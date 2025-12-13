Schnäppchenjäger und aufmerksame Aldi-Kunden haben es sicher bereits entdeckt: In seinem aktuellen Prospekt kündigt der Discounter das Samsung Galaxy A16 an, ohne den Preis zu nennen. Im Onlineshop ist inzwischen ersichtlich: Das Gerät wird 99,99 € kosten – und ab dem 18.12. an der Kasse erhältlich sein. Lohnt sich das Angebot?

Wichtig zu wissen ist zunächst: Es handelt sich um die 4G-Variante des Galaxy A16. Die Unterschiede zum Galaxy A16 5G sind der etwas andere Chipsatz und der Verzicht auf den 5G-Empfang. Der Aldi-Preis von 99,99 € ist sehr gut. Ein Vergleich auf Idealo zeigt: So günstig bekommt ihr das Galaxy A16 aktuell nirgendwo. Aldi legt sogar noch eine Hülle, eine Display-Folie sowie ein "Aldi Talk"-Starterset mit 10 € Guthaben obendrauf. Einzeln bekommt ihr das Handy für etwa 10 € auch bei anderen Händlern – falls es bei Aldi schnell ausverkauft sein sollte.

-> Jetzt Galaxy A16 bei MediaMarkt für 112,90 € sichern

Wie gut ist das Samsung Galaxy A16?

Das Samsung Galaxy A16 ist ein gutes Einsteiger-Handy und in dieser Preisklasse eine der besten Optionen. Größter Vorteil ist der für ein derart günstiges Handy erstaunlich lange Update-Zeitraum: Samsung verspricht 6 Jahre Sicherheits- und Android-Updates. Da können selbst manche Flaggschiffe nicht mithalten. Überzeugen kann außerdem das 6,7 Zoll große Super-AMOLED-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate – gut geeignet für Serien und Filme. Dank microSD-Slot akzeptiert das Galaxy A16 darüber hinaus Speicherkarten.

Aber es gibt auch Nachteile: Während der Verzicht auf 5G leicht zu verschmerzen ist, könnte die Leistung einigen den Spaß an dem Samsung-Handy verderben. Denn der Chipsatz (MediaTek Helio G99) und die verbauten 4 GB RAM reichen zwar für einfache Anwendungen wie WhatsApp, Surfen, Social Media und Streaming aus. Sobald ihr das Handy aber etwas mehr beansprucht, zwischen Apps wechselt oder gar mehrere Sachen gleichzeitig machen wollt, bremst euch das Galaxy A16 spürbar aus.

Wer mehr Leistungsreserven möchte, sollte besser zum Galaxy S26 greifen. Hier gibt's mehr Leistung, einen deutlich besseren Wasserschutz und sogar ein 120-Hz-Display. Allerdings kostet es aktuell leider auch rund 190 €.

-> Jetzt entdecken: Galaxy A26 bei Amazon für 189,99 €

