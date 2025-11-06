Ihr habt ein Auge auf die neue Nintendo Switch 2 geworfen? Dann spitzt die Ohren: Blau hat pünktlich zum Black Deal ein Angebot geschnürt, das sich richtig lohnt. Beim Bundle aus Konsole und Handytarif spart ihr jetzt satte 23 Prozent im Vergleich zum Normalpreis.
Normalerweise kostet euch das Bundle aus Nintendo Switch 2 und dem Tarif "Blau Allnet M" 25,99 Euro monatlich. Jetzt bekommt ihr das Ganze für nur 19,99 Euro pro Monat – also 6 Euro weniger jeden Monat. Darüber hinaus entfällt die Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro. Wichtig: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht – und maximal bis zum
Zum Black Deal:
✓ bis zu 50 Mbit/s
✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
✓ 1,00 € Anzahlung
Was euch der Tarif bietet? Ihr bekommt jeden Monat 20 GB Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat für unbegrenzte Telefonate und SMS. Damit seid ihr unterwegs nicht nur bestens erreichbar, sondern könnt auch sorgenfrei zocken, streamen oder eure liebsten Games aufs Smartphone laden.
Nintendo Switch 2: Der Black Deal im Überblick
- Geräte: Nintendo Switch 2
- Tarif: Blau Allnet M
- Netz: o2-Netz (4G & 5G)
- Datenvolumen: 20 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)
- Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.
- Monatliche Kosten: 19,99 Euro (36 Monate)
- Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand
Die neue Nintendo Switch 2: Ein echter Leckerbissen für Technikfans
Die Nintendo Switch 2 ist zurück – und zwar mit deutlich aufgemöbelter Technik. Im Handheld-Modus bringt euch das neue Modell ein 7,9-Zoll-LCD mit Full-HD-Auflösung, HDR und bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Das sorgt für satte Farben und flüssige Bewegungen – perfekt für unterwegs.
Zuhause wechselt ihr einfach in den Dock-Modus und zockt eure Lieblingsspiele in bis zu 4K – sofern Spiel und TV das hergeben. Auch beim Klang legt Nintendo nach: Mit verbesserter Sprachqualität und 3D-Sound wird das Spielerlebnis noch immersiver.
Ein weiteres Highlight: die überarbeiteten Joy-Con-2-Controller. Sie halten jetzt magnetisch an der Konsole und lassen sich easy abnehmen – ideal für Multiplayer-Abende mit Freundinnen und Freunden. In unterstützten Spielen funktionieren sie sogar wie eine Maus. Und das Beste? Eure alten Switch-Games laufen natürlich auch auf dem neuen Modell.
Fazit: Jetzt zuschlagen
Für Nintendo-Fans ist dieser Black Deal bei Blau ein echter Volltreffer. Ihr bekommt nicht nur eine topaktuelle Konsole, sondern auch einen leistungsstarken Handytarif – und spart dabei kräftig. Gerade für alle, die ohnehin mit einem neuen Vertrag liebäugeln, ist das die perfekte Kombi. Aber wie das bei solchen Aktionen oft ist: Sie sind nur für kurze Zeit verfügbar. Also besser nicht zu lange überlegen!
