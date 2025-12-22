Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Nintendo Switch 2 samt Mario Kart World zu gönnen, sollte nicht mehr allzu lange zögern. Nintendo zieht bei einem der gefragtesten Bundles den Stecker.

Aktuellen Informationen zufolge ist Schluss mit dem Switch-2-Bundle, das Mario Kart World beinhaltet. Es war wohl von Anfang an als zeitlich begrenzte Aktion gedacht, um den Verkauf der neuen Konsole anzukurbeln. Jetzt hat Nintendo die Produktion anscheinend endgültig eingestellt. Heißt: Was noch im Handel liegt, ist der letzte Rest. Wer also ein gutes Starter-Paket sucht, sollte bald zuschlagen – solange es die Bundle-Angebote überhaupt noch gibt.

Restbestände im Handel – und dann?

Noch ist das Bundle bei Händlern erhältlich – beispielsweise bei MediaMarkt für 489 €. Zum Vergleich: Die Konsole einzeln kostet dort bereits 469,99 €. Für viele eine einfach Wahl, die ihr allerdings nicht mehr lange habt. Interne Infos aus dem US-Handel deuten darauf hin, dass keine weiteren Einheiten nachgeliefert werden. In einer Mitteilung an Mitarbeitende von GameStop ist die Rede davon, dass das Bundle das Ende seines Produktzyklus erreicht habe. Künftig werde man sich beim Vertrieb auf die reine Switch 2 konzentrieren – ohne Spielebeilage. Für Schnäppchenjäger heißt es also: Jetzt oder nie!

Wird die Switch 2 bald teurer?

Während das Bundle verschwindet, könnten für die Nintendo Switch 2 selbst höhere Preise ins Haus stehen. Denn laut Berichten von Marktbeobachtern muss Nintendo für zentrale Bauteile wie DRAM-Chips deutlich tiefer in die Tasche greifen – angeblich kosten diese rund 41 Prozent mehr als zuvor. Für 2026 wird deshalb spekuliert, dass sich diese höheren Produktionskosten auch auf den Verkaufspreis der Konsole auswirken könnten. Wer also mit dem Kauf der Switch 2 liebäugelt, sollte nicht nur wegen des Bundles schnell zuschlagen.

