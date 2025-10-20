Am Montagmorgen geht bei vielen Diensten, Spielen und Webseiten gar nichts mehr: Weltweit sorgt ein Serverausfall für große Probleme im Netz. Das Problem betreffe die AWS-Server (Amazon Web Services). Und die werden von vielen Unternehmen und Diensten genutzt...

In den USA kam es offenbar zu einem Ausfall der AWS-Server in Virginia. Und das mit weltweiten Konsequenzen. Teilweise haben Nutzer Probleme, beliebte Seiten, Spiele und Dienste zu erreichen. Zu den Betroffenen zählen Amazon selbst, aber auch die Gaming-Server von Fortnite, Clash Royale sowie Clash of Clans. Zudem melden Nutzer von Snapchat, dem Epic Games Store, dem PlayStation Network, Signal, Tidal und weiteren Diensten vermehrt Probleme. Auch einige Webseiten dürften aufgrund der AWS-Störung nur schwer erreichbar sein.

Auf der Webseite Allestörungen ist sofort erkennbar, dass viele beliebte Dienste ein Problem haben. (© 2025 CURVED / Screenshot Allestörungen )

Wichtiger Knotenpunkt sorgt für weltweite Probleme

Gemeldet hatte Amazon die Server-Probleme um kurz nach 9 Uhr deutscher Zeit. Der Stuttgarter Zeitung zufolge sind die AWS-Server in Virginia ein "zentraler Knotenpunkt im weltweiten Cloud-Netzwerk von AWS". Das dürfte der Grund sein, wieso die Auswirkungen des Ausfalls weltweit zu spüren sind. Das ganze Ausmaß wird auf der Webseite Allestörungen deutlich. Unzählige Dienste sind gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Eben alle, die auf AWS-Server setzen.

Amazon soll derzeit an der Lösung des Problems arbeiten und gleichzeitig nach der Ursache des Ausfalls forschen. Noch gibt es hierzu keine neuen Informationen. Dafür aber gute Nachrichten von unserer Seite: Zumindest teilweise könnt ihr viele der betroffenen Dienste und Seiten wieder besuchen. So funktioniert etwa Amazon selbst bei uns wieder problemlos.

Davon ab solltet ihr euch vermutlich noch für die kommenden Stunden auf Ladeprobleme und Ausfälle einstellen. Mit etwas Glück ist die Störung aber schon bald behoben.

