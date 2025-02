Kingdom Come: Deliverance 2 ist gerade mal einen Tag draußen und hat direkt über eine Million Exemplare verkauft. Das Mittelalter-RPG von Warhorse Studios trifft offenbar voll ins Schwarze – und das in einem Monat, der für Gamer eher wie ein Buffet voller Hochkaräter aussieht.

Die Fans haben geliefert: Kingdom Come: Deliverance 2 verkauft sich schneller als ein frisch gebackenes Brot auf dem Marktplatz von Rattay. Neben den beeindruckenden Verkaufszahlen von über einer Million hagelt es auch Lob von der Fachpresse. Besonders gefeiert werden das verbesserte Kampfsystem, die Story, die direkt an den ersten Teil anknüpft, und natürlich die realistische Spielwelt mit ihrem typischen, leicht sarkastischen Humor.

Ein voller Erfolg – trotz großer Konkurrenz

Man könnte meinen, dass der Februar 2025 kein guter Monat für einen Release ist – schließlich erscheinen mit Civilization 7, Assassin’s Creed Shadows, Avowed, Monster Hunter Wilds und Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii eine ganze Reihe an Hochkarätern. Doch Kingdom Come: Deliverance 2 hält locker mit.

Schon der erste Teil hat 2018 alle Erwartungen übertroffen: Innerhalb einer Woche wurden 500.000 Exemplare verkauft. Dass der zweite Teil diese Marke in nur einem Tag verdoppelt, zeigt, wie groß die Fangemeinde inzwischen geworden ist.

Jetzt bleibt nur die Frage: Wie lange hält sich der Hype? Klar ist: Kingdom Come: Deliverance 2 ist schon jetzt ein echter Hit – und könnte das bisher erfolgreichste Spiel von Warhorse Studios werden.

