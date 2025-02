Ein Asteroid mit dem Namen 2024 YR4 sorgt für Unruhe: Er könnte am 22. Dezember 2032 auf die Erde treffen. Doch neuesten Berechnungen ist dies sehr unwahrscheinlich. Dafür scheint nun auch der Mond bedroht.

Der Asteroid ist laut rund 55 Meter breit und rast mit einer Geschwindigkeit von etwa 48.000 km/h durchs All. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde trifft, liegt bei 2,3 Prozent – also 1 zu 43. Noch geringer ist die Chance eines Mond-Einschlags, die bei gerade einmal 0,3 Prozent liegt. Sollte der Asteroid tatsächlich die Erde treffen, wäre die Zerstörungskraft enorm: Mit 8 Megatonnen Energie würde er ein ganzes Stadtgebiet auslöschen können – das ist 500 Mal so stark wie die Hiroshima-Bombe.

Mond-Einschlag: Was bedeutet das?

David Rankin, ein Astronom der Catalina Sky Survey, erklärt, dass der Aufprall auf dem Mond eine Explosion auslösen würde, die 340 Hiroshima-Bomben entspricht. Diese massive Energie würde eine 2 Kilometer breite Kraterlandschaft hinterlassen – und das wäre auf der Mondoberfläche deutlich sichtbar.

Obwohl das Ereignis spektakulär wäre, besteht für die Erde kein Grund zur Sorge. Gareth Collins, Planetologie-Professor am Imperial College London, sagt, dass etwaige Mond-Trümmer, die zur Erde gelangen, in der Atmosphäre verglühen würden, bevor sie Schaden anrichten könnten. Der Mond selbst hat schon unzählige Einschläge überstanden, die seine Oberfläche mit Kratern übersät haben. Eine weitere Kollision würde sein Erscheinungsbild nicht grundlegend verändern.

Wie hoch ist die Gefahr wirklich?

Trotz der bedrohlichen Schlagzeilen bleibt die Wahrscheinlichkeit eines Einschlags sowohl auf der Erde als auch auf dem Mond äußerst gering. Für uns bedeutet das: Erstmal tief durchatmen und das Thema weiter beobachten.

