Periskop-Kameras haben Smartphones deutlich höhere Zoom-Stufen ermöglicht. Mit einer Verbesserung der Technologie soll nun ein weiteres Problem der Smartphone-Fotografie behoben werden. Erstmalig könnte das Galaxy S22 Ultra damit aufwarten.

Teleobjektive mit 5- oder 10-fachem Zoom finden sich inzwischen in einigen Smartphones der Oberklasse. Ermöglicht wird diese starke Vergrößerung durch die Periskop-Bauweise, bei der Licht durch ein Prisma auf den Sensor umgeleitet wird. Ein Problem bleibt allerdings bestehen: Es handelt sich um eine feste Brennweite. Stufenloses Zoomen ohne Qualitätsverlust ist also nicht möglich. Doch das könnte sich im Galaxy S22 Ultra verändern.

Echtes Zoom-Objektiv im S22 Ultra

Wieder einmal ist es der Leaker IceUniverse, der die neuen Informationen ausgegraben hat. Laut ihm soll sich im Galaxy S22 Ultra ein kontinuierlicher optischer Zoom befinden. Beim Galaxy S21 Ultra hingegen stehen euch eine 3- und 10-fache Vergrößerung zur Verfügung, möchtet ihr allerdings 5- oder 7-fach zoomen, dann übernimmt der Digitalzoom. Dadurch ist die Qualität in diesen Zwischenbereichen deutlich schwächer. Der Vorteil von diesen sogenannten Festbrennweiten besteht darin, dass diese weniger bewegliche Teile brauchen und kompakter sind, also ideal für den Einsatz in schlanken Smartphones.

Während Smartphones im Weitwinkel-Bereich schon deutlich zu herkömmlichen Kameras aufgeholt haben, müssen Freunde der Tele-Fotografie noch zu Profi-Equipment greifen. Auch Späße wie der hundertfache "Space Zoom" von Samsung haben daran noch nicht wirklich rütteln können. Stufenloser Zoom könnte allerdings der nächste Schritt sein, damit Smartphones auch in diesem Bereich Digitalkameras verdrängen.

Was euch sonst noch erwartet

Übrigens hat der Leaker mit dem Katzenbild noch ein paar weitere Infos zum Galaxy S22 Ultra im Gepäck. Im Samsung-Flaggschiff soll demnach eine Under-Display-Kamera zum Einsatz kommen, es gibt also kein Loch mehr für die Frontkamera. Und unter der Haube soll es durch eine AMD-GPU mehr Grafikpower geben. Über eine Zusammenarbeit zwischen Samsungs eigener Chipherstellung und AMD hatte es bereits zuvor viele Gerüchte gegeben. Eigentlich ist AMD bekannt für PC-Komponenten wie Prozessoren und Grafikkarten.

