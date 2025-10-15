Aktuelle Handy-Deals
Titan-Comeback bei Apple – ohne das iPhone 18 Pro

iPhone Fold Konzept
So etwa könnte das iPhone Fold aussehen (© 2025 KI-Kreation )
profile-picture

CURVED Redaktion

Artikel aktualisiert 15.10.25

Titan galt bei Apple lange als exklusives Merkmal der Pro-Modelle. Doch 2025 könnte sich das Blatt wenden: Während iPhone 18 Pro und Pro Max angeblich auf Aluminium setzen, sollen andere iPhones das edle Material übernehmen. Ein echter Rollenwechsel in der iPhone-Welt.

Laut Gerüchten erwartet uns im kommenden Herbst eine ungewöhnliche Modellpalette: Das iPhone 18 Pro und das Pro Max kommen wir erwartet, doch das reguläre iPhone 18 soll es erst im Frühjahr erscheinen. Mit dabei sind dafür das iPhone Air 2 und ein ganz neues Foldable, das entweder iPhone Fold oder iPhone Ultra heißen könnte.

Air und Fold setzen auf Titan

Und genau diese beiden Geräte sollen das Titanium-Comeback anführen. Nachdem Apple 2023 mit dem iPhone 15 Pro erstmals Titan eingeführt hatte, kehrte man beim iPhone 17 Pro wieder zu Aluminium (aber nicht zum Edelstahlrahmen) zurück – was viele überrascht hat. 2025 soll nun das iPhone Air 2 mit Titan erscheinen, ebenso wie das neue Foldable.

Das bedeutet: Statt der teuren Pro-Geräte erhalten zwei ganz andere Modelle das Premium-Gehäusematerial. Eine kleine Revolution in Apples bisher recht stringenter Materialpolitik. Besonders spannend wird es beim Foldable, das als Ultra-High-End-Gerät positioniert sein dürfte – und da passt Titan als robustes, leichtes Material natürlich perfekt ins Konzept.

iPhone-Strategie: Alles auf Umbruch

Apple mischt seine iPhone-Strategie weiter kräftig durch. Die Air-Reihe ersetzt das Plus-Modell, ein Foldable steht vor der Tür, und das klassische iPhone 18 bekommt eine neue Platzierung im Jahresverlauf. Dass ausgerechnet die Pro-Modelle künftig auf Titan verzichten, unterstreicht: Die Zeiten klarer Modellgrenzen sind offenbar vorbei.

Ob Titan am Ende das entscheidende Kaufargument bleibt, ist natürlich Geschmackssache. Aber klar scheint schon jetzt: Wer ein iPhone mit Titan will, kann nicht zu den Pro-Geräten greifen.

Via MacRumors
