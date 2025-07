Apple steigt mit offenbar 2026 in den Foldable-Markt ein – und das mit einem echten Überraschungspreis. Statt wie erwartet über 2000 US-Dollar für das iPhone Fold zu verlangen, könnte der Einstieg schon bei rund 1800 Dollar liegen. Für Apple-Verhältnisse wäre das fast schon ein Schnäppchen – besonders, wenn man bedenkt, dass es sich um ein komplett neues High-End-Gerät handelt.

Wie eine aktuelle Analyse der Schweizer Bank UBS zeigt, will Apple offenbar trotz aufwendiger Technik und edler Materialien nicht ganz so tief in eure Taschen greifen. Möglich wird das offenbar unter anderem durch kluge Einsparungen bei Komponenten wie Speicher oder Kamera-Modulen. 1800 Dollar sind zwar immer noch eine Hausnummer. Samsung Galaxy Z Fold 7 kostet aber beispielsweise 200 Dollar mehr.

Luxus-Foldable mit Preis-Kalkül

Das erste faltbare iPhone soll laut Fortune ein Buch-Design bekommen – also ähnlich wie das Galaxy Z Fold 7 von Samsung. Im Inneren stecke ein etwa sieben Zoll großer OLED-Bildschirm, den vor allem Samsung Display liefern soll. Auch LG könnte als Zulieferer zum Zug kommen. Das Gehäuse soll aus Titan bestehen, das Scharnier aus sogenanntem Liquid Metal – klingt edel, sieht vermutlich auch so aus.

UBS schätzt, dass Apple die Produktionskosten (BOM) bei etwa 759 US-Dollar halten kann. Das ist sogar etwas niedriger als beim aktuellen Foldable von Samsung. Damit könnte Apple den Startpreis tatsächlich auf rund 1800 bis 2000 Dollar drücken – deutlich unter dem, was man bei einem Erstlings-Foldable mit Apple-Logo erwarten würde.

Foldables: Apple mischt den Markt auf

Für den Anfang seien 10 bis 15 Millionen Geräte geplant – keine riesige Menge, aber ein sinnvoller Testlauf. Denn Foldables gelten noch immer als kompliziert in der Produktion und nicht gerade als Massenprodukt. Trotzdem ist der Markt in Bewegung – auch wenn das Wachstum zuletzt ins Stocken geraten ist und 2025 sogar ein Rückgang prognostiziert wird.

Hier könnte Apple den entscheidenden Impuls geben: Mit einer starken Marke, ausgereifter Technik und cleverem Preisansatz. Das iPhone Fold dürfte nicht nur für Aufmerksamkeit sorgen, sondern auch die Mitbewerber unter Zugzwang setzen. Und davon profitieren letztlich alle – mehr Auswahl, schnellere Innovationen und hoffentlich bald auch niedrigere Preise für Foldables insgesamt.

Ob Apple den Zeitplan einhält und das faltbare iPhone wirklich 2026 erscheint, bleibt natürlich noch offen. Aber es sieht ganz danach aus, als ob sich Geduld für alle Apple-Fans bald bezahlt machen könnte – im wahrsten Sinne des Wortes.

