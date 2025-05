Einfach das iPhone ans Kartenlesegerät halten und per PayPal zahlen? Genau das wird jetzt möglich – auch wenn der offizielle Start eigentlich erst im Sommer vorgesehen war. Erste Nutzerinnen und Nutzer berichten bereits, dass die neue Funktion in der PayPal-App freigeschaltet wurde. Und die hat es in sich.

Denn mit der Funktion könnt ihr kontaktlos bezahlen – ganz ohne zusätzliche Karten oder besondere Hardware. Voraussetzung: Ein iPhone und ein Terminal, das Mastercard-Zahlungen akzeptiert. PayPal nutzt dafür die von Apple bereitgestellte NFC-Schnittstelle, was den Dienst zur ersten Drittanbieter-App in Deutschland macht, die solche Zahlungen direkt über das iPhone ermöglicht. Die Apple Watch bleibt allerdings zunächst außen vor, wie erste Erfahrungsberichte zeigen.

Das kompakteste Premium-Handy 2025 Apple iPhone 16 Pro Top-Kamera, handliches Display, High-End-Leistung: Das iPhone 16 Pro gehört zu den derzeit besten Handys und ist wunderschön kompakt. Jetzt mehr erfahren: iPhone 16 Pro Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB) ab 44,99 € o2 inkl. günstigem Tarif (30 GB) ab 43,99 € Blau Ohne Vertrag ab 1028 € Amazon

Mehr als nur Bezahlen: Das kann die neue PayPal-App

Mit dem kontaktlosen Bezahlen kommt auch frischer Wind in die PayPal-App. Ihr könnt künftig eure Einkäufe besser im Blick behalten – online wie im Geschäft. Praktisch, wenn ihr mal nachverfolgen wollt, wo das Geld eigentlich geblieben ist.

Spannend ist auch die neue Ratenzahlungsoption: Bei größeren Anschaffungen im Laden lässt sich über die App direkt eine Finanzierung beantragen. Die Laufzeiten liegen laut PayPal zwischen drei und 24 Monaten – also recht flexibel. Damit rückt PayPal in Konkurrenz zu klassischen Ratenanbietern und will euch mehr finanziellen Spielraum beim Einkaufen bieten.

Cashback als Anreiz – aber nur mit Haken

Um noch mehr Nutzer vom neuen Bezahlsystem zu überzeugen, setzt PayPal auf Belohnungen: Wer bei teilnehmenden Partnern kontaktlos einkauft, bekommt unter bestimmten Bedingungen Geld zurück. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr die entsprechenden Angebote vor dem Einkauf in der App aktiviert habt. Sonst geht ihr leer aus.

Wann genau alle Nutzer in Deutschland Zugriff auf das neue Feature bekommen, ist noch offen. Aktuell scheint PayPal die Funktion schrittweise freizuschalten. Auf unseren Redaktionsgeräten ist sie bereits verfügbar. Es lohnt sich also, regelmäßig in die App zu schauen – vielleicht seid ihr ja schon dabei.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht