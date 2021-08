Ihr habt keine mobilen Daten mehr übrig und ihr wollt keinen Aufpreis für Nachschub zahlen? Über die Mein o2 App könnt ihr euch in jedem Monat 500 MB kostenloses Datenvolumen sichern und so noch länger unterwegs surfen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

Das Angebot für kostenloses Datenvolumen von o2 gilt nicht nur für Prepaid-Kunden, sondern auch für alle mit einem Handytarif-Vertrag (hier geht's zu unserem Angebot). In jedem Monat könnt ihr die Gratis-Aufstockung erneut in Anspruch nehmen. Alles, was ihr dafür braucht, ist die Mein o2 App. Die findet ihr kostenlos im Apple App Store für iPhones und im Google Play Store für Android.

Kostenloses Datenvolumen von o2 sichern – so geht’s

Ihr müsst nicht viel tun, um euch jeden Monat das kostenlose Datenvolumen bei o2 zu sichern. Folgt einfach dieser Anleitung:

Ladet euch die Mein o2 App kostenlos aus den App-Stores von Apple oder Google herunter. Ihr findet die Anwendung auch auf o2. Öffnet die App. Habt ihr den App-Bonus noch nie gebucht, erscheint eine Grafik mit der Aufschrift "App Bonus entdecken" – tippt darauf Der rote Punkt unter „Angebote“ zeigt an, dass ihr euch hier den App Bonus holen könnt. Im „Angebote“ Bereich seht ihr eine Grafik zum App Bonus. Tippt darauf, um euch das Extra zu sichern. Ihr seid nun auf der Paketdetailseite angekommen. Hier müsst ihr die zubuchbare Option (500 MB kostenloses Datenvolumen von o2) noch einmal bestätigen.

Die 500 MB extra sind ab der Buchung 30 Tage lang gültig. Möchtet ihr das Angebot danach noch einmal wahrnehmen, führt ihr die Schritte 2 bis 4 erneut aus. Automatisch schaltet das System euch den Bonus nämlich nicht jeden Monat frei.

Nicht verbrauchtes Datenvolumen der 500 MB verfällt nach Ablauf der 30 Tage. Habt ihr das Volumen bereits vorher verbraucht, surft ihr danach wie gewohnt zu euren Tarif-Konditionen weiter.

Wer kann 500 MB zusätzliches Datenvolumen in Anspruch nehmen?

Euch steht monatlich ein App Bonus von 500 MB über die Mein o2 App zur Verfügung, wenn auf euch einer der folgenden Fälle zutrifft:

Ihr seid Prepaid-Kunde (hier geht's zu den Angeboten) und habt den Tarif o2 my Prepaid S, M oder L gebucht. Mit o2 my Prepaid Basic ist das Angebot nicht nutzbar

oder:

Ihr nutzt einen Vertrag mit Laufzeit und habt o2 Free S, M oder L gebucht. Für Unlimited-Nutzer stehen die 500 MB extra nicht zur Verfügung – hier habt ihr ja bereits unbegrenztes Datenvolumen

Gut zu wissen: Auch, wenn ihr Neukunden seid oder euch gerade erst einen o2-Tarif zulegt, könnte ihr das kostenlose Datenvolumen von o2 über die App hinzubuchen. Alle Vertrags-Neukunden mit einem Free-Tarif erhalten übrigens ohnehin einmalig 10 GB Gratis-Datenvolumen als App Bonus.