Lückenlose Vorstellung: Das erwartet euch beim Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5

Das Wichtigste in Kürze

Beide Modelle erhalten ein neues lückenloses Scharnier

Das Außendisplay das Galaxy Z Flip misst 3,4 Zoll

Das Galaxy Z Fold 5 ist leichter als alle Vorgänger

In der nunmehr fünften Generation seiner Foldables hat Samsung endlich ein nerviges Manko beseitigt: Die Lücke. Sowohl das Galaxy Z Fold 5 als auch der kleine Bruder Z Flip 5 schließen nun zusammengeklappt vollständig ab. Aber das ist natürlich nicht alles, was die neuen Falthandys mitbringen.

Etwas früher als üblich hat Samsung in diesem Jahr die neuen Foldables Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 vorgestellt. Hauptaugenmerk war dabei ein verbessertes Design. Das gilt für die neuen Scharniere, mit denen sich die Klapphandys lückenlos schließen lassen und das größere Display auf der Außenseite des Galaxy Z Flip 5.

Aber warum war die Lücke überhaupt ein Problem? Wie wir schon im Test des Galaxy Z Flip 4 schrieben, konnten sich Steine und andere kleine Gegenstände einklemmen. Eine gefährliche Sache bei den empfindlichen Displays. Das Fold 5 und Flip 5 sollten also weniger anfällig gegenüber Bildschirmschäden sein.

So viel machen 3,4 Zoll aus

3,78-mal größer als noch im Vorgänger ist das Außendisplay des Galaxy Z Flip 5. Mit diesem Mehr an Fläche kommen auch neue Features hinzu. Durch verschiedene Widgets könnt Ihr das Handy personalisieren und häufig genutzte Elemente ohne Aufklappen bedienen. Außerdem dient das Display weiter als idealer Sucher für Selfies mit den beiden Hauptkameras.

Was das Galaxy Z Flip 5 sonst noch mitbringt, lest Ihr in unserer Spec-Auflistung:

Display (Innen): 6,7 Zoll AMOLED, 120 Hz

6,7 Zoll AMOLED, 120 Hz Display (Außen): 3,4 Zoll AMOLED, 60 Hz

3,4 Zoll AMOLED, 60 Hz Abmessungen: 71,9 x 85,1 x 15,1 mm (geschlossen), 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (offen)

71,9 x 85,1 x 15,1 mm (geschlossen), 71,9 x 165,1 x 6,9 mm (offen) Gewicht: 187 g

187 g Kameras: 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Selfiekamera

12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Selfiekamera CPU: Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM

Snapdragon 8 Gen 2, 8 GB RAM Akku: 3700 mAh

3700 mAh Preis: ab 1199 Euro (UVP)

Schlankheitskur für das Riesen-Modell

Beim Galaxy Z Fold 5 dürft Ihr euch auf die üblichen inkrementellen Veränderungen einstellen. Also etwas mehr Leistung und kleinere Änderungen an der Kamera. Immerhin konnte Samsung den Boliden 10 g leichter als seinen Vorgänger machen. Zusammen mit dem nun vollständig schließenden Scharnier macht es das große Modell deutlich hosentaschenfreundlicher.

Hier lest ihr, was euch beim Galaxy Z Fold 5 sonst noch erwartet:

Display (Innen): 7,6 Zoll AMOLED, 120 Hz

7,6 Zoll AMOLED, 120 Hz Display (Außen): 6,2 Zoll AMOLED, 120 Hz

6,2 Zoll AMOLED, 120 Hz Abmessungen: 67,1 x 154,9 x 13,4 mm (geschlossen), 12,9 x 154,9 x 6,1 mm (offen)

67,1 x 154,9 x 13,4 mm (geschlossen), 12,9 x 154,9 x 6,1 mm (offen) Gewicht: 253 g

253 g Kameras: 50 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Telefoto (3-fach optisch), 10 MP Selfiekamera, 4 MP Under Display Camera

50 MP Weitwinkel, 12 MP Ultraweitwinkel, 10 MP Telefoto (3-fach optisch), 10 MP Selfiekamera, 4 MP Under Display Camera CPU: Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM

Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB RAM Akku: 4400 mAh

4400 mAh Preis: ab 1899 Euro (UVP)

