladen wollt.

Kombi-Vorteile: Tarife über o2, Vodafone und Telekom können zunächst etwas teurer sein als bei günstigen Drittanbietern. Die großen Provider bieten aber einige Vorteile, wodurch etwa die Kombi aus Festnetz-Internet und Mobilfunk beim selben Anbieter für ordentlich Rabatt sorgt. Je nach Provider gibt es weitere Boni. Für o2 haben wir hier eine Übersicht für euch.

5G-Support: Prüft insbesondere bei sehr günstigen Anbietern, ob der Tarif 5G unterstützt. Über den neuen Mobilfunkstandard surft ihr in Großsstädten potenziell schneller als mit 4G. Und auf dem Land kann 5G für einen besseren Netzempfang sorgen.

Netzempfang bei euch: Große Mobilfunk-Netztests helfen euch heutzutage nur begrenzt weiter. Mittlerweile sind Vodafone, o2 und Telekom allesamt auf einem sehr guten Level. Dennoch kann es mit jedem der drei Provider-Riesen zu Problemen bei euch zuhause kommen. Entscheidend ist nämlich, wie gut die Netzabdeckung an eurem jeweiligen Standort ist. Je nach Region kann das die bekannten Netzanbieter-Rankings auf den Kopf stellen.

Laufzeit: Einige Provider bieten neben 24 Monate Mindestlaufzeit auch 36 Monate an. Gerade bei einem iPhone 16 könnt ihr auch die 36 Raten wählen – so lange kann man ein Apple-Smarpthone mindestens ohne Probleme nutzen. Das sorgt zeitgleich für günstigere Monatsraten. Tipp: Egal für welche Laufzeit ihr euch entscheidet, der Tarif hat immer eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Danach könnt ihr diesen kündigen oder wechseln.

Fazit: iPhone 16 mit Vertrag im April kaufen? Das kann sich lohnen!

Das iPhone 16 ist im September 2024 erscheinen. Seit Mitte März 2025 sind die Preise ein gutes Stück gefallen. Wenn ihr euch im April also das iPhone 16 mit Vertrag zulegen wollt, könnt ihr schon bares Geld sparen. Ihr solltet euch euer Wunschangebot aber in jedem Fall zeitnah sichern. Die Mobilfunkanbieter aktualisieren ihre Preise mindestens einmal pro Monat. Ein guter Deal kann also insbesondere zum Monatsanfang oder Ende schnell verschwinden.

