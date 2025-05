Endlich ist es offiziell: Das Nothing Phone (3) kommt – und das schon im Sommer 2025. Nachdem sich das Unternehmen 2024 eine kleine Verschnaufpause gegönnt hatte, meldet sich Gründer Carl Pei nun mit spannenden Details zurück. Im Rahmen von Googles Android Show hat er persönlich die Rückkehr der Phone-Serie angekündigt – inklusive eines ersten Preisniveaus.

Update, 20. Mai 2025: Nothing hat den Release-Termin jetzt näher eingegrenzt. Demnach startet das Nothing Phone (3) im Juli 2025. Exakte Tage für Enthüllung und Marktstart hält das Unternehmen aber weiter zurück. Immerhin kennen wir nun den Monat – zuvor war lediglich vom Sommer 2025 die Rede.

Wer auf das neue Nothing-Flaggschiff gewartet hat, darf sich freuen: Das Phone (3) soll laut Pei das erste echte Flaggschiff der Marke werden – mit hochwertiger Verarbeitung, starken Upgrades unter der Haube und Software, die auf ein neues Level gehoben wurde. Der Preis? Etwa 800 Pfund, also umgerechnet rund 950 Euro. Damit positioniert sich das Gerät klar im Premiumsegment.

Künstliche Intelligenz rückt in den Fokus

Mit dem Phone (3) will Nothing nicht nur bei der Hardware punkten, sondern auch bei der Software. Und da steht vor allem ein Thema im Zentrum: künstliche Intelligenz. Laut Carl Pei hat das Unternehmen in den letzten Monaten intensiv an einer KI-Integration gearbeitet, die nicht bloß aufgesetzt wirkt, sondern tief in das System eingebettet ist.

Ein erster Vorgeschmack darauf wurde bereits mit dem Nothing Phone (3a) und (3a) Pro gegeben. Die sogenannten "Essential Features" sollen auch im kommenden Flaggschiff wieder mit an Bord sein. Dazu gehört unter anderem der "Essential Key"– eine physische Taste, mit der sich KI-Funktionen wie das Aufzeichnen von Sprachnotizen oder das schnelle Durchsuchen gespeicherter Inhalte aufrufen lassen.



Warum Nothing 2024 ausgesetzt hat

Die lange Funkstille rund um das Nothing Phone (3) hatte einen guten Grund: 2024 wollte sich das Unternehmen voll auf die Entwicklung seiner neuen KI-Software konzentrieren. Carl Pei sprach schon damals von einer "hochgradig personalisierten und dynamischen" Lösung – und genau diese soll nun mit dem Phone 3 auf breiter Basis starten.

Mit einem offiziellen Emoji-Teaser – bestehend aus einem Smartphone-Icon und der Zahl drei – heizte Nothing zuletzt die Gerüchteküche noch einmal ordentlich an.

Jetzt ist klar: Das Phone (3) kommt wirklich. Gerüchte über ein 6,5-Zoll-Display und den Snapdragon 8s Gen 3 kursieren bereits – doch spätestens im Juli wissen wir dann ganz genau, was drinsteckt.

