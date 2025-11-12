LEGO U.S.S. Enterprise zum Black Friday: So riesig ist das Star-Trek-Set

Wer LEGO und Star Trek mag, muss jetzt aufpassen: Am Black Friday bringt LEGO zwei neue Sets auf den Markt, welche alle Fan-Herzen garantiert höherschlagen lassen. Erfahrt hier, was euch erwartet.
Für Sammler, Bastler und Fans sind die neuen LEGO-Sets von Star Trek definitiv ein Muss. Am Black Friday könnt ihr den originalgetreuen LEGO-Nachbau der U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, sowie zwei Shuttlepods und insgesamt neun Minifiguren samt Zubehör erwerben. Das Flaggschiff der beliebten Sci-Fi-Serie ist dabei natürlich das Highlight. Das Bau-Set besteht aus 3600 Teilen, ist 27 cm hoch, 60 cm lang und 48 cm breit – also echt riesig!
Direkt zu den Angeboten:
-> LEGO Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D
-> LEGO Star Trek: Type-15 Shuttlepod
Das steckt in den neuen Star-Trek-Sets von LEGO
LEGO hat seine beiden neuen Produkte bereits selbst in einem 45-minütigen Livestream vorgestellt. Hier könnt ihr euch das Video ansehen. Falls euch das zu lange dauert, haben wir aber auch die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Das beinhalten die beiden Sets:
LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D
- U.S.S. Enterprise NCC-1701-D (27 cm hoch, 60 cm lang und 48 cm breit)
- 2 Mini-Shuttlepods (im aufklappbarem Shuttleschiff-Hangar)
- Minifiguren: Jean-Luc Picard, William Riker, Worf, Data, Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan und Wesley Crusher
- Zubehör: Teetasse, Posaune mit Ständer, Phaser, Tricorder, Technikkoffer, PADD, Flasche, tragbarer Traktorstrahlgenerator und eine Katze
- Ständer für das Modell mit Infotafel zur U.S.S. Enterprise
- Minifigur-Stellplatte
- Preis: 379,99 Euro
Am Black Friday kaufen -> LEGO Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D
Star Trek: Type-15 Shuttlepod
- Type-15 Shuttlepod (6 cm hoch, 12 cm lang und 8 cm breit)
- Minifigur: Ro Laren
- LEGO-Aufkleber: Shuttlename "Onizuka", LCARS-Display "Sternzeit 45076.3" und "Schaubild eines romulanischen Raumschiffs"
- Preis: unbekannt
Am Black Friday kaufen -> LEGO Star Trek: Type-15 Shuttlepod
Speziell für Erwachsene entworfen
LEGO verweist auf seiner Produktseite mehrfach darauf, dass es sich bei den Modellen nicht um Kinderspielzeug handelt. Das sollte beachtet werden, falls es hier Fans gibt, die das Raumschiff womöglich als Geschenk zu Weihnachten kaufen wollen. Der Nachbau ist anspruchsvoll und richtet sich an etwas ältere Fans.
