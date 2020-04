Das iPhone SE (2020) bietet euch viele Features zu einem günstigen Preis, die sonst eher teuren Smartphones von Apple vorbehalten sind. Dazu gehören auch die sogenannten Porträt-Fotos, die einen verschwommenen Hintergrund aufweisen. Um diesen Effekt zu erreichen, nutzt das günstige iPhone einen Trick.

Das iPhone SE (2020) ist das erste iPhone, das den Bokeh-Effekt in Porträt-Fotos ausschließlich per Software erzeugt, berichten die Macher der Kamera-App Halide auf ihrem Blog. Dieses Feature heißt "Single Image Monocular Depth Estimation". Der Name verrät bereits die Funktionsweise: Die Kamera-Software schätzt, welche Objekte auf dem Foto sich im Vordergrund befinden und welche im Hintergrund.

Passendes Produkt Apple iPhone SE (2020)

Nur für Menschen empfehlenswert

Entsprechend fehleranfällig ist das Feature, da die Umrechnung für den sogenannten Bokeh-Effekt lediglich auf Annahmen beruht. Sie erfolgt im iPhone SE (2020) ausschließlich softwareseitig – eine Premiere in Apple-Smartphones. Auch im iPhone XR war das noch nicht er Fall. Denn obwohl auch dieses Smartphone nur eine Linse auf der Rückseite trägt, helfen hier die "Fokus-Pixel" hardwareseitig mit.

Deshalb begrenze Apple den Bokeh-Effekt des iPhone SE (2020) auf Menschen. Hier hat es die Software deutlich einfacher, sie zu erkennen und vom Rest des Fotos zu trennen als bei anderen Objekten, die eine "richtige" Tiefenwahrnehmung erforderlich machen. Zwar gebe es laut Cult of Mac bereits Apps, die solche Porträt-Fotos beispielsweise auch mit Tieren ermöglichen; die Ergebnisse seien aber nicht immer zufriedenstellend.

iPhone SE (2020) mit altem Sensor

Wie der Teardown von iFixit ergeben hat, steckt im iPhone SE (2020) ein alter Bekannter: der gleiche Kamerasensor wie schon im iPhone 8. Zwar ist der Sensor bereits drei Jahre alt, könne aber immer noch gute Fotos ermöglichen. Der Teardown ergab im Übrigen eine vergleichsweise gute Reparierbarkeit des Gerätes: Die Tester vergaben sechs von zehn möglichen Punkten.

Im Härte-Test von JerryRigEverything hat sich das iPhone SE (2020) bereits als robust bewiesen. Spannend ist in Bezug auf Fotos die Frage, mit welcher Kamera Apple das Plus-Modell ausstattet, das derzeit noch durch die Gerüchteküche geistert. Seit Mitte April 2020 ist das neue günstige und kompakte iPhone offiziell. Zu den Features zählen unter anderem der Fingerabdrucksensor und der Chipsatz A13 Bionic.