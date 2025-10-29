Ihr habt ein Auge auf das iPhone 16e geworfen? Dann lohnt sich aktuell ein Blick zu Blau. Der Mobilfunkanbieter feiert Geburtstag – und reduziert zum Jubiläumspreis das Bundle aus iPhone 16e und dem Tarif "Blau Allnet M". Zusätzlich gibt’s ein sattes Daten-Extra oben drauf.

Kompakt mit langer Akkulaufzeit Apple iPhone 16e Das iPhone 16e ist das günstigste Modell der Reihe – hat aber einen stärkeren Akku als das iPhone 16. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16e Technische Daten 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

bis zu 50 Mbit/s

4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

Nur 1 € Anzahlung CURVED-Empfehlung – Jetzt sichern! ab 23,99 € Blau

Blau bietet das iPhone 16e aktuell zusammen mit dem Tarif Allnet M für monatlich nur 23,99 Euro an. Mit dabei sind 20 GB Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Und weil Blau gerade seinen 20. Geburtstag feiert, gibt’s im ersten Monat nochmal 20 GB obendrauf – komplett kostenlos. Auch der einmalige Anschlusspreis von 29,99 Euro entfällt.

Das iPhone 16e Angebot im Überblick Gerät: iPhone 16e (128 GB Speicher)

(128 GB Speicher) Tarif: Blau Allnet M

Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 20 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)

GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich) Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.

Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar. Monatliche Kosten: 23 ,99 Euro (36 Monate)

,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Kompakt, schnell – und ein Ausdauer-Talent

Das iPhone 16e überzeugt mit einem kompakten Format und einem farbintensiven OLED-Display, das perfekt für unterwegs ist – egal ob ihr Serien streamt, durch TikTok scrollt oder im Zug zockt. Der starke Apple A18 Chip sorgt für ordentlich Tempo, die 4-Core-GPU hält eure Games flüssig – aber das eigentliche Highlight? Ganz klar: der Akku.

Mit bis zu 26 Stunden Videowiedergabe bringt das iPhone 16e die längste Laufzeit mit, die Apple je in einem Gerät dieser Größe erreicht hat. Ob ihr morgens loslegt, den Tag durcharbeitet und abends noch eine Folge eurer Lieblingsserie schaut – der Akku macht entspannt mit. Ihr müsst nicht ständig nach einer Steckdose suchen, sondern könnt euch auf euer iPhone verlassen. Gerade im Alltag ein echter Gamechanger.

Apple Intelligence und gute Kamera

Neben Ausdauer bringt das iPhone 16e auch smarte Extras mit: Apple Intelligence hilft euch beim Texten, Bearbeiten und Organisieren. Ob ihr schnell ein Foto bereinigen oder ein Emoji passend zu eurer Stimmung basteln wollt – alles geht direkt auf dem Gerät. Und natürlich bleibt eure Privatsphäre dabei geschützt.

Auch bei der Kamera lässt sich das 16e nicht lumpen. Die überarbeitete 48-MP-Kamera liefert starke Fotos mit hohem Detailgrad.

Fazit zum Angebot

Ihr sucht ein iPhone, das euch zuverlässig durch den Tag bringt, technisch auf dem neuesten Stand ist – und dabei im Bundle mit einem fairen Tarif daherkommt? Dann schaut euch das Jubiläumsangebot von Blau an. Günstiger Monatspreis, Datenbonus und ein iPhone mit Rekord-Akku – besser geht’s kaum.

