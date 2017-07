Louis Vuitton baut jetzt Luxus-Smartwatches mit Android Wear

Vom Luxus-Designer Louis Vuitton gibt es jetzt auch Android-Smartwatches im hochwertigen Design. Die Tambour Horizon läuft mit Android Wear 2.0 und kostet eine ganze Menge Geld.

Die Luxus-Smartwatches haben einen Durchmesser von 42 Millimetern und bieten einen AMOLED-Touchscreen mit einer Auflösung von 390 x 390 Pixeln. Ein Qualcomm-Prozessor werkelt unter dem Ziffernblatt. Welcher es genau ist, verrät Louis Vuitton allerdings nicht.

Mit Android Wear 2.0 profitiert Ihr bereits von den neuen Funktionen des Wearable-Betriebssystems, das im Februar 2017 erschienen ist. Ihr könnt zum Beispiel Apps direkt auf der Uhr herunterladen und in Google Fit Features wie Eure Geschwindigkeit und verbrauchte Kalorien ablesen.

Louis Vuitton stattet seine Uhren mit eigenen Watch Faces, also animierten Zifferblättern, aus. Außerdem sind ein paar eigene Apps vorinstalliert. Das sind zum Beispiel "City Guide". Diese App zeigt Euch nette Restaurants, Bars oder Läden in der Umgebung an, die einen Besuch wert sind. Bisher ist die Rede davon, dass sie in sieben Hauptstädten weltweit funktioniert. Außerdem wird "My Flight" vorinstalliert sein. Eine App, die Euch hilft Euren Flug im Auge zu behalten und über Verspätungen oder Gate-Änderungen informiert.

Louis Vuittons Monogramm-Uhr (© 2017 Louis Vuitton)

Die Smartwatch-Kollektion nennt sich "Tambour Horizon" (© 2017 Louis Vuitton)

Rückseite (© 2017 Louis Vuitton)









Die Tambour Horizon Smartwatch kommt in drei verschiedenen Varianten: Schwarz, Graphite und Monogram – letzteres ist das typische Erkennungsmerkmal der Louis Vuitton-Marke mit den Initialen im schicken Braunton. Alle Modelle haben ein Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und sind bis zu 30 Metern wasserdicht. Es gibt verschiedene wechselbare Armbänder. Preislich starten die Uhren ab 2300 Euro. Das schwarze Modell liegt bei 2800 Euro.