Zum Black Friday bekommt ihr die Nintendo Switch 2 jetzt in einem Tarif-Bundle für insgesamt nur 20 € im Monat. Wer einen starken Tarif mit viel Datenvolumen im Telekom-Netz sucht und eine Switch-Konsole extrem günstig ergattern will, ist hier genau richtig.
Bei Gomibo könnt ihr euch aktuell einen Congstar-Tarif (Telekom-Netz) mit 75 GB Datenvolumen für gerade einmal 19 €/Monat schnappen. Im Rahmen einer Sonderkation bekommt ihr die Nintendo Switch 2 inkl. Mario Kart World direkt im Paket dazu. Ihr müsst einfach bei der Bestellung eine Anzahlung von 49,95 € leisten, dann seid ihr dabei.
Wir haben das Angebot durchgerechnet: Ihr erhaltet bei diesem Deal einen Tarif mit viel Datenvolumen und die Konsole zu einem echten Top-Preis. Mit allen zusätzlichen Kosten sowie den laufenden Cashback-und Wechselbonusbonus-Aktionen kommt ihr auf insgesamt nur rund 20 € pro Monat über die gesamte Laufzeit. Weiter unten lest ihr, wieso es sich genau lohnt.
Allerdings solltet ihr schnell sein, der Deal gilt nur bis zum 04.12.2025.
Tarif + Switch 2: Das Gomibo-Angebot im Überblick
- Geräte: Nintendo Switch 2 (+ Mario Kart World)
- Tarif: Congstar Allnet Flat S 5G 50
- Netz: Telekom-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 75 GB pro Monat
- Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummernmitnahme
- Monatliche Kosten: 19,00 € (24 Monate Laufzeit)
- Anschlussgebühr: entfällt
- Einmalige Kosten: 49,95 € Anzahlung für die Switch 2,95 € Versand
- Wechselbonus: 10 €
- Cashback: 20 €
Deshalb lohnt sich der Deal
Wieso lohnt sich das Bundle für euch? Um das herauszufinden, haben wir die reinen Kosten (Monatsrate, Versand, Anzahlung) und Vergünstigungen (Cashback, Wechselbonus) zusammengerechnet und mit dem Switch-Preis verglichen. Über die Laufzeit (24 Monate) kommt ihr so auf ca. 20,37 pro Monat.
Wieso dieser Preis gut ist: Alleine für die Nintendo Switch 2 inkl. Mario Kart World zahlt ihr aktuell im besten Fall bereits rund 489 Euro, wenn ihr sie bei üblichen Händlern bestellt. Der Gesamtpreis für das Tarif-Bundle liegt bei günstigeren 478,90 €. Ihr bekommt den Tarif praktisch mehr als umsonst.
Wenn ihr als Gamer also gerade nicht nur eine Switch 2 zum Top-Preis haben wollt, sondern gleichzeitig Verwendung für einen Tarif im verlässlichen Telekom-Netz habt, solltet ihr hier zugreifen.
Die Konsole: Nintendo Switch 2 im Kurz-Check
Die neue Switch 2 bringt die bekannte Hybrid-Konsole von Nintendo technisch auf ein deutlich höheres Level. Im mobilen Einsatz erwartet euch jetzt ein 7,9-Zoll-LCD, das Inhalte erstmals in Full-HD darstellt. Dazu kommen HDR-Unterstützung und Bildraten von bis zu 120 fps, was unterwegs für kräftige Farben und angenehm flüssige Animationen sorgt. Sobald ihr zu Hause seid, wandert die Konsole wie gewohnt ins Dock und kann Spiele in 4K ausgeben (abhängig vom Spiel und eurem Fernseher). Auch der Sound wurde überarbeitet: Stimmen sollen klarer klingen, und der räumliche 3D-Effekt macht Spiele akustisch lebendiger.
Einen großen Schritt nach vorn machen außerdem die Joy-Con-2-Controller. Sie haften nun magnetisch an der Konsole, lassen sich aber genauso leicht abnehmen. Sie sind zudem etwas größer. Das ist praktisch, wenn ihr spontan gemeinsam mit Freunden loslegen wollt. Mit den kleineren Controllern der ersten Nintendo Switch gestaltete sich das einst deutlich fummeliger. In passenden Spielen dienen sie nun sogar als Maus-Ersatz. Und falls ihr euch fragt, was mit euren bisherigen Spielen passiert: Die könnt ihr natürlich weiterhin auf der Switch 2 nutzen.
