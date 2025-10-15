Titan galt bei Apple lange als exklusives Merkmal der Pro-Modelle. Doch 2025 könnte sich das Blatt wenden: Während iPhone 18 Pro und Pro Max angeblich auf Aluminium setzen, sollen andere iPhones das edle Material übernehmen. Ein echter Rollenwechsel in der iPhone-Welt.

Laut Gerüchten erwartet uns im kommenden Herbst eine ungewöhnliche Modellpalette: Das iPhone 18 Pro und das Pro Max kommen wir erwartet, doch das reguläre iPhone 18 soll es erst im Frühjahr erscheinen. Mit dabei sind dafür das iPhone Air 2 und ein ganz neues Foldable, das entweder iPhone Fold oder iPhone Ultra heißen könnte.

Das Apple-Maximum! Apple iPhone 17 Pro Max Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ 30 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 39,99 € Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 62,99 € o2 ✓ 100 GB+ LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 15 € Anschlussgebühr

✓ 189,00 € Anzahlung

ab 50,00 € Congstar Einzelkauf ohne Tarif ab 1449,00 € Amazon

Air und Fold setzen auf Titan

Und genau diese beiden Geräte sollen das Titanium-Comeback anführen. Nachdem Apple 2023 mit dem iPhone 15 Pro erstmals Titan eingeführt hatte, kehrte man beim iPhone 17 Pro wieder zu Aluminium (aber nicht zum Edelstahlrahmen) zurück – was viele überrascht hat. 2025 soll nun das iPhone Air 2 mit Titan erscheinen, ebenso wie das neue Foldable.

Das bedeutet: Statt der teuren Pro-Geräte erhalten zwei ganz andere Modelle das Premium-Gehäusematerial. Eine kleine Revolution in Apples bisher recht stringenter Materialpolitik. Besonders spannend wird es beim Foldable, das als Ultra-High-End-Gerät positioniert sein dürfte – und da passt Titan als robustes, leichtes Material natürlich perfekt ins Konzept.

iPhone-Strategie: Alles auf Umbruch

Apple mischt seine iPhone-Strategie weiter kräftig durch. Die Air-Reihe ersetzt das Plus-Modell, ein Foldable steht vor der Tür, und das klassische iPhone 18 bekommt eine neue Platzierung im Jahresverlauf. Dass ausgerechnet die Pro-Modelle künftig auf Titan verzichten, unterstreicht: Die Zeiten klarer Modellgrenzen sind offenbar vorbei.

Ob Titan am Ende das entscheidende Kaufargument bleibt, ist natürlich Geschmackssache. Aber klar scheint schon jetzt: Wer ein iPhone mit Titan will, kann nicht zu den Pro-Geräten greifen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht