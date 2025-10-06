Ihr wollt die neue Nintendo Switch 2 und braucht ohnehin einen Handyvertrag? Dann dürfte euch das aktuelle Angebot von Blau interessieren. Der Mobilfunk-Discounter schnürt ein spannendes Paket: Die brandneue Konsole inklusive Mario Kart World kommt zusammen mit dem Handytarif Blau Allnet M – bezahlbar in monatlichen Raten.

Leistungsstarker Konsolen-Hit Nintendo Switch 2 Die Switch 2 sorgt für Spielspaß am TV oder im Handheld-Modus. Sie ist abwärtskompatibel und übertrifft ihren Vorgänger in allen Bereichen. Und genau das macht die Konsole so extrem beliebt. ✓ ZUGABE: Mario Kart World

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | 0 € Anschlussgebühr

✓ 13 € Anzahlung

ab 25,99 € Blau

Für 25,99 Euro im Monat und einmalig 13 Euro Anzahlung erhaltet ihr das Bundle mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Im Paket enthalten: Die Nintendo Switch 2 mit dem Exklusivspiel Mario Kart World sowie der Tarif Blau Allnet M mit 20 GB Datenvolumen. Damit habt ihr sowohl für unterwegs als auch zu Hause ordentlich was auf dem Bildschirm.

Was kann die neue Switch 2?

Die lange Zeit ausverkaufte Nintendo Switch 2 bringt einige Verbesserungen mit, die besonders technikaffine Spieler freuen dürften. Im Handheld-Modus wartet ein 7,9-Zoll-LCD mit Full-HD-Auflösung (1080p) auf euch – unterstützt durch HDR und bis zu 120 fps. Heißt für euch: flüssiges Gameplay, satte Farben und knackige Details – auch unterwegs.

Zuhause könnt ihr die Konsole mit der Station an den Fernseher anschließen und Games sogar in bis zu 4K erleben – sofern euer TV und das Spiel das hergeben. Auch beim Sound hat Nintendo aufgerüstet: Klare Sprachqualität und 3D-Sound sollen das Spielgefühl noch realistischer machen.

Ein Bundle für Couch und Straße

Was dieses Angebot besonders interessant macht: Ihr bekommt nicht nur die Switch 2 mit dem exklusiven Mario Kart World, sondern auch einen guten Handytarif dazu. 20 GB Datenvolumen reichen locker für YouTube, WhatsApp und Co. – oder um unterwegs Twitch zu schauen.

Die neuen Joy-Con-2-Controller haften magnetisch an der Konsole, lassen sich aber easy abnehmen – ideal für Mehrspieler-Gefechte auf der Couch. Neu: In unterstützten Spielen könnt ihr sie sogar als Maus einsetzen. Und das Beste: Eure alten Nintendo-Switch-Spiele laufen auch auf dem neuen Modell.

Unterm Strich: Wer ohnehin einen neuen Handytarif sucht und gern zockt, bekommt hier ein ziemlich rundes Gesamtpaket.

Übrigens: Rufnummermitnahme ist bei Blau kein Problem. Ein Kündigungsservice hilft euch zudem beim Wechsel von einem anderen Mobilfunkanbieter zu Blau. Ihr könnt die entsprechenden Punkte im Bestellprozess auswählen.

