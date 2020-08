iPhone mit Curved-Display: Über diese Kurven staunt selbst Samsung

Samsung ist seit Jahren bekannt für gekrümmte Bildschirme. Bald auch Apple? Ein nun genehmigtes Apple-Patent lässt uns von einem iPhone mit Curved-Display träumen. Und: Der Hersteller könnte viel weiter gehen als sein südkoreanischer Konkurrent.

Während die Displays von Samsungs Galaxy-S-Smartphones sich links und rechts mal mehr, mal weniger um das Gehäuse biegen, sind sie größtenteils doch flach gehalten. Das Patent von Apple bringt dagegen ein iPhone ins Spiel, dessen Bildschirm auch in der Mitte gekrümmt ist. Etwa so, wie es das Konzept in dem folgenden Tweet veranschaulicht:

Dem Patent zufolge könnte Apple bei einem iPhone mit derart gebogenen Display entweder auf LCD- oder auf OLED-Technologie setzen. Allerdings eben nicht auf herkömmliche Screens, sondern auf biegbare Varianten.

Mehr als nur ein Blickfang

Der Patentantrag beinhaltet diverse Skizzen, die Design-Ansätze für ein iPhone mit Curved-Display zeigen. In gesammelter Form anschauen könnt ihr euch diese bei AppleInsider. Eine zeigt etwa ein Display, das sich um die Kanten des Smartphones biegt und nicht unwesentlich in die Rückseite hineinreicht. Über ein 360-Grad-Display, wie Xiaomi es beim Mi Mix Alpha gezeigt hat, denkt Apple allerdings wohl nicht nach.

Auch andere interne Komponenten spielen in dem Patent eine Rolle. Genauer gesagt, deren Unterbringung. Denn die ungewöhnliche Geräteform könnte es Apple ermöglichen, den vorhanden Platz im Gehäuse effizienter zu nutzen: Kleinere Bauteile könnten in die engeren Bereiche an den Seiten wandern, was in der Mitte mehr Platz für große Komponenten wie den Akku ließe.

Gleichzeitig würde ein gebogenes iPhone-Display eine größere Bildfläche ermöglichen, ohne das Gerät allzu klobig wirken zu lassen.

iPhone mit Curved-Display: Wie stehen die Chancen?

Die Genehmigung des Patents garantiert leider nicht, dass ein iPhone mit Curved-Display jemals erscheinen wird. Apple reicht regelmäßig Patentanträge ein und verwirklicht die darin beschriebenen Ideen längst nicht immer. Denkbar ist außerdem, dass wir den gebogenen Bildschirm in einem ganz anderen Gerät sehen werden als in einem iPhone.

Zwar haben Smartphones in Apples Überlegungen zweifelsohne eine Rolle gespielt. Doch die Patentbeschreibung ("Electronic devices with convex displays") lässt auch den Einsatz in anderen elektronischen Geräten möglich erscheinen.