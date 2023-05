Neues Samsung-Handy im Juli? Diese zwei Top-Modelle sind zu erwarten

Das Wichtigste in Kürze:

Samsung stellt seine Verkaufsstrategie um

Die Gerüchte rund um das Galaxy Z Fold5 und Z Flip5 verdichten sich

Die neuen Falthandys sollen im Juli 2023 vorgestellt werden

Samsung möchte den aktuell schlechten Verkaufszahlen, wohl mit der Veröffentlichung von zwei neuen Top-Smartphones entgegenwirken. Dabei soll es sich um das Galaxy Z Fold5 und das Galaxy Z Flip5 handeln.

Das koreanische Newsportal TheElec (via Sammobile) heizt die Gerüchte rund um die Veröffentlichung von Samsungs neuen Falthandys Galaxy Z Fold5 und Galaxy Z Flip5 an. Bereits zuvor haben verschiedene Quellen berichtet, dass die Koreaner die beiden Top-Smartphones früher als erwartet vorstellen könnten. In den vergangenen Jahren hat Samsung neue Ableger der beiden Reihen immer im August präsentiert. Für 2023 stellt sich TheElec jedoch den Juli vor. Genau genommen sollen das Galaxy Z Fold5 und das Galaxy Z Flip5 zwei bis drei Wochen früher auf den Markt kommen als die Vorgängermodelle im vergangenen Jahr.

Will Samsung das Verkaufstief abfangen?

Die Nachwirkungen der Coronakrise sind in der Elektronikbranche immer noch zu spüren. Samsung musste im ersten Quartal 2023 einen Gewinneinbruch von 95 Prozent hinnehmen, da die Halbleitersparte des Unternehmens das erste Mal nach vierzehn Jahren rote Zahlen geschrieben hat. Um dem entgegenzusteuern und möglichst bald ein positives Erlebnis einzufahren, sollen das Galaxy Z Flip5 und das Galaxy Z Fold5 früher als geplant vorgestellt werden und in den Verkauf starten. Läuft alles nach Plan, sähen die Zahlen am Ende des dritten Quartals dann wieder rosiger aus.

Dafür habe das Unternehmen auch bereits einige Wochen früher als erwartet Komponenten für die beiden Smartphones bestellt. Darunter soll sich zum Beispiel das neue Scharnier in Wassertropfenform befinden, das den Faltmechanismus der Samsung-Handys verbessern soll. Die neue Form soll dafür sorgen, dass beim Falten keine Lücke zwischen den beiden Hälfen der Smartphones entstehe. Das neue Scharnier soll außerdem widerstandsfähiger sein und dazu beitragen, dass die Falte auf dem Bildschirm weniger sichtbar ist.

Kaum Verbesserungen beim Display in Sicht

Unter den Bauteilen, die Samsung für seine Falt-Smartphones bestellt habe, sollen sich auch M12-OLED-Bildschirme befinden. Das ist die gleiche Display-Technik, die auch im Galaxy Z Flip4 und Galaxy Z Fold4 verbaut ist. Wir müssen im Moment also leider davon ausgehen, dass die neuen Modelle sich in dieser Hinsicht qualitativ kaum von den Vorgängern unterscheiden werden.

Wie wir jedoch in unserem Test des Galaxy Z Fold4 herausgefunden haben, sind Kontrast, Helligkeit und Schärfe der Bildschirme absolute Spitzenklasse. Vielleicht hat Samsung bei diesem ohnehin schon hochwertigen Bauteil eingespart, um an anderer Stelle ordentlich nachzubessern.

