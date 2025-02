Vor Kurzem ist die Redmi-Note-14-Serie von Xiaomi offiziell gestartet. Direkt zum Launch gibt es schon den ersten Deal: Sichert euch das Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G inkl. Redmi Watch 5 Active und Tarif mit 15 GB Datenvolumen für nur 19,99 Euro im Monat. Wer sich für 24 statt 36 Handyraten entscheidet, zahlt ebenso schlanke 25,99 Euro. Gegenüber dem Einzelkauf spart ihr über 146 Euro. Wir haben alle Details für euch.

Kurzübersicht zum Angebot Geräte: Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G & Redmi Watch 5 Active

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G & Redmi Watch 5 Active Tarif: Blau Allnet M

Blau Allnet M Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 15 GB pro Monat

15 GB pro Monat Monatliche Kosten: 25,99 Euro (24 Monate), Alternative: 19,99 Euro (36 Monate)

25,99 Euro (24 Monate), Alternative: 19,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 1 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand -> Direkt zum Deal: Redmi Note 14 Pro+ inklusive Smartwatch und Tarif bei Blau

Erste Testwertungen zum Redmi Note 14 Pro+: Das Redmi Note 14 Pro Plus 5G ist noch nicht lange auf dem Markt, aber es gibt bereits erste Tests und das Xiaomi-Smartphone kann klar überzeugen. Die Kollegen von ComputerBild vergaben beispielsweise erstmals die Note 1,4 "sehr gut" für ein Redmi-Gerät.

Zur Redmi Watch 5 Active sind aussagekräftige Reviews Mangelware. Als Anhaltspunkt: Auf Amazon hat die Uhr 4,3 von 5 Sterne. Die Nutzer zeigen sich begeistert von Design und Funktionen, kritisieren jedoch die Qualität des beigelegten Armbands.

Übrigens: Der vorgestellte Tarif und die Ratenzahlung für das Smartphone haben nur 24 Monate Laufzeit. Danach kann der Tarif auch gekündigt werden. Alternativ könnt ihr auch 36 Monate für die Ratenzahlung der Hardware (Smartphone + Uhr) wählen, wenn ihr den monatlichen Preis auf 19,99 Euro pro Monat senken und die Bezahlung strecken wollt.

-> Direkt zum Deal: Redmi Note 14 Pro+ inklusive Smartwatch und Tarif bei Blau

Gut zu wissen: Ihr habt noch einen Vertrag am Laufen? Sichert euch das Angebot trotzdem. Bei Blau könnt ihr den Tarif inkl. Tarifkosten auch bis zu 90 Tage später starten lassen und das Smartphone trotzdem direkt erhalten.

Wieso sich der Deal lohnt

Bei Blau kostet der enthaltene Tarif "Blau Allnet M" regulär 9,99 Euro im Monat: Für das Bundle mit Smartphone und Smartwatch zahlt ihr monatlich also einen relativ geringen Aufpreis von 16 Euro. Ziehen wir die Tarifkosten von den Gesamtkosten für die reine Hardware ab, ergibt sich Folgendes:

Wählt ihr 24 Monate Laufzeit, zahlt ihr für Handy und Uhr effektiv nur 385 Euro.

Mit 36 Monaten Laufzeit sind es effektiv noch etwas niedrigere 361 Euro.

Das lohnt sich: Das Redmi Note 14 Pro Plus 5G kostet in der Basiskonfiguration regulär 499,90 Euro. Der derzeitige Straßenpreis für die Redmi Watch 5 Active liegt bei 31,99 Euro in vertrauenswürdigen Shops. Im Laden würdet ihr also zusammen rund 531,89 Euro für die beiden Geräte zahlen.

Wählt ihr das Bundle mit einer Laufzeit von 24 Monaten, habt ihr eine effektive Ersparnis von 146,89 Euro. Bei 36 Monaten spart ihr sogar noch etwas mehr.

-> Direkt zum Deal: Redmi Note 14 Pro+ inklusive Smartwatch und Tarif bei Blau

Tipp: Entscheidet ihr euch für den Tarif Entscheidet ihr euch für den Tarif Blau Allnet M ohne Smartphone im Bundle , bekommt ihr aktuell als Bonus 25 GB statt 15 GB Datenvolumen im Monat.

Wie gut ist das Redmi Note 14 Pro Plus 5G?

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G hat einen 200-MP-Hauptsensor (© 2025 Xiaomi )

Das Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G ist noch taufrisch, aber die ersten Bewertungen lassen sch0n erahnen, dass es die Latte bei den besten günstigen Smartphones 2025 richtig hochlegen wird.

-> Direkt zum Deal: Redmi Note 14 Pro+ inklusive Smartwatch und Tarif bei Blau

Vor allem das sehr große und helle OLED-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate trumpft bei Filmen und Games auf. Mit einem 5110-mAh-Akku inklusive 120-W-Charging seid ihr sogar besser ausgerüstet als bei vielen Flaggschiffen. Und die 200-MP-Triple-Kamera hat ebenfalls viel Potenzial, um im Mittelklassesegment weit vorn zu landen.

Technische Daten Geräte-Abbildung Hersteller Xiaomi Modell Redmi Note 14 Pro Plus Display und Gehäuse Display-Größe 6.67 Zoll Auflösung 2712x1220 Pixel Pixeldichte 446 ppi Technologie AMOLED Frequenz bis zu 120 Hz Maße Größe 162.53x74.67x8.75 / 8.85 mm Material Glas oder Kunstleder (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) Gewicht 207.2 / 202.7 g Leistungsmerkmale Chipsatz Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Taktrate Bis zu 2.5 GHz AnTuTu Klasse Mittelklasse Installierter RAM 8 / 12 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 GB Akkuleistung 5110 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Fingerabdruck Betriebssystem Android 14 mit HyperOS (ab Werk) Kamera Hauptkamera 200 (Weitwinkel) + 8 (Ultraweitwinkel) + 2 (Makro) Frontkamera 20 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C Dual-SIM Ja NFC Ja 4G LTE Ja 5G Ja Preis UVP Ab 499 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen

Was kann die Redmi Watch 5 Active?

Die Redmi Watch Active 5 erinnert vom Design her an die Apple Watch (© 2024 Xiaomi )

Die enthaltene Uhr bietet euch einige Features, die ihr auch von deutlich teureren Smartwatches kennt. Die Highlights:

Herzfrequenzmessung

Messung des Blutsauerstoffgehalts

Tracking von über 140 Trainings

Wasserdicht bis 5 bar

Telefonie-Funktion

Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit

Das Wearable präsentiert sich mit einem quadratischen 2-Zoll-Display. Das Design weist klare Ähnlichkeiten zur bekannten Apple-Watch-Serie auf. Xiaomi bietet zudem über 200 Zifferblätter zur individuellen Gestaltung an.

Allerdings geht der günstige Preis mit ein paar Einschränkungen einher. Kontaktloses Bezahlen unterstützt die Uhr nicht. Auch ein integriertes GPS-Modul fehlt – stattdessen nutzt die Uhr die Standortdaten eures Smartphones.

-> Direkt zum Deal: Redmi Note 14 Pro+ inklusive Smartwatch und Tarif bei Blau

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht