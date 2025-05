Biegt sich da was in Cupertino? Wenn es nach aktuellen Analystenberichten geht, steht uns nicht nur ein iPhone Fold, sondern auch gleich ein zweites faltbare iPhone bevor.

Laut dem gut vernetzten Branchenkenner Ming-Chi Kuo will Apple sein erstes iPhone Fold in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorstellen. Ein Jahr später soll bereits die zweite Generation folgen – passenderweise zum 20. Geburtstag des allerersten iPhones. Das berichtet Kuo in einer Analyse, die Apples neue iPhone-Roadmap bis 2027 umreißt. Besonders interessant: Der neue Veröffentlichungsplan scheint gezielt auf größere Innovationssprünge hinzuarbeiten – mit einem faltbaren iPhone als Meilenstein.

iPhone mit Glas-Revolution?

Auch Bloomberg-Reporter Mark Gurman geht davon aus, dass Apple das zweite iPhone Fold 2027 bringen wird. Damit scheinen sich Kuo und Gurman diesmal einig.

Gurman hatte bereits zuvor ein "Buch-Design" für das erste faltbare iPhone prognostiziert – also ein Gerät, das sich wie ein Buch aufklappen lässt. Samsungs Galaxy Z Fold 6 lässt grüßen.

Sollte das stimmen, dürfte uns 2026 ein ganz neues iPhone-Format ins Haus stehen. Und 2027 folgt dann wohl die verbesserte Variante. Details zur Ausstattung oder der genauen Größe sind zwar noch rar, doch schon jetzt ist klar: Apple geht die Sache langsam, aber mit Ansage an.

Warum Apple umdenkt

Ein Foldable galt bei Apple lange als Tabu – immerhin setzte der Hersteller bislang auf eher konservative Designs und bewährte Technik. Doch der wachsende Druck durch Konkurrenzprodukte wie die Galaxy-Z-Serie von Samsung scheint Wirkung zu zeigen. Statt jährlich inkrementelle Updates zu liefern, könnte Apple künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus größere Neuerungen bündeln – darunter auch neue Formfaktoren wie das Foldable.

Für euch bedeutet das: Mehr Vorfreude auf echte Highlights, aber wohl auch längere Wartezeiten zwischen großen iPhone-Updates. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das Warten auch lohnt – und Apple 2026 und 2027 mit wirklich mutigen Designs überrascht.

